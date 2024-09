De belangrijkste dingen die hiphop te wachten staat in 2017

We blikken vooruit op de belangrijkste dingen die hiphop in 2017 te wachten staat. Wat volgt zijn honderd procent accurate voorspellingen voor 2017, mogelijk gemaakt door een speciaal door mij ontwikkeld en gepatenteerd algoritme, dus zet je schrap.

Boef wiept Linda de Mol

Boef ontketent een burgeroorlog als hij de koningin van Holland paalt in zijn vlog. In wat suggestieve shots zien we Linda naast Boef in bed knipogen naar de camera. De vlog, getiteld ‘IK PAAL LINDA DE MOL? VLOG 567,’ gaat viral. “Dat die de politie treiterd moet die zelf wete maar van onze leidster blijft die af met ze gore marrokanepote,” aldus een reaguurder op Geenstijl. Vier uur nadat de video online komt, staat er een woedende blanke massa met hooivorken en brandende fakkels voor Boefs deur. Boef ontsnapt via zijn vluchttunnel naar het helikopterplatform en gaat op vakantie naar Dubai alwaar hij naar verluidt 30.000 euro uitgeeft aan een met diamanten belegde fles drank in de VIP van een club waar Edgar Davids ook is.

John Williams dropt ijzersterke mixtape

In navolging van het populaire RTL4-programma Bekende oude mannen rappen dropt John Williams een snoeiharde mixtape. Tijdens de opnames komt hij er door toedoen van rapcoach Diggy Dex achter dat er een zeer gemiddelde rapper in hem schuilt. Op de tape doet John een boekje open over zijn privéleven en poogt hij nuance aan te brengen in de zwartepietendiscussie. John is na Winston Gerschtanowitz en Humberto Tan de derde bekende oude man die een tape dropt nadat hij te gast was in het programma. Diens laatste 101Barz-sessie gaat viral en redt het platform van de ondergang. De hele sessie lang draagt Humberto een pet achterstevoren en wordt hij vergezeld door drie jongens in Fubu-pak die fanatiek ‘hiphop’-bewegingen maken.

Hef dropt eigen wiet

Als de VVD besluit dat het gedoogbeleid inderdaad kut is, ligt de markt open voor ondernemers. Een van de eersten die daar gebruikt van maakt is Hef. Na het nodige spierballenvertoon gaat Jiggy akkoord dat het kantoor van Noah’s Ark voortaan als wietplantage dient. Omdat niet alle vergunningen rond zijn is het project van korte duur. Hef wordt opgepakt, maar in de rechtszaak blijkt dat alles op Killah Keezy’s naam staat. Killah gaat voor vijf jaar de cel in en runt daar een populaire, illegaal gefilmde gevangenisvlog. Hef wordt ontslagen bij Noah’s Ark en begint een bordeel in Aken.

Gucci Mane beleeft langverwachte terugval

Na afloop van Woo Hah!-festival in Tilburg kan hiphop weer opgelucht ademhalen. Na een nuchtere periode waarin hij een paar saaie dingen uitbracht, beleeft hun favoriete rapper eindelijk de langverwachte terugval in zijn drank- en drugsverslaving. Als een jonko van Hefs eigen teelt de raplegende uit Atlanta bereikt in de backstage van 013 gaat hij overstag. Vier van de acht mixtapes die hij later die avond in de studio van Fresku opneemt, winnen Grammy’s.

Typhoons voeten gaan solo

Gevoed door hardnekkige roddels besluiten zowel Typhoons linker- als rechtervoet zonder Ty verder te gaan. Er ontstaat onenigheid als ze aangeven dat ze erop staan niet langer naakt door het leven te willen gaan. Halverwege Typhoons optreden op het Shoeless Festival stormen ze kwaad het podium af. Ze hebben het idee dat er over ze heen wordt gelopen. Daarna worden ze op staande voet ontslagen. “Die halve zolen zijn veel te snel op hun teentjes getrapt,” aldus een crewlid dat naar alle waarschijnlijkheid een wit voetje probeert te scoren bij Ty. Momenteel werken ze onder de naam ‘Tyvoet’ aan sole-album met werktitel Zoolvoet.

Lange Frans gaat Duits

Een documentaire over Heintje opent Lange Frans’ ogen: in Duitsland zit het echte geld. Frans zet per direct zijn Zuid-Holland tour met John West stop en huurt een loft in een hip deel van Berlijn. “Mijn favoriete tentjes in Amsterdam-Zuid zijn allemaal geïnspireerd door Berlijn, dus het is heel speciaal dat ik er nu zelf deel van mag uitmaken,” aldus Frans in een interview met Hitkrant. Helaas verliest Frans zich al snel in het feestgedruis van de stad. Hij laat een ironische snor staan en wordt steeds vaker in hippe clubs gespot met CEO’s van kleine tech-startups. Tegen het einde van het jaar dropt hij ondanks alles een EP met vier loungy minimal techno nummers die hij tijdens afters in elkaar heeft gedraaid met een gedownloade versie van Ableton Live. Een schrale troost: tegen alle verwachtingen in staat er geen duet met Frans Duits op de plaat.