De Belgische 101Barz is geboren en het heet Niveau 4

Veel Belgische rappers spitten in een lokaal dialect. Om die reden verstaan ze elkaar niet altijd en hebben fans die elders wonen moeite om aan te haken. Ook is er niet een vast platform waarop ze hun werk kunnen tentoonstellen en verspreiden, en dat allemaal stagneert de groei van de Belgische hiphopscene. Producer Majestro wilde hier wat aan doen en begon Niveau 4; een online platform dat ons door de eerste studiosessie en lay-out sterk deed denken aan 101barz. We spraken de oprichter en vroegen hem waarmee hij het verschil wil gaan maken.

Dus jullie dachten we maken even de Belgische 101Barz?

Ik ga het niet onder stoelen of banken steken dat ik inspiratie heb gehaald uit 101Barz. Er was nood aan een soortgelijk Belgisch platform. Artiesten van hier werden jaloers wanneer ze zagen hoe snel die Nederlanders bekend werden door één filmpje op YouTube. Toch willen we meer zijn dan de studiosessies en de artiesten echt promoten zodat hun talent niet onder de radar blijft.

Heb je Rotjoch ooit benaderd voor tips of een samenwerking?

Ik heb voordat we live gingen Rotjoch meermaals benaderd om met hem samen te werken maar heb daar nooit antwoord op gekregen. Ik kan alle vergelijkingen met 101barz alleen maar beschouwen als compliment. Dat is natuurlijk de top qua hiphopplatforms in de lage landen. Daarom zijn we ook begonnen met de studiosessies, ons visitekaartje zeg maar. Hierna kunnen we nog veel kanten op. We willen eigenlijk ook andere genres de kans geven om bij ons terecht te komen. Maar dat is voor later.

101Barz bestaat nu wel al tien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er in België een dergelijk platform kwam?

Veel hiphopartiesten uit België breken nog maar net door en de scene is eigenlijk nog vrij pril. De media zag er geen toekomst in en niemand wilde investeren in een dergelijk platform. Producers en rappers stuurden hun tracks op naar Nederland in de hoop daar opgepikt te worden. Hier zagen ze nog geen publiek dat voor hen klaarstond.

Hoe heb je het uit de grond gestampt?

In de loop van 2016 heb ik promotie gemaakt voor de naam Niveau 4. We zijn langsgegaan bij een heleboel events en artiesten om de naam te verspreiden en de hype aan te sterken zodat we dit jaar niet van nul af aan moesten beginnen. We startten op 1 februari en hebben ondertussen ongeveer 30.000 bezoekers. Er komen nu al positieve reacties vanuit alle hoeken van België en Nederland.

Waar komt de naam Niveau 4 vandaan?

Het komt van het dreigingsniveau voor terreur in België en in Brussel specifiek. De aanslag op onze hoofdstad gebeurde rond de tijd dat ik over het platform zat te denken. Ik weet dat Couleur Café deze zomer ook een collectief van Belgische rappers als Niveau 4 had gedoopt maar daar heb ik eigenlijk niets mee te maken. Dat was ook maar een eenmaligheid en het kan onze naam alleen maar bekender maken.

Wat gaat er zo uniek zijn aan jullie platform?

De traditionele media zijn bezig met muziek uit de hele wereld en ik wou iets creëren voor Vlaanderen specifiek. Omdat ik veel Vlaamse rappers persoonlijk ken door voor hen te produceren, hoorde ik dat er nood was aan een manier om via één kanaal, het beste uit de scene te ontdekken. We proberen het verschil te maken door meer kleur toe te voegen aan de media en niet enkel talent uit een specifieke stad te promoten. Andere platforms doen ook gewoon hun ding maar zijn wat bang om af te wijken van de mainstream. We willen een medium zijn dat artiesten bij elkaar brengt en een springplank is naar een groter publiek.

Zijn er dan geen valkuilen in het bizarre spectrum aan dialecten in België?

Daar proberen we wel aan te denken. Dialect is een soort taboe geworden in de muziek en zeker in de hiphop. Via ons zullen lokale artiesten wel een breder publiek kunnen bereiken. Daarom gaan we zorgvuldig de juiste mensen selecteren die allerlei onderwerpen aankaarten en niet per se over de lokale gemeentepolitiek gaan rappen. We wachten voorlopig af maar hopelijk gaat het fans van over heel Vlaanderen samenbrengen.

Hebben jullie grootse toekomstplannen?

We zijn met het productieteam volop in de weer met een heleboel grote dingen. Zoals ik al zei hoeven we niet bij hiphop te blijven. Ook kregen we al wat voorstellen uit Wallonië en dat is allemaal interessant. Maar voorlopig blijven we ons ding doen en gaan we verder met de studiosessies, promotie van events en de handige poll Kevaarlijk voor het kiezen van de beste artiesten op de website.

Kewat?

Dat is een lang verhaal maar het komt erop neer dat ik een keer met vrienden had afgesproken dat ik nooit meer de letter g zou uitspreken. Tenminste, tot ik miljonair zou worden.