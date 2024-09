De AVROTROS trakteerde de wereld gisteren op een reeks geweldige reaction-gifs

Het AVROTROS-programma Beste Zangers is als we heel eerlijk zijn niet iets waarvoor je hoeft thuis te blijven. In het programma zingen bekende zangers en zangeressen als Anita Meyer, Maan van The Voice of Holland en Tania Kross in een loungedecor op Ibiza covers van elkaars en andermans nummers, onder de bezielende leiding van Jan Smit.



Dat klinkt misschien niet per se als een concept dat legendarische televisie oplevert, maar in de uitzending van gisteren gebeurde er toch iets bijzonders. Dennie Christian, een Duitse schlagerzanger die in Nederland vooral bekend is van het nummer Wij zijn twee vrienden (je kent het wel, de tekst van het refrein luidt “Hoeba hoeba hoeba hab hab hab”), vertolkte een versie van Alice Coopers Poison. Daarbij droeg hij tot ieders plezier zeer gekke oogmake-up (lijkend op de oogmake-up van Alice Cooper zelf). Dit klinkt als een verhaal in de categorie ‘je had er bij moeten zijn’, maar dat hoeft dus niet per se, want het werd uitgezonden op de televisie, en je kan ‘m bovendien hieronder zien.

Videos by VICE

Het is niet zozeer de cover van Christian die dit televisiemoment bijzonder maakt, als wel de aan alle kanten zeer ongemakkelijke reacties van de andere zangers. Vooral Brace, die na een carrière als kledingverkoper en een verblijf in de gevangenis weer helemaal terug is, gaat extreem lekker op de rockende schlagerzanger. Wat het fragment zo goed maakt is dat de verschillende reacties allemaal perfecte reaction-gifs opleveren. Omdat het zonde is om zo’n kans te laten liggen hebben we je wat knip-en-plakwerk bespaard, en wat tips gegeven voor situaties waarin je deze gifjes kunt gebruiken.

Deze gif van een extreem lekker vibende Brace kun je bijvoorbeeld gebruiken als je beste vriend je appt over de baby-uil die hij net gered heeft uit de klauwen van een bloeddorstige kat, of als je valse ex op Facebook post dat ze haar nieuwe iPhone in de wc heeft laten vallen.

Dit gifje lijkt speciaal te zijn gemaakt voor het moment dat het even niet zo goed gaat met je stoelgang, maar je erachter komt dat het pruimensap in de aanbieding is bij de supermarkt. Je kunt ‘m ook inzetten als je minst favoriete personage uit Game of Thrones eindelijk zeer bloederig om het leven wordt gebracht.

Deze gif is zo goed dat je hem absoluut moet bewaren voor de állerbeste momenten. Speel hem de hele dag via een beamer af tijdens je bruiloft, of stuur ‘m als e-card rond als je een winkelwagentje hebt gevonden waar nog vijftig cent in zit.

Deze reaction-gif zit precies tussen een ‘nee’ en een ‘ja’ in, en is dus perfect als iemand je meevraagt naar een concert van Kensington waar de drank gratis is.

Ik ga deze zelf denk ik vooral gebruiken als reactie op de vraag of het goed met me gaat, maar je kunt ‘m ook inzetten als je na het weekend op je bankrekening kijkt.

Dit is Kenny B. die als enige niet zo onder de indruk was van het optreden van Dennie Christian. Deze gif kun je het beste gebruiken voor als Jan Roos iets zegt, of voor elk ander moment waarop iemand ongevraagd begint te vertellen over welke acts hij of zij vorig jaar allemaal op Oerol heeft gezien .