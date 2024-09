De beste natuurfoto’s van dit jaar dragen allemaal dezelfde milieuboodschap uit

De Olympische Spelen van de natuurfotografie staan voor de deur nu National Geographic zich klaarmaakt om de winnaar van de Nature Photographer of the Year Competition bekend te maken. Uit de duizenden inzendingen hebben ze nu een selectie bekendgemaakt van de beste foto’s die hun ogen de laatste maanden zijn gepasseerd. Hierin tonen professionele en amateurfotografen de schoonheid van ongerepte landschappen en benadrukken de negatieve invloed van de mens op die plaatsen. Van fascinerende beelden van een horizon vanaf eilanden op de Stille Oceaan tot zwermen van ijzige watervogels en insecten die beste vrienden lijken. Ook weten de fotografen de dieren wiens huizen op het punt staan verloren te gaan op een ontroerende manier te vermenselijken.

De beelden zijn op zichzelf prachtig uitgesneden kunstwerken maar zetten de kijker ook aan tot nadenken over de huidige milieuproblematiek. Statistieken over smeltende ijskappen zeggen je misschien weinig, maar het probleem wordt wel duidelijk als je ziet dat deze ijskappen zo dun zijn geworden dat op sommige plaatsen het licht er gewoon door kan schijnen alsof het glas-in-lood is. National Geographic accepteert nog steeds inzendingen voor de wedstrijd, dus mocht je nog ergens op je harde schijf een oogverblindende natuurfoto hebben staan, zend je werk dan in via deze link. Na vandaag wordt de wedstrijd afgesloten.

Rush Hour. Foto en bijschrift door Eileen Johnson. “Duizenden sneeuwganzen vliegen tijdens koude ochtend door de sneeuw bij Bosque del Apache, New Mexico. Het is luid en klinkt als een passerende trein!”

Friendship Knows No Color. Foto en bijschrift door Jose Pesquero Gomez. “Vriendschap kent geen kleur, nationaliteit, ras en sociale klasse. Vriendschap kent geen leeftijd en geslacht. Vriendschap kent geen afstand. – Luis A Ribeiro Branco. Zo moet het zijn. En deze beelden representeren die boodschap op een ideale manier. Twee bidsprinkhanen lijken een spel te spelen op een dunne plant. Dit beeld uit het dierenrijk is heel ongebruikelijk, want zelden zijn twee dieren van deze soort samen te zien.”

I Am Angry. Foto en bijschrift door NingYu Pao. “We kwamen in de late avond aan bij één van de waterplaatsen in het Etosha National Park. Vier leeuwen waren een grote koedoe aan het verslinden die ze gedood hadden. Toen kwam een groep hyena’s uit het struikgewas, aangetrokken door de geur van bloed en voedsel. Er volgde een gevecht om de dode koedoe tussen de vier leeuwen en zestien hyena’s. Logischerwijs wonnen de hyena’s de koedoe.”

Oil Infinity. Foto en bijschrift door Stas Bartnikas. “Deze foto is genomen boven het Oil Sands-gebied, Fort McMurray, Canada. Olievelden zijn een van de grootste luchtvervuilers.”

Colorado River Trees. Foto en bijschrift door Stas Bartnikas. “Deze foto werd genomen van boven de Baja California, waar de rivier de Colorado in de oceaan uitmondt.”

Engagement Present. Foto en bijschrift door Andrés Miguel DomÌnguez. “Een IJsvogel-mannetje (Alcedo athis) met een huwelijkscadeau voor het vrouwtje.”

Under The Waves. Foto en bijschrift door Christopher Markisz. “Golven van mist rollen over een wijk in Mill Valley, Californië. De foto is genomen vanaf de top van Mount Tamalpais.”

Our Beloved Possessions. Foto en bijschrift door Jassen T. “Kalispell, Montana. De foto is genomen vanuit een vliegtuig. De uitstoot van auto’s is volgens het US Environmental Protection Agency de grootste bron van koolmonoxide, lood, stikstofoxide en vluchtige organische stoffen die in de lucht komen.”

Oceans XVI. Foto en bijschrift door Aaron Feinberg. “Een surreëel kleurenpalet als gevolg van een dramatisch stormlicht in Polihale State Park in Kaua’i.”

Puffin Studio. Foto en bijschrift door Mario Suarez Porras. “Deze foto is afgelopen zomer genomen op Skomer Island, Wales. Het eiland staat bekend om zijn wilde dieren en de kolonie papegaaiduikers is een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk. De foto toont een detail van een Atlantische papegaaiduiker die vredig rust in de regen. Omdat Skomer bewoond is, zijn papegaaiduikers niet bang voor mensen, en kunnen we tot heel dicht bij deze dieren komen. Het geeft je als fotograaf tijd om na te denken over de juiste compositie. Die morgen waren de omstandigheden ook ideaal: regen én licht.”

Breaking Through. Foto en bijschrift door Kyon. J. “De foto werd genomen in Binnen-Mongolië, China. Honderden paarden liepen door het grasland van Mongolia en dat was gewoon te imposant om er geen foto van te nemen.”

Fire Dancer. Foto en bijschrift door Brina Bunt. “De zonsondergang boven het Erta Ale lavameer schiep een dichotomie van kracht en intimidatie tussen de boze vulkaan en de kinderlijke onschuld van een dansend stokfiguurtje. Het spuwen van de gesmolten lava, het kraken van het nieuwgevormde basalt en de vurige zonsondergang in de nevel van zwavelzuur creëerden een dramatische ervaring die doet denken aan een ‘poort naar de hel’. De vulkaan was slechts drie weken eerder uitgebarsten toen deze foto genomen werd.”

Towards the Mist. Foto en bijschrift door Meril D. “Een kudde ijzige buffels wandelen door de sneeuw richting een dikke mist geproduceerd door de geothermische activiteit in het Yellowstone Nationaal Park.”

Hummingbird. Foto en bijschrift door Emily Riley. “Deze kleine baby van een kolibrie was gevangen in mijn huis. Hier is hij aan het bekomen van het de stress bij het vastzitten. Enkele minuten later vloog hij weer weg.”

Inzendingen voor de National Geographic Nature Photographer of the Year wedstrijd, zijn welkom tot en met vandaag. Stuur je foto’s hier.