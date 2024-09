De berghut van de toekomst staat in Slovenië

We hebben allemaal wel een beeld bij een berghut op grote hoogte: een klein stenen huisje dat vastgeklonken zit aan een berg en waar je alleen te voet kan komen. We denken aan minimaal comfort en een geur die erg muffig aandoet. Het Sloveense architectenbureau OFIS Arhitekti heeft een compleet nieuwe draai aan het idee van de berghut gegeven, en kwam zo uit bij een huisje dat zomaar een ontwerp van Darth Vader had kunnen zijn.

Het huisje is gemaakt van aluminium, met een basis van grenen. Binnenin heb je maar een kleine 9,7 vierkante meter leefruimte, maar dat heeft ook wel iets gezelligs. Naast een prachtig uitzicht op de Italiaans-Sloveense grens, heeft de hut ook stapelbedden die je via een soort klimmuur kan bereiken. Als je dit kleine paradijs voor de wandelaar met eigen ogen wil zien, ga dan naar Bovec, een klein dorpje in de Sloveense bergen.

