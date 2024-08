De beste en slechtste manieren om dood te gaan, volgens dragqueens Trixie en Katya

De Trixie & Katya Show is te zien op Viceland, en de aflevering Death wordt onder andere op 7 maart herhaald.

Mensen zijn allemaal gezegend met een bepaald niveau van individualiteit: geen twee mensen zijn hetzelfde en geen twee levens zijn hetzelfde. Er zijn echter wel rituelen waar we allemaal aan moeten deelnemen: we eten, schijten en ademen allemaal, en gelukkig sterven we allemaal.

In deze aflevering van The Trixie & Katya Show praten de wereldberoemde dragqueens Trixie Mattel en Katya Zamolodchikova de meest (en minst) ideale manieren om de pijp uit te gaan – van vredig doodgaan in je slaap tot kwaadaardig uiteengereten worden. Sommige opties zijn – zoals duidelijk moge zijn – veel aantrekkelijker dan de andere.

Als je zou kunnen kiezen tussen de manieren waarop je het onvermijdelijke loodje gaat leggen, zou je dat dan doen? “Geen van de opties klinkt aanlokkelijk,” zegt Trixie, maar de dames hebben er geen moeite mee om de verschrikkelijkste manieren te verzinnen. Wat is de ergste manier om te gaan? Terwijl je benen in blokjes worden gesneden als tomaten? Levend begraven worden zonder uitweg? Aangevallen worden door een parasiet die zich in je darmen nestelt in het woeste oerwoud? Jij mag het beoordelen.

Katya suggereert dat, ongeacht hoe het gebeurt, het essentieel is om een prachtige post-mortemparty te houden als je eenmaal onder de zoden ligt. “Mijn begrafenis wordt net als mijn bruiloft,” zegt ze. “Een entreeticket van 150 euro, beperkt aantal plaatsen, een helikopter en heerlijk eten. En daarna weer wegwezen.” We veroordelen haar niet – waarom zou je niet met een (letterlijke) knal het leven uitgaan? Maak je begrafenis memorabel voor degenen die erheen gaan.

Er zijn technisch gezien geen regels om dood te gaan, maar doe het alsjeblieft hoffelijk. Als je een beroemde A-acteur bent, geef dan de een B-acteur de kans om eerder dood te gaan, zodat jouw dood niet hun glansmoment bederft. Ga zo beleefd dood als mogelijk is.

Als je meer advies wil over hoe en wanneer je om moet vallen, bekijk dan deze aflevering van The Trixie & Katya Show. En wat je ook doet, ga niet dood voordat je dat hebt gedaan.