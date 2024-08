De beruchtste incassobroers van Nederland willen liever lijken

Realityshowvoetballer Andy van der Meijde rolt met zijn biceps. “Jullie kunnen mij beter inzetten om betalingen te innen,” zegt hij. Tweelingbroers Loyd en Roy Hendriks (27), bekend van hun treitervlog-achtige filmpje waarin ze geld innen voor hun bedrijf Hendriks Incasso Dronten, lachen tegelijkertijd hun wat dolfijnachtige lachje. De twee kleine mannen in witte overhemden hebben Andy’s spierballen helemaal niet nodig: we zijn in zijn sportschool om een ludieke reclamespot op te nemen, die hun goedlopende bedrijf een minder grimmig imago zou moet geven.

Oprichter Loyd ging vorig jaar viral toen hij in een Alberto Stegeman-achtig youtubefilmpje een wanbetaler voor de camera lokte met een smoes, waarop de man flipte als in de betere 90s sensatie-TV.

De wanbetaler in kwestie was niet de enige die not amused was: het filmpje kreeg een storm van verontwaardigde reacties. “Ik had flink wat uit te leggen aan ooms en tantes op verjaardagen,” zegt Loyd nu. De broers en hun familie kregen zelfs doodsbedreigingen.

“Maar business-georiënteerd was het super. We kregen allerlei nieuwe klanten, en we hebben nog nooit zoveel betalingen gehad als de dag erna.” Loyd had zichzelf in heel Nederland op de kaart gezet als een bijtertje zonder genade. En stiekem dat is precies wat bedrijven willen, om hun openstaande facturen betaald te krijgen. Nu proberen ze de goedlachse Van der Meijde in te zetten voor een charme-offensief, om te laten zien dat ze ook zeker wel humor hebben.

Juridisch hadden ze de undercoveractie dichtgetimmerd, en het was ook een uiterste redmiddel, benadrukt Loyd. Hij begon zijn bedrijf toen de denimschoenenlijn die hij tijdens zijn rechtenstudie opzette stukliep op een failliete leverancier. De incassobureaus die Loyd toen in moest schakelen om zijn geld op te eisen, frustreerden hem enorm in “logheid en traagheid,” vertelt hij me. “Vaak werken ze zelfs nog met faxen!” zegt hij verontwaardigd.

De Hendriksjes proberen, aldus een eerder promofilmpje, “out of the box” te denken. Daarom gebruiken ze whatsapp, snapchat en youtube. Ze worden het eerste incassobureau dat videoboodschappen gaat versturen via whatsapp in plaats van brieven, ze maakten een soepel programma waarmee pompstationeigenaren via hun camera’s snel mensen kunnen opsporen die zonder te betalen wegrijden en werken aan meer incassosoftware.

Wat voor de één “out of the box” is, is voor de ander over het randje. Maar met de Andy van der Meijde-reclamespot wil de tweeling laten zien dat ze echt de kwaadste niet zijn. Hun cameraman, tevens vaste klant, legt voor de opnames even aan Andy uit wie hij voor zich heeft. “Ze kunnen er met gestrekt been ingaan, en dan zijn het ook echt van die irritante jochies. Maar soms doen ze het ook op een grappige manier.” Hij vertelt dat ze aspirientjes opsturen naar hun debiteuren. “Zo van: ik heb hier een hoofdpijndossier voor mijn neus liggen, jij zal er misschien ook wel hoofdpijn van krijgen.” Van de tweeling weer die dolfijnenlach.

Andy lacht gul mee, en geeft iedereen knipoogjes, al kijkt hij soms een beetje vertwijfeld naar de tweeling. Over het script voor het filmpje lijkt hij niet onverdeeld enthousiast. De tweeling komt binnen en confronteert hem met een openstaande schuld. “Hoe komen jullie aan mijn nummer dan?” moet hij vragen. “Net als jij, scoren wij ook altijd.” zegt de tweeling, en samen doen ze de thunderbold.

Ze hebben een goede deal gesloten, heeft Loyd me uitgelegd, maar ik vraag me wel af hoe een incassobureau bij Andy’s brand past. “Eigenlijk wil ik er niks me e te maken hebben, maar het is altijd goed als ik zulke jongens ken, als ik ze een keer nodig heb ofzo.” Hij lijkt erop te hinten dat het niet alleen met zijn financiële zaken te maken heeft. “Meer zeg ik nu niet, want dan heb jij een scoop”. Krijgen Loyd en Roy misschien een rolletje in zijn realityshow? Het zou me niks verbazen. Het is een zeldzaamheid, dat Loyd en Roy al op deze leeftijd zo fanatiek in de incassowereld actief zijn, en hun cowboy-ethiek is mediageniek.

Ik stap in de auto terug met twee zeer tevreden broers, met hun hilarische opnames op zak. Toch blijft het me verbazen dat jonge, vrolijke mensen voor dit werk kiezen. Dat het toch wel fijn is om een wat leuker imago te hebben, blijkt als ik met Loyd en Roy door het rechtlijnige polderlandschap rijd. Het is hun werkveld, maar ook hun geboortestreek. “Wij brengen nu eenmaal geen bloemen,” zegt Loyd. Roy: “Ik stond een keer bij de Albert Heijn aan de kassa, tussen drie mensen die bij ons moesten betalen. Ik wist dat zij dat wisten, en ik wist het ook. Dan sta je niet echt fijn.”

Gelukkig hebben de broertjes elkaar, en hun achttien jonge medewerkers. Als je iets van een kwajongen of -meisje in je hebt, is het incassokantoor van Hendriks een prima werkplek. Onder het systeemplafond troeven de collega’s elkaar enthousiast af met anekdotes, over die keer dat ze achtervolgd werden met een hooivork en een aanvaring met de lokale patatboer. Maar ze proberen altijd naar een oplossing te kijken, en als ze een dossier van een goede bekende in handen krijgen, bellen ze die eerst op, voordat ze echt in actie komen. Loyd: “Dan vinden ze het natuurlijk niet leuk dat jij degene bent die dat nieuws komt brengen. Don’t shoot the messenger, zeg ik dan. Dit is ons werk.” Ze willen scoren, net als Andy van der Meijde dus.

Als VICE Money een paar dagen later het filmpje krijgt toegestuurd blijkt Van der Meijde maar een marginale rol te spelen. “Andy moet ook bepalen wat hij erop wil hebben,” aldus Loyd. Blijkbaar deelde Van der Meijde het gevoel voor humor van de broertjes toch niet helemaal. Het dialoogje is vervangen door epische muziek en raadselachtige uitspraken als “Wij schrijven geschiedenis met de toekomst”. De missie om een knuffeliger imago te krijgen lijken de broers te hebben losgelaten – maar oordeel vooral zelf.

