De artiesten van Rewire 2018 in foto’s en polaroids

Op Rewire kon je afgelopen weekend – zoals je van het Haagse festival gewend bent – weer drie dagen lang jezelf vermaken met experimentele muziek. Zo liet Mykki Blanco niets heel van een zaal in het Paard, de Stranger Things-soundtrack werd live opgevoerd in een oude elektriciteitsfabriek, en Fatima Al Qadiri liet een doek van rook opstijgen om haar sinistere elektronica te vergezellen. Onze fotograaf Raymond van Mil was erbij en legde een deel van de artiesten vast op het podium en in de backstage.

Kyle Dixon & Michael Stein — ‘The Music of Stranger Things’

Ammar 808

Mhysa

Lyzza

Mykki Blanco

Fatima Al Qadiri

Kaitlyn Aurelia Smith

Suuns

Panda Bear

James Holden

Faka