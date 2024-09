Zitten pornosterren binnenkort allemaal zonder werk?

Maak kennis met de pornoster van de toekomst. Ze is blond, knap en rondborstig, met slechts een klein nadeel: ze is waarschijnlijk geen mens.

Experts voorspellen dat interactieve en virtuele porno – samen met computergegenereerde “acteurs” – het nieuwe, grote ding gaan worden in de porno-industrie. Nu technologie goedkoper en gebruiksvriendelijker wordt, lijkt CGI-porno klaar om de concurrentie aan te gaan met de mensen die in de porno-industrie werken, aldus futuristen, vernieuwers, en bestuurder in de pornowereld.

Videos by VICE

Het is het zoveelste voorbeeld van automatisering waardoor traditionele banen verdwijnen. Er zullen dan ook binnenkort minder porno-acteurs zijn, zeiden een aantal experts aan Motherboard.

“Een mens kan hier niet mee concurreren. Een studio kan een porno-acteur inhuren voor duizend euro, of ze kunnen gewoon wat software huren en zelf een veel goedkopere porno-acteur maken,” zegt Ian Pearson, een hooggeplaatste futuroloog bij het communicatiebureau Futurizon.

Een robot die seks in VR echt laat voelen. Beeld: Motherboard

“Als pornoster moet je zeker vrezen voor je baan in dit klimaat,” zegt Cindy Gallop, oprichter van MakeLoveNotPorn.com, een sociaal platform waar mensen video’s delen van echte seks met hun partners. Je kent haar misschien van haar populaire TEDTalk over pornografie in 2009. “Porno is zo groot dat het iets gebruikelijks is geworden – en het verandert net zoveel als de muziekindustrie en de journalistiek. Tenzij de porno-industrie openstaat voor innovatie en creativiteit, is het een verloren zaak.”

De overstap van echte mensen naar computergegenereerde mensen is klein voor pornokijkers omdat het genre sowieso al fantasie is, zei Pearson, die een rapport schreef over de toekomst van seks.

“In bordelen zullen nog steeds mensen blijven werken: daar gaat het om connecties en zelfs om emoties. Maar we hebben geen menselijke pornosterren meer nodig,” zei hij.

Brian Shuster, CEO van de virtuele wereldwebsite Red Light Center, voegt toe: “Als mensen echt willen participeren in hun seksuele fantasieën – en ik denk dat ze dat willen – zal dat het einde betekenen van pornosterren zoals we die nu kennen.”

Beeld: Tenga

Momenteel kunnen gebruikers al ‘seks’ hebben met virtuele personages in videogame-achtige werelden, op platformen zoals Red Light Center, Oculus Rift, en Second Life. Meer geavanceerde pornotechnologie – waaronder op maat gemaakte holodecks, CGI, en stimulerende lichaamsimplantaten – zullen in de komende tien jaar op de markt komen, aldus Pearson.

“Een van de mogelijkheden zal lijken op het Star Trek-holodeck voor jouw fantasieën. Je beslist bijvoorbeeld hoe groot haar borsten moeten zijn, wat voor lingerie ze aan heeft en hoe lang ze is,” vertelt Pearson. “En het hoeft niet per se veel te kosten.”

Bedrijven hebben eerdere hologram-prototypes en producten zoals de Microsoft HoloLens en de Sony Ray Modler geproduceerd. De porno-industrie – die historisch gezien aan de frontlinie van nieuwe technologie staat, sinds de komst van fotografie tot het internet – zal waarschijnlijk de eerste zijn die het gaat gebruiken.

Het webcamplaftorm CamSoda heeft bijvoorbeeld plannen om een soort gasmasker te ontwikkelen dat geuren loslaat tijdens avonturen in virtual reality. En BlowCast, een virtuele on-demand marktplaats, laat gebruikers een gesimuleerde pijpbeurt kopen van een camgirl.

Het zal niet lang duren voordat pornosterren en beroemdheden virtuele afbeeldingen van zichzelf beginnen te verkopen, zegt Jeff Dillon, directeur van het pornobedrijf GameLink. “Het zal net zoiets zijn als sporters doen met videospellen. Als je bekend bent, verkoop je een licentie van je evenbeeld,” vertelt Dillon.

Porno-actrice Tori Black heeft bijvoorbeeld een virtuele avatar van zichzelf gemaakt, voor een pornografische virtuele ervaring waarin spelers hun wildste seksfantasieën kunnen beleven, aldus een artikel van VICE van afgelopen jaar.

Afgelopen juli begon GameLink met het filmen in 3D, 360 graden virtual reality-porno met echte acteurs. “Elke maand is het populairder geworden. En na de feestdagen begon het echt flink te groeien,” zegt Dillon, wiens bedrijf videobanden begon te verkopen in 1993 en evolueerde in een streaming- en on-demand-dienst.

Grofweg 15 procent van hun publiek kijkt nu in VR, stelt Dillon vast. Hij voorspelt dat het nog populairder gaat worden, aangezien VR goedkoper en gebruiksvriendelijker wordt.

