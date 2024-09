De Belg die schilderijen maakt van ons slopende leven op internet

Als je na twee uur nog geen like op je zorgvuldig gekozen selfie hebt, kun je maar beter een samuraizwaard door je borst rammen. Zo denken de dystopische personages uit de schilderijen van Joëlle Dubois. Het werk van de jonge kunstenaar zit vol met dramatische zelfmoordpogingen, sneaky bootypics en een flinke scheut humor. Het is een overdreven beeld van de rol die social media speelt in onze maatschappij, en hoe liefde, relaties en seksualiteit allemaal via een klein schermpje ervaren worden. We worden hyperpersoonlijk, maar anoniem en smachten naar erkenning. Niks weet dat beter te verbeelden dan het tragische en grappige werk van Dubois.

Lees verder op Creators.