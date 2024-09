Achter de bar bij ‘Het Orakel’ dat elke Ajax-wedstrijd goed voorspelt

Welkom bij Last Call, een rubriek waarin we bij doorgewinterde barmannen en -vrouwen aan de bar hangen om wat van hun levenswijsheid op te doen. Van hoe je over een gebroken hart geraakt tot welke drankjes je niet moet bestellen als je niet uitgelachen wil worden.

Deze keer zijn we bij Ajax-café De Avonden, om bier te drinken met de barman die ‘het orakel’ wordt genoemd omdat hij de uitslagen van alle voetbalwedstrijden juist voorspelt.

Als ik de deur van café De Avonden binnenstap en naar iemand die mij wat kan vertellen over Ajax vraag, word ik direct doorverwezen naar Eddy. Hij schreeuwt in plat Amsterdams naar me: “Van welke krant ben jij, want ik praat niet met iedereen.” Gelukkig wil hij met me praten. Hij kwam hier als klein jongetje al, toen Ajax nog in De Meer speelde en dit café Meerzicht heette. Als we hem mogen geloven heeft hij zoveel anekdotes, dat hij er zijn eigen boek over zou kunnen schrijven: “Ken je dat boek Ik, Jan Cremer? Ik, Eddy wordt het mijne.”

Eddy Loman (66), ook wel ‘het orakel’ genoemd omdat hij de uitslagen van voetbalwedstrijden en huwelijken altijd juist voorspelt, zat met Johan Cruijff op school. Voor zijn pensioen had hij zelf twee cafés en een koffiehuis, maar nu is hij niet weg te denken uit De Avonden. Het café is overdag een doodnormaal, rustig eetcafé, maar transformeert ’s avonds in een legendarische voetbalkroeg. De tent wordt gerund door twee broers, Michel en Jean-Pierre, maar Eddy hoort bij het meubilair. Hij is er zeven dagen per week te vinden. Michel Kraamwinkel: “Als ‘ie niet achter de bar staat, dan hangt-ie er wel aan.”

Alle foto’s door Rebecca Camphens.

MUNCHIES: Ik hoor dat jij hier kind aan huis bent. Vertel.

Eddy Loman: Toen Ajax hier nog naast speelde en dit café nog Meerzicht heette, kwam ik als klein mannetje met m’n pa en zijn vrienden mee. Als Ajax speelde, stond er hier vierhonderd man voor de deur. Mijn pa en zijn vrienden dronken bier, maar omdat ik dat natuurlijk nog niet mocht, kreeg ik van iedereen een dubbeltje voor de pinda-automaat. Het was toen altijd gezellig. Je had nog geen rottigheid zoals je nu hebt met die hooligans. De F-side bestond nog niet eens. Het was gewoon gezellig om samen voetbal te kijken.

Vanavond is de beslissende wedstrijd. Hoe gaat het er hier dan aan toe?

Ook al speelt Ajax hier niet meer naast de deur, de mensen blijven toch komen. De sfeer is top en de zaak zit stampvol. We hangen een groot scherm op en de pilsjes vliegen over de bar. Vaak wordt er ook een happie weggeven: een stuk warme worst of een kroketje. En iedereen bemoeit zich met de wedstrijd. Als een voetballer loopt te kloten, dan ken ik ook echt uit m’n slof schieten. We roepen hier niet beleefd ‘stommeling’; de voetballer krijgt ‘klootzak’ of ‘hondenlul’ naar z’n kop geslingerd. Als Ajax wint, weet ik zeker dat iedereen hier de hele nacht blijft hangen om het op een drinken te zetten. Alles mag en niets is teveel.

Wat gebeurt er als Ajax verliest?

