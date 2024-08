De beste films over het clubleven

Pump Up the Volume: The History of House Music

Hoewel deze documentaire uit 2001 ruim 145 minuten duurt, wordt hij wel beschouwd als een van de beste films over de clubcultuur. De makers gaan in op de housemuziek uit de underground van Chicago. We zien dj’s die supersterren worden, clubs die in internationale merken veranderen en hoe uitgaan een levensdoel wordt. De muziek is ook lang niet slecht.

Naar de Klote!

Deze speelfilm uit 1996 gaat over de Nederlandse dancescene uit die tijd. Onder meer Tycho Gernandt, Thom Hoffman, Jorinde Moll en Jimmy Gulzar vertolken een rol in de film die niet zozeer ontzettend goed is, maar wel indruk maakt als je daarvoor nog niet wist hoe de scene uit die tijd er eigenlijk uitzag. We zien veel drank, veel drugs, veel seks, en veel raves en afters. Flamman en Abraxas verzorgden de soundtrack, de aanstekelijke gabberplaat ‘Good To Go’, waardoor de film twintig jaar later stiekem best een leuke cultfilm geworden is.

Paris Is Burning

Jennie Livingstons momentopname van de LGBTQ-ball-cultuur van de jaren tachtig zit zo vol kleur, humor en flamboyance dat RuPaul’s Drag Race er een beetje bij verbleekt. In Paris is Burning schuilt ook een enorme tragedie, omdat de meeste voguers te maken hadden met armoede, discriminatie en een aidsepidemie die de gemeenschap verscheurde.