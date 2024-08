De bakker met de mooiste taarten van Instagram krijgt ook haatmail

Lauren Ko is nog maar net bekend. Maar ze heeft notificaties op haar telefoon uitgezet; ze krijgt er zoveel dat haar batterij binnen een paar minuten leeg is. Ze wordt overspoeld met e-mails en ze is al een paar maanden bezig met zichzelf uit te graven uit een lawine van berichten.

Ko lijdt aan een lichte vorm van beroemdheid. Het soort bekendheid dat je zomaar kan overkomen als je een thuisbakker bent met een oogstrelende Instagram-account met alleen maar taarten. Ko heeft haar account, Lokokitchen, sinds augustus vorig jaar en zet er foto’s van haar baksels op. Ze maakt geometrische patronen van deeg en fotografeert ze vervolgens tegen sobere, monochrome achtergronden.

Videos by VICE

Het draait allemaal om de taarten: ze zijn spectaculair met bizar ingewikkelde en hypnotiserende patronen, anderen bezaaid met bessen en granaatappelpitten. Elke foto heeft ook nog eens een grappig en vrolijk onderschrift.

Ko woont met haar man in Seattle en omschrijft zichzelf tijdens een telefoongesprek als “Een gewoon iemand met een normale baan die niks met eten te maken heeft.” Overdag werkt ze als assistent in het onderwijs en bakken doet ze meestal in het weekend.

Ko verkoopt haar taarten niet, ook al krijgt ze regelmatig verzoeken van mensen die een taart willen bestellen. Ze heeft weinig ambitie om een taartwinkel te openen of om patisserie-chef te worden. Ze is eigenlijk best tevreden met het feit dat ze een Instagram-sensatie is. Toen ik Ko vlak voor Kerstmis sprak, had haar account 100.000 volgers. Op dit moment zijn dat er al meer dan 111.000. Ze heeft pas 36 foto’s geplaatst.

MUNCHIES: Hi Lauren! Wanneer begon je met taarten bakken?

Lauren Ko: Ik bakte een jaar geleden mijn eerste taart. Ik was net naar Seattle verhuisd, had geen baan en genoeg tijd. Ik had een foto op Pinterest gezien van een hele toffe taart en vroeg me af of ik dat ook kon maken. Hij staat ook op mijn Instagram. Vanaf toen ben ik af en toe taarten gaan bakken. In 2016 maakte ik met Thanksgiving een enorme mislukking.

Oh nee, balen!

Ja! De taart was nog rauw. Dus hij was smerig en walgelijk. Toen heb ik even een pauze genomen tot afgelopen zomer. Er is in de zomer zoveel vers fruit in Seattle, ik moest wel bakken. Nam ik dat heel serieus? Ik weet het niet. Ik hou van bakken, maar taarten zijn niet per se ‘mijn ding’. Ik maak er gewoon af en toe één. Op 29 augustus maakte ik een nieuw Instagramaccount, zodat ik de eetfoto’s niet op mijn persoonlijke account hoefde te zetten. Ik wilde niet díé vriend zijn, snap je? De meeste volgers waren familie en vrienden. Ik had totaal geen verwachtingen. Toen explodeerde het twee maanden later opeens.

Even over dat keerpunt, wanneer zag je dat het account populair werd buiten je familie en vrienden?

Ik kan me de eerste twee maanden niet eens meer herinneren. Af en toe begon ik wat hashtags te gebruiken. Ik ontwikkel mijn eigen recepten niet, dus ik tagde de mensen wiens recept ik gebruikte in de foto. Rond september of begin oktober deed DesignMilk een re-post van een van mijn foto’s. Dat was het eerste duwtje in de rug. Ik kreeg daardoor meer dan 10.000 volgers, ik was geschokt. Ik had nooit gedacht dat zoiets mogelijk zou zijn.

Toen DesignMilk mijn foto deelde, gingen meer designblogs dat doen. Er verscheen een artikel over mij op Buzzfeed en dat zorgde voor de grootste groeispurt. Mijn account groeit nu gestaag door, alleen levert elke stap vooruit nu tienduizenden volgers op. Bizar toch?

LEES OOK: We bespraken Kempi’s maaltijdfoto’s met de huisfotograaf van Jamie Oliver



Welke recepten gebruik je meestal?

Dat wisselt constant. Ik begon met een recept van Stella Parks van Serious Eats, haar deegrecept gebruik ik meestal. Verder laat ik het seizoen bepalen wat ik maak en check ik wat er in de aanbieding is in de supermarkt.

Wat is je favoriete recept?

Dat is een miso-karameltaart met peer. Ik had nog nooit zo’n taart gemaakt. Ik wist niet eens dat het bestond. Nu is het mijn favoriet, zo lekker! Het is ook helemaal niet zo moeilijk.

Heb je ook vroege herinneringen aan bakken?

Mijn oma had een restaurant in Honduras en tijdens mijn jeugd opende ze een klein cafeetje. Ik groeide op in San Diego. Ze was een geweldige kok en ze maakte gigantische diners als we bij haar op bezoek kwamen. Ik heb alleen nooit met haar gekookt of gebakken.

