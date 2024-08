De beroerde situaties waarin je soms terechtkomt als stagiair

In iedereens loopbaan is er wel een periode waarin je vreselijk wordt uitgebuit, oftewel stage loopt. Dat betekent dat je fulltime rotklusjes moet doen, terwijl je eigenlijk hunkert naar een leuk project waar je je tanden in kan zetten. En hoewel je nog nooit zo hard hebt gewerkt in je leven ben je blutter dan ooit. Als je thuiskomt, schaaf je grienend de schimmel van een toch al uitgehold brokje kaas, omdat dit zo ongeveer het enige voedsel is wat je kan veroorloven van je nogal schamele stagevergoeding.

Nu kan niet iedereen het zo getroffen hebben als ik, tijdens mijn redactiestage. Ik hoefde bijvoorbeeld nooit de luiers van bejaarden te verschonen, en dat zie ik als een overwinning. Lees hieronder de verhalen van mensen die het minder goed afging en prijs jezelf gelukkig als je nu denkt: hey, die stage van mij viel eigenlijk wel mee.

Loes* (28)

Ik wilde het allerliefst veearts worden, dus heb ik keihard gewerkt om uiteindelijk dierengeneeskunde te kunnen studeren. Op een gegeven moment moest ik een koe opvoelen. Dat betekent dat je met je arm haar ingewanden moet controleren.

Ik was een beetje nerveus, maar mijn begeleider stelde me gerust en benadrukte dat het een routine-klus was. Na wat moeite zat m’n arm dan toch in die koe, en ik begon te voelen waar ik dacht dat dat nodig was. Het leek allemaal prima te gaan, tot het beest ineens ontzettend begon te trillen. Ineens zakte ze door haar poten en trok mij, aan mijn arm – die er nog in zat – met zich mee. Ik lag in een rare positie op de grond en kon mezelf niet direct vrij krijgen. Al snel maakte iemand me duidelijk dat de koe dood was, terwijl mijn arm nog in haar zat. Dit vond ik zó erg, dat ik een andere studie ben gaan doen.

Loes liep in 2010 stage bij een veearts in Lelystad.

Niels (26)

Ik deed de koksopleiding en wist natuurlijk wel dat het er heftig aan toe kon gaan in de keuken. Iedereen die in de horeca heeft gewerkt weet hoe koks onderling naar elkaar kunnen schreeuwen, om vervolgens aan het eind van de avond weer rustig samen een biertje te drinken.

Maar de chef die mijn keuken aanstuurde was een lul. Als je iets niet snel genoeg deed foeterde hij maar door over hoe je niks waard was en nooit aan een baan zou komen. Het was intimiderend, maar ik deed mijn werk en leerde uiteindelijk om niet meer te luisteren naar zijn geschreeuw. Het meisje dat tegelijkertijd stage liep moest soms huilen. Dan zei hij: “Wijven die janken horen niet in mijn keuken,” of “je bent zo’n klein en waardeloze vrouw, je hebt niks om voor te huilen,” zei hij dan. Uiteindelijk heeft hij haar in een kwade bui met een pan op haar kont geslagen. Hard. Ik denk dat er toen eindelijk iets bij haar knapte, want ze is zonder iets te zeggen weggelopen en nooit meer teruggekomen.

Niels liep in 2017 stage in Amsterdam tijdens de koksopleiding.

Lynn (25)

Ik kreeg tijdens mijn verzogingsstage in een bejaardentehuis een keer iemand toegewezen die diarree had. Behoorlijk veel diarree. Ik moest voordat ik haar kon verschonen door de natte drollen heen lopen, richting de badkamer. En dat gebeurde om het kwartier. Op mijn laatste stagedag werd ik “voor de lol” met m’n kleren aan in het bad in de algemene badkamer gegooid. Toen heb ik dus ook nog noodgedwongen rondgelopen in de ongewassen kleren van een bejaarde bewoner. Dat was niet leuk.

Lynn was verzorgende in een Belgisch bejaardentehuis in 2010.

Bas* (26)

Ik liep stage bij een advocatenbureau. In de eerste weken werd ik nog een beetje ontzien, maar toen ik niet meer de ‘nieuwe jongen’ was werd ik verrot gescholden wanneer ik iets fout deed. Het lukte me vaak wel om net te doen alsof ik het niet hoorde, maar op een gegeven moment kreeg ik ook een nietmachine naar m’n hoofd gesmeten. En dat was niet het enige: pennenbakken, dikke mappen, alles heb ik zien vliegen. M’n baas was behoorlijk agressief.

