De beste albums van het jaar volgens Noisey

Mijn hemel, wat was 2017 weer een jaar om je muzikale vingers bij af te likken. Er werden albums uitgebracht, optredens gegeven en Justin Bieber morste drinken over zijn joggingsbroek, waardoor iedereen dacht dat hij in zijn broek had geplast. Maar laten we het nu vooral eventjes hebben over die albums. We hebben het even voor je uitgerekend: in 2017 kwamen er 23.244.400.233 albums uit (grove schatting). Labels en pr-bureaus bleven ons ook dit jaar weer bestoken met promo-cd’s, ook al heeft niemand op de redactie hier een cd-speler. Gelukkig zijn we allemaal in het bezit van Spotify en die ene vriend die niet ophoudt met youtubejes van liedjes op onze facebooktijdlijn posten met daarbij dingen als: “YO man deze moet je checken vind je vet het klinkt net als Father John Misty maar dan met een 808.”

Oké, zonder er te veel woorden aan vuil te maken: hier zijn de eindejaarslijstjes van de medewerkers van je favoriete muziekblog (ohhh wat lief dat je dat zegt!!!).

Matthijs van Camerijk (editor)

Kendrick Lamar – DAMN.

Vince Staples – Big Fish Theory

Loyle Carner – Yesterday’s Gone

Lil Pump – Lil Pump

Joey Bada$$ – ALL AMERIKKKAN BADA$$

Tyler, The Creator – Flower Boy

Leafs – Feals

Snoop Dogg – Neva Left

Jay Z – 4:44

Fresku & Mocromaniac – Juice

Wouter van Dijk (junior editor)

Tellem – Aura

2Chainz – Pretty Girls Like Trap Music

Abel – Rapchamp

Ronnie Flex – Rémi

Drake – More Life

Future – Future

Lil Uzi Vert – Luv is Rage 2

Ramriddlz – Sweeter Dreams

Sevn – Picasso

Young Thug – Beautiful Thugger Girls

Joost – Scandinavian Boy

Koen van Bommel (staff writer)

Actress – AZD

Ariel Pink – Dedicated to Bobby Jameson

Ferry Corsten – Blueprint

Four Tet – New Energy

Hiroshi Yoshimura – Music for Nine Postcards

Jefre Cantu-Ledesma – On the Echoing Green

John Maus – Screen Memories

Kaitlyn Aurela Smith – The Kid

Shinichi Atobe – From the Heart, It’s a Start, A Work of Art

Yasuaki Shimizu – Music for Commercials

Sander van Dalsum (copy/social editor)

Playboi Carti – Playboi Carti

Migos – Culture

Jonny Nash & Suzanne Kraft – Passive Aggressive

Loke Rahbek & Frederik Valentin – Buy Corals Online

NAV – NAV

Amenra – Mass VI

First Hate – A Prayer for the Unemployed

Smerz – Okey

Call Super – Arpo

Carsten Jost – Perishable Tactics

Jens van Overbeek (intern)

Pete Rock – The Lost Sessions

A Tribe Called Quest – We Got It From Here… Thank You 4 Your Service

Tzusing ‎– 東方不敗

Thievery Corporation – The Temple of I & I

Gorillaz – Humanz

UMFANG – Symbolic Use Of Light

Talaboman – The Night Land

Bonobo – Migration

SZA – Ctrl

Bicep – Bicep

Casper Sikkema (hoofdredacteur VICE)

Kevin Morby – City Music

LCD Soundsystem – American Dream

Lorde – Melodrama

Big Thief – Capacity

Perfume Genius – No Shape

Rostam – Half-Light

The Homesick – Youth Hunt

King Krule – The Ooz

Jay Som – Everybody Works

Ronnie Flex – Remi

Souf Kinani (voormalig editor)

Tinariwen – Elwan

Ronnie Flex – Rémi

Leafs – Feals

G.Soul – Circles

Sevdaliza – Ison

Kelela – Take Me Apart

Not3s – Take Not3s

Hamza – 1994

RiRi – Rush

Ricky Staggs – LMOBS

Fiona Fortuin (voormalig editor)



Fever Ray – Plunge

Bløf – Aan

Alex Cameron – Forced Witness

Lorde – Melodrama

Sevdaliza – Ison

Abel – Rapchamp

Liars – TFCF

Japanse Breakfast – Soft Sounds from Another Planet

P!nk – Beautiful Trauma

U2 – Songs of Experience

Klaas Knooihuizen (freelance schrijver)

Chinup – Shine Bright Like A Diamond

Dollkraut – Holy Ghost People

Abel – Rapchamp

Willie Darktrousers & De Splinters – Glibberburen

Meindert Talma – Je Denkt Dat Het Komt

Rico & Sticks – IZM

Zea – Moarn Gean Ik Dea

Ome Omar – Hombel

Het Gloren – Overvloed

The Slow Clock – The Slow Clock Two

Djanlissa Pringles (freelance schrijver)

Sir Was – Digging a Tunnel

NAV – NAV

Hype Williams – Rainbow Edition

John Maus – Screen Memories

Smerz – Okey

Leafs – Feals

Jonny Nash & Suzanne Kraft – Passive Aggressive

Perera Elsewhere – All of This

King Krule – The Ooz

JAVA – Dijf Sanders

Oscar Bouwhuis (freelance schrijver)

Susanne Sundfør – Music For People In Trouble

Oumou Sangaré – Mogoya

Amadou & Mariam – La Confusion

Warhaus – Warhaus

King Krule – The Ooz

Ho99o9 – United States Of Horror

Thundercat – Drunk

Courtney Barnett & Kurt Vile – Lotta Sea Lice

Sevdaliza – ISON

Kendrick Lamar – DAMN.

Timo Koren (freelance schrijver)

Binker & Moses – Journey to the Mountain of Forever

Fever Ray – Plunge

Jlin – Black Origami

Kelela – Take Me Apart

Laurel Halo – Dust

Molly Nilsson – Imaginations

Ricardo Villalobos – Empirical House

Ryuichi Sakamoto – async

Sacred Paws – Strike a Match

Thundercat – Drunk



Raymond van Mil (fotograaf)



Kamasi Washington – Harmony of Difference

Radiohead – OK Computer OKNOTOK 1997 2017

Gorillaz – Humanz

Charlotte Gainsbourg – Rest

Siriusmo – Comic

Kendrick Lamar – Damn

Fever Ray – Plunge

Snoop Dogg – Neva Left

This is the Kit – Moonshine Freeze

Bonobo – Migration