De Australische tour van Riff Raff is afgelast na beschuldigingen van verkrachting

Rapper Riff Raff wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens een bericht van BrooklynVegan, heeft Eliza Stafford, een Australische vrouw, in een facebookpost de rapper Riff Raff afgelopen donderdag beschuldigd van verkrachting nadat hij haar had gedrogeerd na afloop van een concert in 2013.

In de post schrijft Stafford dat ze werd uitgenodigd om backstage te komen na de show van Riff Raff. Daar kreeg ze een ‘party shot’ aangeboden van de rapper en zijn vrienden, waarvan ze zegt dat er codeïne in zat. Ze zegt dat ze buiten bewustzijn raakte en wakker werd toen “de rapper zijn geslachtsdeel uit me trok en naar de douche liep. Ik kroop op handen en voeten de hotelkamer uit en het lukte me om buiten te komen en een taxi aan te houden, die me niet mee wilde nemen omdat ik ‘te dronken’ was.” Stafford zegt dat “een ander meisje backstage met me was en zei dat ik gedwongen werd om in een auto te stappen met Riff Raff en degene die in zijn voorprogramma stond.” Ze vraagt mensen die naar zijn nieuwe show in Melbourne gaan die keuze te heroverwegen, omdat “ik die avond vijftig meter van mijn verkrachter ben.”

In een andere facebookpost zegt promoter Audiopaxx dat ze de beschuldigingen van Stafford hebben gezien en dat de tour van Riff Raff in Australië en Nieuw-Zeeland afgelast is. Riff Raff en zijn team hebben op het moment van schrijven nog niet publiekelijk gereageerd. Hieronder kun je de volledige post van Stafford lezen.

Dit artikel verscheen eerder op Noisey Canada