Ik móest tot ‘s avonds laat blijven werken, en daar werd ik behoorlijk gestrest van. Er waren verplichte borrels, waarbij er aan het eind van de avond standaard coke werd gesnoven van de bureaus waar ik ‘s middags nog aan had gewerkt. Mijn baas had bovendien ontzettend veel seks met vrouwelijke collega’s die niet zijn echtgenote waren. Hij schepte daar ook enorm over op.

Ik heb mijn stage vroegtijdig afgesloten, mijn spullen gepakt en ben een paar maanden op reis gegaan om alles zo snel mogelijk te vergeten.

Bas werd in 2015 aangenomen bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam.

Felicia (23)

Ik liep stage bij een schoonheidssalon en was wel wat gewend. Maar ik schrok wel toen een man tijdens een behandeling aan me vroeg of we ook massages met happy ending deden. Ik zei vriendelijk van niet, maar hij bleef aandringen. Uiteindelijk liep hij boos de deur uit. Ik dacht dat de kous daarmee eindelijk af was. Maar na sluitingstijd bleek hij te hebben gewacht en stond hij het raam van de salon te likken. Het was goor. Ik heb binnen gewacht tot hij weg was en toen ben ik snel naar mijn auto gerend.

Felicia ging in 2014 aan de slag in een Amsterdamse schoonheidssalon.

Priscilla (27)

Ik was zestien en studeerde dierenverzorging. Ik koos ervoor stage te lopen bij een hondenuitlaatservice in Rotterdam. We verzamelden altijd bij het huis van mijn stagebegeleider, een aparte man van een jaar of 45. Hij liet de voordeur altijd voor ons open, omdat hij soms weg was om ergens een hond op te halen. Ik was nog maar een paar keer langs geweest toen ik hem voor het eerst betrapte terwijl hij seks had met een vrouw op de trap in de gang. Ik schrok, trok meteen de deur dicht en heb een half uur besluiteloos buiten staan wachten in de kou. Toen hij me uiteindelijk kwam halen, deed hij alsof er niets aan de hand was. Pech, dacht ik nog. Maar niet veel later gebeurde het opnieuw met een andere vrouw, dit keer in de keuken. Hij wist ook dat ik die middag langs zou komen. Het leek wel alsof hij het erom deed.

Uiteindelijk vond er een gesprek plaats tussen hem, de school en mij. Hij betuigde toen spijt, gaf aan dat het niet zijn bedoeling was geweest en dat het niet nog eens zou gebeuren. Ik geloofde dat, maar helaas gebeurde het vervolgens in één week opnieuw twee keer met andere vrouwen. Dat was voor mij de druppel. Ik hoefde als minderjarig meisje echt geen oude lul seks te zien hebben met allerlei vrouwen. Hij is door de school uit het stagesysteem verwijderd, en dat was het dan.

Priscilla liep in 2007 stage in Rotterdam.

Jonas* (23)

Ik maakte van dichtbij mee hoe mijn baas het liefst witte mensen in beeld bracht en soms achteraf de montage zo manipuleerde dat de niet-witte mensen alleen op de achtergrond als figuranten meespeelden. Ook tijdens het casten ging het er nogal racistisch aan toe. Zwarte mensen pasten namelijk niet ‘in het profiel’ wat ze hadden opgesteld voor succesvolle personages. Ik had al snel totaal geen plezier meer in mijn stage, en toen ik het afrondde walgde ik een beetje van mezelf.

Jonas ging in 2017 aan de slag op een set in de omgeving van Hilversum.

Felix* (26)

Mijn stagebegeleider was een mooie vrouw. Aan het einde van mijn stageperiode was er een zomerbarbecue die eindigde met een feest, en na flink wat te hebben gedronken eindigden we bij haar thuis in bed. Een prachtige afsluiter van mijn stageperiode, dacht ik nog, neuken met de begeleider!

Maar toen ik de week erna wat ging drinken met vrienden begon mijn pik te branden. Na een paar dagen ontstonden daar beneden smerige, slijmerige bultjes en blaasjes en de pijn zorgde ervoor dat ik bijna niet meer kon lopen en kermend thuis op de bank lag. Ik liet me testen en toen bleek het herpes te zijn. Ik heb haar er nooit mee geconfronteerd, omdat ik nog een beoordeling van haar tegoed had.

Felix liep in 2016 stage bij een PR bureau in Amersfoort.

*Deze namen zijn gefingeerd, hun namen zijn bekend bij de redactie