De Belg die schilderijen maakt van ons slopende leven op internet

Als je na twee uur nog geen like op je zorgvuldig gekozen selfie hebt, kun je maar beter een samuraizwaard door je borst rammen. Zo denken de dystopische personages uit de schilderijen van Joëlle Dubois. Het werk van de jonge kunstenaar zit vol met dramatische zelfmoordpogingen, sneaky bootypics en een flinke scheut humor. Het is een overdreven beeld van de rol die social media speelt in onze maatschappij, en hoe liefde, relaties en seksualiteit allemaal via een klein schermpje ervaren worden. We worden hyperpersoonlijk, maar anoniem en smachten naar erkenning. Niks weet dat beter te verbeelden dan het tragische en grappige werk van Dubois.

De jonge Gentse kunstenaar was altijd al geboeid door social media en zocht een manier om die fascinatie te vertalen naar de kunst. “Ik heb vorig jaar een maand in Zuid-Korea gestudeerd en wat ik daar zag, heeft me erg geïnspireerd. De technologie daar is enorm vergevorderd en is bijna een verlengde van het lichaam. Zo zag ik in een park iemand de natuur bewonderen via het schermpje dat bijna letterlijk voor haar gezicht geplakt was. Dat was zo absurd. Je bent daar, maar wil alles toch vastleggen met die iPad.”

Haar schilderstijl is ook geïnspireerd door de Aziatische cultuur. “In Aziatische kunst is er veel oog voor detail. Vooral oosterse pornoprenten spreken me aan: de van-genot-verkrampte voetjes en handjes, de gedetailleerde haren, de verdraaide, maar toch zo geslaagde anatomie van naakte lichamen vind ik prachtig,” zegt ze. Maar ze heeft ook veel geleerd van het werk van Frida Kahlo. “Kahlo’s kunstwerken zijn mysterieus en zitten boordevol symboliek. In bijna al mijn werkjes zie je daarom een stukje groen, omdat ik vind dat veel mensen te vaak ingaan tegen hun natuur. Ook de verwrongen manier van illustreren symboliseert die thematiek.”

De reeks heet You Are Not Alone. Toch lijken de personages best wel eenzaam: ze ervaren hun relatie en de wereld via een klein schermpje vanuit een afgesloten ruimte. “Ik isoleer mijn personages graag op visueel vlak. Door ze in een doosje te stoppen, laat ik zien dat ze – ondanks hun constante communicatie met een iPhone of iPad – toch geïsoleerd zijn in hun eigen wereldje. Het is ergens wel komisch om mensen op deze manier bezig te zien.”

Met een vrouw die zichzelf ophangt als haar batterij leeg is of die een overdosis pillen slikt als ze ziet dat ze geen e-mails ontvangt, is Dubois’ door social media gedomineerde wereld nogal dystopisch. Toch ziet ze haar werk niet als een kritiek op social media, meer als een waarneming. Bovendien geeft ze toe dat het haar een kans geeft om haar kunst te verspreiden en zichzelf te tonen aan de buitenwereld.

Ze benadrukt wel dat social media ook de voyeur in ons naar boven haalt. “Vroeger beschreef ik mijn dag in een dagboek met een slotje, nu doen we dat online en openbaar,” zegt ze. Haar ene personage filmt zichzelf twerkend, de ander maakt een sappige foto van haar billen. “Spendeer een half uur op Instagram en je komt allerlei vrouwen tegen die zichzelf tonen aan de wereld. De grote vraag is of ze onbewust een slachtoffer zijn van onze drang naar voyeurisme of niet. Misschien zijn ze juist een slachtoffer van die drang om allemaal uniek, maar toch hetzelfde te zijn.”

De gedetailleerde schilderijen van Dubois zijn een stuk kleiner dan je misschien zou denken. “Ik hou erg van precisiewerk, maar zo’n klein formaat werk ook erg goed. Het is erg intiem,” vertelt ze aan Creators. “Je moet mijn werk van dichtbij bekijken en ontdekt op die manier details die je anders niet ziet. Doordat ik een hoogglanzende hars op mijn werk leg, creëer ik het effect van een beeldscherm en wordt de kijker zowel toeschouwer als onderwerp van mijn kunst.”

Dit weekend is You Are Not Alone nog te zien in het Geuzenhuis in Gent. Daarna verhuist de expositie naar Londen, Hasselt en Keulen. Volg Joëlle Dubois op Instagram of bekijk haar site om op de hoogte te blijven van haar werk.



