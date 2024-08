De baas van deze Burger King ontploft omdat een klant te langzaam is

Een opgefokte fastfoodmedewerker ontmoette afgelopen week haar gelijke in een Burger King in Heath, Ohio, in de Verenigde Staten.

In een video die op Facebook verscheen is Elizabeth Ramsey, de klant die het filmpje online zette, te zien terwijl ze “We waren eten aan het bestellen!” schreeuwt tegen de manager van het fastfoodfiliaal. Hierop reageert de manager fel met “Wat voor ouders zijn jullie?” De pleuris brak uit en zo zijn we weer getuigen van een klassieke, smakeloze fastfoodrel.

De video bereikt een hoogtepunt wanneer de manager als een ware Gordon Ramsay begint te tieren. “Het interesseert me geen reet! Donder een eind op!” schreeuwt hij, terwijl haar armen door de lucht vliegen alsof ze in een tekenfilmversie van Ramsays programma Hell’s Kitchen zit.

Deze verhitte discussie in zo’n alledaagse omgeving is natuurlijk voorbestemd om viraal te gaan, en is nu zo’n 330.000 keer bekeken op Facebook.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felizabeth.ramsey.7370%2Fvideos%2F2016978681863968%2F&show_text=0&width=846

De context is doorslaggevend in een verhaal, zoals met de meeste ruzies die zijn vastgelegd met een smartphone. Een van de dingen die deze video, in tegenstelling tot veel andere fastfoodruzies, zo bijzonder maakt, is dat het filmpje in de ochtend is gemaakt. Volgens een facebookpost van ABC6 zat Ramsey met haar man, zijn collega en hun twee kinderen in de auto. Iedereen die ooit met zijn auto door een drive through is gereden, weet hoe chaotisch het kan zijn om een bestelling te plaatsen.

Ramsey zei tegen ABC6: “Voordat ik mijn bestelling door kon geven, zei ze al ‘Schiet op,’ waarop ik zei: ‘Wat zei je’?” Ramsey had duidelijk geen zin in gezeik deze ochtend, maar het gebruikelijke, “Kan ik de manager spreken?”, had geen zin, want die was op dat moment tegen haar aan het schreeuwen. Ramsey werd aan haar eigen lot overgelaten en besloot het restaurant met haar volledige aanhang binnen te vallen om een verbale knokpartij aan te gaan, en dit te filmen voor ons kijkplezier.

Op de achtergrond is ook Ramsey’s echtgenoot te horen, terwijl hij dreigt het hoofdkantoor te bellen. ABC6 vertelt dat het stel excuses en een cadeaukaart heeft gekregen voor hun ongemak. Wat betreft de manager, een journalist van ABC6 ging naar het filiaal en daar werd hem verteld dat de manager op dit moment niet beschikbaar is.

MUNCHIES vroeg aan Burger King een update over de situatie, maar heeft nog geen reactie ontvangen.