Dan is het gewoon klote. Of mensen zetten het op een drinken om samen te rouwen om wat er is gebeurd of ze gaan foetsie. Ook ik heb er flink de pee in, maar tegenwoordig schiet ik niet meer zo uit m’n slof als vroeger. Ik maakte niks stuk hoor – van hooligans hou ik niet – maar ik werd echt boos en begon te schelden. Ik ben nu wat ouder, dus dat gebeurt niet meer.

Heb je weleens gasten zien huilen nadat Ajax verloren heeft?

Nee joh. Je hebt er wel een paar die die boos de deur uitlopen, maar huilen heb ik nooit gezien.

Je had het over hooligans. Krijg je vaak te maken met voetbalfans die agressief worden?

Er is er weleens eentje geweest die een beetje lastig was, maar dan word je er gewoon uitgezet. Met vervelende mensen maken we korte metten. Je mag meeleven met het voetballen, maar je mot gewoon normaal doen.

Deze tent zit altijd vol. Wat maakt eigenlijk een succesvolle voetbalkroeg?

De sfeer moet goed zijn, dat is het belangrijkste. In sommige cafés staan ze met zo’n lange snoet achter de tap, maar hier zijn de jongens altijd gezellig. Iedereen is in voor een dolletje. Als we ballen gehakt met satésaus eten en iemand is even weg, wordt zijn gehaktbal vervangen door een biljartbal. Kloddertje saus eroverheen en niemand die het ziet. Of als de kok in een pan snert aan het roeren is het gas uitdraaien. Hij maar roeren en die soep steeds dikker worden. Zulke dingen moeten kunnen. Als je elkaar niet meer in de maling ken nemen, wat blijft er dan nog over?

Er hoeft ook niet ’te veel’ van alles te zijn: sommige voetbalkroegen in het centrum hangen vol met spandoeken, maar wij hebben genoeg aan een groot scherm. En af en toe een gratis rondje bier natuurlijk. Dit café is van een uitstervend ras tussen al die yuppententen.

Een ode aan Cruijf.

Wat vind je zo mooi aan dit werk?

Het vrouwelijk schoon. Vrouwen vallen nu eenmaal op barmannen. Ja wat ken ik zeggen, ze werden me tijdens mijn leven in de schoot geworpen. Ik heb uiteindelijk zes vrouwen gehad; ze werden regelmatig ingeruild. Vrouwen met pit: toen ik met een van de laatste uit elkaar ging, zei ik: “Wijffie, neem maar mee wat je mee mot nemen.” Toen ik thuiskwam, stond alleen m’n bed er nog.

Ook vind ik de band tussen voetbal en de kroeg mooi. Het gewoon gezellig om het samen te kijken. Die saamhorigheid. Wat kan ik verder zeggen? En je kent iedereen hier, waarom zou je ergens anders heengaan? Maar als het heel druk is, peer ik hem weleens. Ik word ook een daggie ouder, he.

Komen hier veel bekende gasten biertjes drinken?

Schreeuwt naar Michel: “Hoe heten die twee die hier om de hoek wonen alweer?” Oja, Viggo Waas en Peter Heerschop, die zitten hier vaak. Verder ken ik die bekende figuren allemaal niet.

Vertel me eens over je meest bijzondere vaste gast.

Een van de stamgasten heeft een dwarslaesie. Hij sprong ooit in Kenia uit het raam nadat hij werd betrapt door de echtgenoot van de vrouw waarmee hij in bed lag. Hij komt hier regelmatig en wordt dronken met ons. Hij is alleen een beetje handtastelijk bij de vrouwtjes als ‘ie gezopen heeft. Hij doet dan alsof hij een spastische aanval heeft richting plekken waar vrouwen het niet willen hebben. Wij lachen natuurlijk.

De laatste en misschien wel allerbelangrijkste vraag: Jij staat hier bekend als het voetbalorakel. Welke uitslag voorspel je voor vanavond?

Ik denk dat het heel spannend wordt en dat het 2-1 voor Ajax wordt. Maar ik ken ook niet alles goed hebben.

Bedankt, Eddy!