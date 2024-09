De beste harira van Amsterdam (en andere ramadan-tips) volgens Sef

We besteden deze maand royaal aandacht aan de ramadan, en vasten als je jong bent en in de grote stad woont. Van ramadanhacks om een stinkende mond te voorkomen tot de beste eettechniek om de volgende dag nog op je benen te kunnen staan.

“Als je ’s avonds tijdens de ramadan langs Biladi loopt, zitten er allemaal mensen te wachten. En op het moment dat de zon ondergaat, krijgt iedereen automatisch harira, of je de soep nou wel of niet bestelt.” Dat vertelt Yousef Gnaoui aka rapper Sef aka de eindbaas die tegenwoordig met zijn ontblote bovenlijf in een klein hangertje aan de sleutelbos van menig Amsterdammer bungelt.

Videos by VICE

Eindbaas. Foto door auteur

Restaurant Biladi op de Borgerstraat in Amsterdam was, totdat hij vegetariër werd, Sefs lievelingsplek om de traditionele Marokkaanse soep te halen. En ondanks dat hij dit jaar niet meedoet aan de ramadan, raadt hij jongeren die in de grote stad wonen en het voor het eerst zonder de kookkunsten van moeder- en vaderlief moeten klaarspelen (en eigenlijk ook gewoon elke andere moslim), aan daar ’s avonds laat langs te fietsen voor een stevige kom harira.

De harira van restaurant Biladi. Alle verdere foto’s door Fleur Groenen

“Het is de beste harira van de stad. Voor mij tenminste, want ik denk dat dat heel persoonlijk is. Bij Biladi smaakt de soep gewoon precies zoals m’n vader ‘m maakte en zoals de rest van mijn familie in Marokko ‘m maakt. Mijn vader, tante en ooms hebben allemaal leren koken van hun moeder.”

De harira van Biladi proeft volgens Sef zoals het hoort: “Heel veel smaak, niet te zout, niet te… het is moeilijk uit te leggen. Mijn liefde voor deze harira is waarschijnlijk voor een groot stuk nostalgie. Kijk, je hebt allemaal van die fancy Marokkaanse restaurants in de stad die er chic uitzien, maar de beste zijn van die eethuisachtige plekken, waar er gekookt wordt zoals mensen thuis ook koken. Dat is veel lekkerder.”

KIJK HIER: How-To: chili sin carne met Sef

De band tussen de kikkererwtensoep en ramadan staat voor Marokkanen als een paal boven water. “Je doorbreekt het vasten met harira,” vertelt Sef, “omdat de soep heel voedzaam is: er zitten spliterwten, ei, vermicelli en lamsvlees in – het is echt een volledige maaltijd én makkelijker te verteren dan brood of iets anders,” vertelt Sef. “Je krijg in een keer een heleboel voedingsstoffen binnen. De soep is zo rijk dat je er daarna weer goed tegenaan kan.”

Bij een kom harira krijg je een schaal dikke dadels. Volgens Sef ook omdat dat “natuurlijke energierepen zijn die je, net als harira, de voedingsstoffen geven die je nodig hebt.”

Die dadels zijn precies wat het personeel van familierestaurant Biladi eet om het vasten te doorbreken. “We hebben geen tijd om direct harira te eten, omdat het hier vanaf tien uur echt booming is,” vertelt Younes el Haji (23) me. Hij staat in het restaurant te werken met zijn oom.

“De openingstijden zijn deze maand ook anders dan gebruikelijk. Normaal openen we de deuren om elf uur, maar deze maand serveren we pas eten na de middag, vanaf drie uur. Omdat er, behalve een paar niet-moslims, uiteraard niet veel volk overdag komt en zo kunnen we wat langer uitslapen. Het restaurant blijft ook langer open: tot twaalf uur ’s nachts is het hier booming. Daarna moeten we heel snel schoonmaken zodat we om kwart over twaalf naar de moskee te kunnen gaan voor het gebed.”

Harira halen bij Biladi is een ding, maar voor studenten die een eind van hun familie vandaan wonen, heeft Sef nog meer advies: “Fiets naar de dichtstbijzijnde moskee, want daar krijg je overal gratis ontbijt. En ik zou zeggen: ga op zoek naar andere moslims die ook vasten. Vraag aan hen of je eens bij ze mag eten. De ramadan gaat heel erg om mensen helpen en alles delen – het zou heel gek zijn als je niet welkom bent.”

Sef sluit ons gesprek af met een dikke shout out naar de mensen die nu aan het vasten zijn. “Van mij is het alweer een tijdje geleden omdat ik nu niet echt de behoefte voel om het te doen. De keren dat ik het deed was het najaar of winter en mocht ik om zes uur al eten. Wat jullie nu doen is extreem hard werken, helemaal als je ook nog dingen moet doen zoals werken of studeren. Petje af.”

Je vindt restaurant Biladi op de Borgerstraat 189 en Jan van Galenstraat 90.