De basisprincipes van het kantoorkakken

Is dit de beste tijd ooit om te leven? Zeer zeker wel. Ten eerste is het vandaag 19 november, de dag waarop we mogen genieten van Wereldtoiletdag. Zoals de website van Wereldtoiletdag zelf aangeeft, is vandaag het moment om je ervan bewust te zijn dat diarree dodelijk kan zijn, als je niet over de juiste voorzieningen beschikt. Daarnaast hebben zij die elke ochtend probleemloos kunnen kakken het geluk om deel uit te maken van de 37,5% geprivilegieerden die toegang hebben tot een degelijk toilet. Tijd om daar even bij stil te staan.

Volgens een studie, die 4775 personen onderzocht, doet de gemiddelde mens zijn grote boodschap zo’n 3 tot 21 keer per week. Om nog preciezer te zijn, situeert de dagelijkse productie stoelgang zich tussen 500 en 1.100 gram. Logischerwijs wordt een aanzienlijk aantal van die grammetjes op het werk gelost. Volgens een rapport van een Zweeds merk gebruikt 11% van de werknemers het toilet op kantoor om zich te ontspannen, 5% om te eten, 7% om te huilen, 3% om van een dutje te genieten en 81% om, wel, naar de wc te gaan.

Tot zover de schijtcijfers.

Op de werkvloer zijn het vooral de koffiedrinkers die geneigd zijn om hun behoefte te doen. Dat “koffietje vlak voor de meeting” zorgt niet alleen voor een stinkbek, maar verandert eender welke karteldarm automatisch in een achtbaan in hoogste versnelling. Door deze drukkende behoefte komen twee demografische groepen tot stand: de Schijtluizen (die de kunsten van het opspannen, inhouden van scheten en dichtklemmen van de anus onder de knie hebben) en de Verlossers van de Kringspieren. De eerste groep zal alles op alles zetten om te vermijden dat ze op het werk moeten ontlasten (wat in sommige extreme gevallen leidt tot het besmeuren van hun bureaustoel), de tweede groep zal daarentegen ongegeneerd verkondigen dat ze een dikke drol gaan draaien. Dat zijn vaak de wannabe stand-up comedians die enthousiast deelnemen aan de Internationale Dag van de Kersttrui en op vrijdagen om 15u59 een pintje opentrekken.

Nu ik al meerdere jaren op kantoor vertoef, kan ik zeggen dat ik met alle soorten toiletten kennis gemaakt heb. En ik kan je verzekeren dat vele ervaringen pure horror waren. Dan zit je daar, op die wc waar net een buikgriepepidemie gepasseerd lijkt, en vraag je je af of je collega’s door een kudde stinkdieren opgevoed zijn. Remsporen, druppels pis, bebloede tampons in de vuilbak en krullend bilhaar op de wc-bril. Je kan je er wel iets bij voorstellen. Maar hoe zit het dan met de Kakcultuur op het werk? Het mysterie van de maker van de Gigantische Anonieme Drol in 2016 is nog steeds niet opgelost en de legende van de waanzinnige schijter is er eentje die nog steeds in detail aan nieuwe stagiairs verteld wordt.

Om dergelijke kaktrauma’s in de toekomst te vermijden, stelde ik een lijstje met adviezen op, zodat je je darmen op de juiste manier kan ontlasten op het werk.



1. Check nog eens of die deur goed gesloten is. PLEASE.

Niemand heeft zin om verrast te worden door iemand die volop zijn darmflora aan het proper maken is, inclusief verkrampt gezicht en handen op de buik. En niemand heeft zin om zijn collega, of erger nog, zijn baas te verrassen terwijl die in deze zeer menselijke maar vernederende houding zit.

2. Construeer een schokdemper van wc-papier

Niets is minder vernederend dan de ‘plop’-geluidjes nadat je je monsters ontketend hebt. Bedek de wc-pot daarom met een klein laagje wc-papier om een goede ontvangst te verzekeren en om je te behoeden van andere geluiden en ongewenste spetters. Dit is een strategische basisregel. Je keutels zullen je trouwens dankbaar zijn voor de tedere ontvangst in het kleine, donzige nest dat je met liefde voor hen gebouwd hebt.

3. Laat geen remsporen achter

De wc-borstel is zonder twijfel het walgelijkste voorwerp ter wereld en hoewel hij akelige vergelijkingen met een marteltuig vertoont, staat hij niet voor niets in die hoek van het toilet. KUIS DUS UW KAKSPOREN OP. Allemaal. Geen uitzonderingen. Zelfs als de borstel uit de houder halen er even walgelijk uitziet als iemand die zijn eigen kots opeet. Heeft je moeder je niet opgevoed?

4. Anticipeer op de vernederende stank

Vooral wanneer je de dag na het afscheidsfeestje van Dirk de troon bestijgt. In het geval dat de office manager niet gedacht heeft aan een luchtverfrisser, kan een lucifer eventuele schade beperken. Wanneer je het plaats delict verlaat, laat de deur dan nog even open om het toilet te verluchten. Het is namelijk niet echt sympathiek om je collega’s in de aromatische sauna van jouw stoelgang achter te laten – zelfs niet wanneer je ze haat. Een andere truc is om het toilet al door te spoelen net voordat je je drol loslaat, zodat de walmen de kans niet krijgen om op zich te verspreiden.

5. Kijk nog eens achter je

Kijk alsjeblieft de omgeving nog eens na alvorens je het schip verlaat. Er is altijd wel een koppige keutel die de eerste doorspoelbeurt overleeft. Begin de missie opnieuw. Je kan nooit overdrijven met doorspoelen. Er is niets erger dan je pakketje te laten drijven voor de volgende gebruiker. Iedereen kent de eenvoudige vuistregel: DANK DAT U DEZE PLEK IN DEZELFDE STAAT ACHTERLAAT ALS WAARIN U HEM VOND.

6. Kuis de klink af

Indien je er op een of andere manier in bent geslaagd om water (of ander vocht) tot op de deurklink te mikken, maak deze dan proper. Dit is degoutant. Vuil. Verachtelijk. Vies.

7. Laat je smartphone op je bureau liggen

Hoe sneller, hoe beter. Als je graag uren doorbrengt op het toilet van je werk, dan heb je een probleem dat je met een psychiater moet bespreken. Laat daarom alle mogelijke lectuur of je gsm op hun plek liggen, want niets schreeuwt harder “zeg, ik ga dan kakken, hè,” dan je iPhone meenemen.





8. Afleidingsmaneuvers verboden

Toegegeven, we hebben allemaal al ongeloofwaardige en wanhopige excuses gebruikt om onze collega’s te doen geloven dat wij niet meedoen aan die hele spijsverteringshype en bijgevolg geen grote boodschappen moeten doen tijdens de kantooruren. Een van de klassiekers is met een stapeltje dossiers onder de arm naar een andere afdeling trekken om daar te gaan schijten. Als ik zelf een kerel van IT uit de toiletten zie komen met een gespeelde nonchalance, dan weet ik wat er aan de hand is: Missie kaka-007. Maar de grofste schijnbeweging die wordt gemaakt is met dichtgeknepen neus uit het toilet komen om aan je collega’s duidelijk te maken dat diegene voor jou de kwalijke geur heeft verspreid. De situatie is zo al erg genoeg, je hoeft er geen schepje bovenop te doen.

9. Aanvaarding

Als je moet gaan, moet je gaan. Met opgezwollen buik en duwende darmen kun je geen powerpoint afwerken. Onthoud gewoon dat alles afhangt van timing, discretie en respect. Je mag je nooit schamen voor je lichaam. En ook niet voor wat eruit komt.



