De beste bodem voor een avond zuipen is deze hartige spaghetti-taart

Ingrediënten

230 gram ricotta

90 gram Parmezaanse kaas (en wat extra om eroverheen te strooien)

2 theelepels venkelstuifmeel

1 theelepel gemalen rode pepervlokken

6 grote eieren, licht geklutst

1 citroen, zowel het sap als de schil

2 eetlepels olijfolie

450 gram worst

225 gram gehakt

2 gesneden knoflookteentjes

450 gram spaghetti

grof zout en versgemalen peper, naar smaak

3 tomaten, in dunne plakjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng in een grote kom de ricotta, 60 gram Parmezaanse kaas, het venkelstuifmeel, de rode pepervlokken, de eieren, en de citroenschil en het sap door elkaar. Zet aan de kant.

2. Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de worst en het rundvlees toe en bak dit ongeveer 3 tot 4 minuten. Haal de stukken vlees ondertussen wat uit elkaar met een houten lepel tot ze halverwege gegaard zijn. Voeg de knoflook toe en verhit het al roerende nog vier minuten, tot het vlees gaar is. Breng op smaak met zout en peper. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen.

3. Breng intussen een grote pan met rijkelijk gezout water aan de kook. Voeg de spaghetti toe en kook het al dente is. Giet de spaghetti af en laat het wat afkoelen. Voeg de spaghetti toe aan de kom met de kaas en eieren. Roer het afgekoelde vlees erdoorheen en giet het geheel in een springvorm van ongeveer 20 centimeter. Leg de tomaten er bovenop en breng op smaak met zout en peper. Strooi de resterende Parmezaanse kaas erover, dek het af met aluminiumfolie en bak het 45 minuten in de oven. Haal het aluminiumfolie eraf en zet de oven op de grillstand. Grill het ongeveer 2 minuten, tot de bovenkant goudbruin is. Laat het een beetje afkoelen, verwijder de springvorm en snij de taart in puntjes.