Mijn moeder bakt veel. Als kind deed ik dat weleens samen met haar. Maar ik deed er zelf weinig mee, pas nadat ik klaar was met studeren. Het huis waar ik opgroeide was ook best klein.

Hoe vaak bak je tegenwoordig een taart?

Ik bak elk weekend. Het is nu winter in Seattle, dus het is nog donker buiten als ik ‘s ochtends van huis ga en het is alweer donker als ik thuis kom van werk. Daardoor kan ik doordeweeks niet echt bakken. ‘s Avonds kan ik geen goede foto’s maken. Als ik een vrije zaterdag of zondag heb, bak ik fanatiek twee, drie of vier taarten.

LEES OOK: Ik at een dag lang bij de meest instagramwaardige restaurants van 2017

Hoeveelt tijd kost het om een taart te maken?

Het verschilt. De geometrische taarten duren van het begin tot het einde zo’n vier tot vijf uur. Dan ben ik niet de hele tijd aan het werk, natuurlijk. Ik maak het deeg, dat moet vervolgens een uur de koelkast in. Ik maak de vulling. Ik maak de taart en die moet ook weer een uur in de koelkast staan. Dan bak ik ‘m voor een uur. Het duurt dus soms vijf uur, maar dan ben ik niet de hele tijd aan het werk.

Krijg je hulp in de keuken?

Niet echt. Soms maak ik het mezelf lastig en kies ik een ingewikkeld patroon. Ik kom er dan soms niet uit, dan roep ik mijn man om te komen helpen. Maar het voorbereiden en koken doe ik zelf.



Waarom heb je voor geometrische vormen gekozen?

Geen idee, eerlijk gezegd. Kleuren zijn mijn drijfveer en ik wordt geïnspireerd door geometrische patronen en stoffen. Ook denk ik dat taarten erg in zijn op dit moment. Er zijn een heleboel complexe taarten met allerlei soorten decoratie. Die taarten zien er tof uit, en ik wilde gewoon wat anders doen. Ik heb toen allerlei geometrische patronen opgezocht die ik wilde namaken met deeg en toen ben ik aan het werk gegaan.

Ah, we zitten dus in een taart-tijdperk met een heleboel prachtige taarten op Instagram en Pinterest. Waarom denk je dat jouw foto’s zo populair zijn?

[Lacht] Ik heb geen idee! Ik denk de manier van fotograferen van bovenaf, de zwarte achtergrond helpt ook. Het is een blikvanger. Ik gebruik ook allerlei kleuren en verschillende smaakcombinaties, dat is misschien ook interessant voor mensen.

Ik denk ook dat mensen nog niet zo vaak geometrische patronen hebben gezien. Taart is dan wel populair, maar meestal zie je blaadjes, bloemen, rozen en dat soort dingen. Ik doe het net even anders en dat hebben veel mensen nog nooit gezien. Ik krijg ook veel reacties op mijn onderschriften. Ik werk daar heel hard aan! Er zijn mensen die zeggen dat ze eerst voor de taarten naar mijn account zijn gekomen, maar zijn blijven hangen vanwege de grappige onderschriften.

Hoe vaak krijg je te horen dat je taarten “te mooi zijn om op te eten”? Volgens mij vind je smaak erg belangrijk. Hoe denk je over die zin en heeft het invloed op het bakken?

Nou, als het eten is, is smaak superbelangrijk. Het moet gegeten worden. Ik hou niet van voedselverspilling. Ik zou het vreselijk vinden als ik uren sta te bakken en dat het niet eetbaar is, hoe leuk ik het bakproces ook vind.

Eerlijk, ik ben wel gaan bakken vanwege het ontwerpproces. Ik begon, omdat ik me afvroeg of ik dat ontwerp op Pinterest kon namaken. Toevallig heb ik voor taarten gekozen. Maar ik wil ze niet gewoon bakken en dan weggooien. Ik geef ze aan collega’s en zeg dat ze het vooral moeten opeten. Toch ontvang ik wel veel kritiek online van mensen, vooral omdat ik foto’s plaats van taarten die nog niet gebakken zijn. Mensen zeggen “Dat is geen taart, het is rauw. Dit is niet echt”; “Ik snap echt niet waarom mensen zo onder de indruk zijn”; “Ze laat het gebakken resultaat niet eens zien.”

Oei. Krijg je veel haatmail?

[Lacht] Ja, natuurlijk. Dit is het internet en iedereen heeft wel wat negatiefs te zeggen. Ik zag wat berichten op Reddit over dat ik een fraudeur zou zijn. Mensen zijn overstuur dat ik niet altijd het gebakken resultaat toon, ze denken dat de taart wel een ramp moet zijn geweest en daarom ook wel smerig.

Er zijn zeker mensen die negatieve dingen te zeggen hebben, maar hey, ik bak gewoon taarten. Er zijn vast belangrijkere dingen om je druk over te maken, toch?



Zeker. Bedankt voor dit gesprek.