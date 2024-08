Voor wie er alweer zin in heeft: de beste kroketten eet je in Sint-Gillis

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Het is onmogelijk om over het restaurant van Cédric Mosbeux te praten zonder zijn topproduct te vermelden: de garnaalkroket. Wie dit iconische lokale gerecht niet eet met peterselie en citroen, kan de chef even goed een slag in zijn gezicht geven.

De kroketten hier zijn geweldig, maar sinds oktober kan Fernand Obb er extra over opscheppen. Toen kreeg hij namelijk de eretitel ‘Beste garnaalkroket van Brussel‘ van het Brusselse toerismebureau. De award werd uitgereikt in Comme chez soi, een van de meest legendarische restaurants van Brussel-centrum.

Cédrics restaurant is misschien nog niet even bekend, maar hij is goed op weg. De zaak is dan ook ontstaan uit een grote liefde. De eigenaar was namelijk altijd al trots op de Brusselse gemeente Sint-Gillis. De naam van zijn restaurant is een eerbetoon aan de gastronomie en diversiteit van dit stukje Brussel, dat vroeger ‘Obb Brussels’ werd genoemd: letterlijk ‘Op Brussel’. Voeg daar de naam van Cédrics kat aan toe – Fernand – en je weet hoe “Fernand Obb Delicatessen” aan z’n naam is gekomen.

De eerste plaats in de kroketwedstrijd halen is trouwens alles behalve simpel. Binnenin verwacht de jury een gebalanceerde bechamelsaus met niet te veel, maar zeker ook niet te weinig garnalen. De buitenkant kan uiteraard niet zonder knapperige korst. En ook de ogen eten mee: de ideale kroket is perfect goudkleurig, maar zeker niet verbrand.

De befaamde, prijswinnende kroket van ‘Fernand Obb Delicatessen’.

Cédric had eigenlijk echt niet verwacht dat hij met de prijs naar huis zou gaan. In zijn jeugd had hij het moeilijk op school, tot in 2000 een opvallende boodschap zijn aandacht trok. “Op tv zag ik een advertentie over de hotelschool van Spa. Meteen wist ik: dat is wat ik wil doen.” En dus begon de 12-jarige Cédric aan een opleiding die van hem een fantastische kok zou maken.



Ondertussen hangt boven zijn toog een menu met allerlei lokale specialiteiten, in een Noord-Amerikaans jasje. Cédric wil duidelijk dat iedereen hier iets kan vinden dat hem of haar bevalt: klassieke hamburgers, maar bijvoorbeeld ook een burger van witte pens, die doet denken aan de kermis en oude markten. Je eet hem best in combinatie met één van de vele zelfgemaakte sauzen.

Praktisch alles wat hier op de kaart staat, is zelfgemaakt. Een van de bekendste zijn de unieke ‘gaufrites’ [samentrekking van ‘gauffre’ (wafel) en frites (frieten), red.]. Cédric heeft waarschijnlijk al ontelbaar vaak aan klanten moeten uitleggen dat daarbij gaat om gefrituurde aardappels in de vorm van een wafel. De zalm hier is zelf gerookt, en de pistolets worden liefdevol gevuld met varkensvlees en augurkensaus of heerlijke frikandellen.



Heerlijke frikandellen? Je denk misschien eerder aan die kartonachtige snack die je in elk frituur standaard geserveerd krijgt op een plastic bakje naast je groot pak friet. Maar bij Fernand Obb is de frikandel een kwaliteitsproduct met ‘echt vlees’.

Maar terug naar die fameuze kroketten. Cédric zweert dat hij gewoon voor de lol had meegedaan, en totaal niet bezig was met de mogelijkheid dat hij zou winnen. Toch besloot de jury, waaronder sterrenchef Pierre Wynants, zijn kroket te bekronen als de beste van Brussel.



Cédric Mosbeux, de eigenaar van “Fernand Obb Delicatessen”.

Sinds zijn overwinning is het in zijn delicatessenzaak in Sint-Gillis heel wat drukker geworden. De kamer zit vol vraatzuchtige klanten die amper kunnen wachten om de in olie gebakken medailles te proeven. Cédric zelf noemt zijn kunstwerkjes ‘superheerlijk’, ‘vloeiend’ en ‘crispy’. Ik denk oprecht dat er geen betere samenvatting bestaat voor zijn kroketten, en ik spreek uit ervaring.

Door de stormloop naar zijn gefrituurde cilinders werd de keuken van Fernand Obb al snel te klein voor Cédric en zijn team. Niet ver van het oorspronkelijke restaurant huurt hij nu een grotere ruimte waar studenten, gewapend met het juiste recept, zijn delicate wondertjes klaarmaken.

Wie niet echt warm wordt van al dit zoute genot, kan trouwens altijd nog naar banketbakkerij Gingko. Hun specialiteit zijn Belgische varianten op Franse taarten. Ook hun desserts zijn, mede dankzij de lokale producten die ze gebruiken, serieuze delicatessen.