Een reden waarom bedrijven investeren in virtuele porno is omdat het soms goedkoper is te maken dan traditionele pornofilms. Als je eenmaal de speciale camera-apparatuur hebt gekocht, kost het ongeveer 4.000 tot 20.000 euro om iets te maken, wat net iets minder is dan normale pornofilms, zegt hij. Je hoeft bijvoorbeeld ook geen regisseur ter plaatse uit te nodigen, voegt hij toe. De virtuele scenes worden over het algemeen gedaan in één take met natuurlijke geluiden en belichting.

Dat is mogelijk slecht nieuws voor porno-acteurs die veel aanwijzingen nodig hebben, niet kunnen improviseren of “het gewoon niet lukt” in één take, zei Dillon.

“Laten we eerlijk zijn: porno staat niet bekend vanwege de goede acteerprestaties. Dankzij VR moeten ze nog bekwamer worden omdat straks alles in één take zal moeten. Het zal het talent verdunnen,” zei hij.

De virtual reality-trend is waarschijnlijk een tegenvaller voor de makers van porno, maar het zal ook zorgen voor nieuwe banen, zegt Dillon . “Wie gaat het programmeren en uploaden?” zei hij. “Je moet je ontwikkelen.”

De bazen van grote pornobedrijven investeren al in de technologie. Vivid Entertainment, een van de grootste pornobedrijven in de Verenigde Staten, schoot afgelopen maand vijf virtuele scenes, aldus Michael Klein, directeur Uitzenden en Internet bij Vivid. Het bedrijf – dat de rechten heeft over de beruchte sekstape van Kim Kardashian – bracht ook een nieuwe versie van die beelden in virtual reality uit.

Een apparaat waarmee je de porno kunt ruiken. Beeld: CamSoda

“We schieten films in virtual reality en we gaan er nog meer mee doen,” zegt Klein. “Terwijl de prijzen omlaag gaan, verwachten we een breder publiek te krijgen dan alleen gamers.”

Maar Klein zegt ook dat het bedrijf zich ervan bewust is dat VR misschien niet werkt, en daarmee ook de investering.

“Iedereen had het erover hoe populair 3D [porno] kanalen zouden worden, maar de interesse daarin nam af,” zei hij.

James Deen, een van de best betaalde mannelijke pornosterren, maakt zich geen zorgen dat hij vervangen wordt. Hij voorspelt dat pornofilms en virtuele porno zullen splitsen in twee verschillende markten. “VR geeft niet dezelfde content of ervaring als films. Het is een compleet verschillend product, net als hentai of cartoons,” zei hij. “Het is als appels met peren vergelijken.”

Hij betwijfelt of het moeilijker wordt om opdrachten binnen te halen als VR groter wordt. “Ik denk niet dat het een significant effect heeft op onze banen,” zei Deen, die nog steeds veelgevraagd is, ondanks beschuldigingen van aanranding in 2015.

Pornoster Vicky Vette ziet het ook niet als het einde van pornofilms. “Virtuele seksplatforms zorgen, voor zover ik weet, alleen maar voor meer interesse in het echte werk. Ik zie het als een bonus,” zegt Vette, die afgelopen jaar werd toegevoegd aan de Adult Video News Hall of Fame. “Ik geloof nog steeds dat fans uiteindelijk het echte vlees en bloed van een actrice willen tegenover een digitale recreatie.”

Een manier voor porno-actrices om zich aan te passen aan de opkomst van sekstechnologie is door een-op-een webcamshows aan te bieden, volgens Vette, die het webcambedrijf Vickyathome.com runt. “We verlangen allemaal naar aandacht van een echt mens. Ik denk dat dat beter is dan een digitaal beeld,” zegt ze.

Om te overleven moeten porno-actrices – die 200 tot 2000 euro per scene verdienen –zich op een niche richten buiten de filmindustrie, omdat het “zakenmodel kapot is,” zegt Gallop. “Je moet rondkijken om te zien wat er ontbreekt en je niets aantrekken van wat anderen doen. Begin je eigen bedrijf en word de toekomst van porno.”



Beeld: Nick Melillo/Badoink

Technologie zal ook invloed hebben op andere acteurs in Hollywood, zegt Marcelo Rinesi van het Institute voor Ethics en Emerging Technologies.

“Het verlies van banen is een logisch onderdeel van een bredere context van acteurs die worden vervangen door CGI, als fotorealistische simulatie makkelijker wordt,” zegt Rinesi. “Als je eenmaal virtuele acteurs met hetzelfde uiterlijk, dezelfde lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, en stemgeluid dat je wilt, in fotorealistische scenario’s kunt krijgen, dan wordt het voor echte mensen moeilijk om aan de bak te komen. We zijn er nog niet, maar het duurt niet lang meer.”

De kaskraker Rogue One creëerde bijvoorbeeld Grand Moff Tarkin, de Death Star-commandant die werd gespeeld door Peter Cushing, digitaal. En afgelopen jaar lag de tv-show The Good Wife onder vuur voor een CGI-scene tussen de actrices Julianna Margulies en Archie Panjabi.

Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. Een voordeel van seksuele ervaringen die niet lijken op de fysieke realiteit, is dat ze ons mogelijk laten zien waar we echt van houden.

“Het is mogelijk dat we, doordat we met computers meer kunnen experimenteren en ontdekken, uiteindelijk een beter beeld krijgen van onze eigen seksualiteit,” zegt Rinesi.