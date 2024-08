De Battle Royale-modus in ‘Battlefield V’ ziet er veelbelovend uit

Nadat Battlefield V in mei 2018 door game-ontwikkelaar Dice werd aangekondigd, lieten ze weten dat de shooter een Firestorm-modus zou bevatten – hun eigen versie van de Battle-Royal-gamemodus waarin spelers strijden om als allerlaatste overeind te blijven.

Dankzij een gelekte video hebben we nu eindelijk een idee hoe Battlefield V het populaire genre zal oppakken dat al voorkomt in games als PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite en het meer recente Apex Legends. Als we de details uit de video mogen geloven, zal Firestorm niet teleurstellen. Zo kun je er je eigen helikopter krijgen, terreinen vernietigen en is er een muur van vuur die alles doodt wat erbij in de buurt komt.

De eerste verhalen over de nieuwe game deden op woensdag de ronde, toen Redditor “temporyal” de spelbestanden van Battlefield V doorspitte (een veelvoorkomende praktijk genaamd ‘datamining’) en op een schat aan informatie over de nieuwe Battle Royale-modus stuitte. De dag daarna haakte Redditor “obvthrowaway34” hierop in met een eigen bericht, inclusief een instructievideo voor Firestorm met concretere details. Het is nog onduidelijk hoe obvthrowaway34 aan de video is gekomen, en dat zal waarschijnlijk zo blijven ook: het Reddit-account is sindsdien namelijk verwijderd.

“Normaal gesproken reageer ik om verschillende redenen niet op gelekte informatie, maar die gewoonte doorbreek ik vandaag,” schreef een global community manager van Dice onder de naam “F8RGE” in de subreddit r/rBattlefieldV. “Wat gelekt is, is gelekt. Daar doen we nu niets meer aan. Maar ik wil één ding duidelijk maken: De gelekte info betreft een vroege versie. Als je hier dus iets over leest of ziet, loop je het risico dat het er anders uitziet op het moment dat de game wordt uitgebracht. Ik wilde jullie er gewoon even op wijzen dat informatie in de loop der tijd kan veranderen.”

Laten we met die wijze woorden in ons achterhoofd alsnog even kijken wat de gelekte video ons vertelt over Firestorm: Net als bij andere Battle Royale-spellen, worden spelers in Firestorm ergens gedropt. Vervolgens moeten ze de meest uiteenlopende wapens verzamelen, hun voorraden beheren en vechten met tegenstanders. In tegenstelling tot het basisspel beschik je in Firestorm niet over vaardigheden die afhankelijk zijn van je klasse, zoals de mogelijkheid om rookgranaten te gebruiken of extra snel te kunnen genezen. In plaats daarvan is iedereen in het spel gewoon een simpele soldaat, die werkt met wat-ie tegenkomt.

Volgens de gelekte video kunnen spelers kluizen openen die verspreid liggen door het gebied, om zo zeldzame spullen in handen te krijgen (zoals blauwdrukken voor voertuigen als helikopters en tanks). De helikopters zijn een nieuwe toevoeging aan het spel, evenals als de amfibievoertuigen die in de video te zien zijn. Net als in het basisspel kunnen spelers in Firestorm ook de mogelijkheid krijgen om artillerieaanvallen uit te voeren en een V1-raket op hun vijanden af te schieten.

Dice en EA hebben nog niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.

Firestorm wordt waarschijnlijk in de loop van deze maand uitgebracht.

