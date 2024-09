De Benelux is minstens 22 gloednieuwe wonderschone liedjes rijker

Je hebt van die mensen die zeggen dat Nederlandse muziek niks voorstelt. Die mensen weten niks. Of, beter: die mensen weten te weinig. Omdat Noisey ook voor de onwetenden een gids wil zijn, sprokkelen we dagelijks niet alleen naar pareltjes uit het buitenland, maar ook uit Nederland en België. Elke maand plaatsen we in onze Noisey-lijst 22 gloednieuwe, sterke tracks van eigen bodem. De lijst is weer compleet vernieuwd met alleen maar goede liedjes.



(foto: hoes van Canshaker Pi)