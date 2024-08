De beste Netflix romcoms die de Bechdeltest doorstaan

Kwestie van de boel even te kaderen: het is 8 maart. De afgelopen uren ben je eraan herinnerd dat een roos cadeau krijgen geen bewijs is van man/vrouw-gelijkheid, net zoals twee vaatwassers voor de prijs van één aanbieden geen feministisch geïnspireerde deal is. Je hebt vandaag al een dozijn uitnodigingen moeten weigeren voor allerlei “Women’s day” evenementen waar de drank 20% goedkoper is voor de vrouwkes — net als hun salaris. De frustratie volgt je tot thuis, wanneer je besluit om in de Netflix-catalogus te duiken, op zoek naar een romcom die je vertrouwen in de mensheid zal herstellen.

Om het jou makkelijker te maken na deze lange dag, hebben we voor jou een lijst samengesteld van films en series die ten minste één scène bevatten waarin twee vrouwen voorkomen wiens naam we te weten komen én die een gesprek voeren over eender wat, als het maar geen mannen zijn. Kortom, films die slagen voor de Bechdeltest.

Videos by VICE

We moesten echt niet op Tinder wachten om het debat over online daten aan te gaan. In 1998 onderzocht You’ve Got Mail, met Tom Hanks en Meg Ryan, al de thematiek van het daten via online berichtjes, en de situaties die ze kunnen uitlokken. Kathleen Kelly en Joe Fox leren elkaar kennen en beginnen te flirten onder het mom van een bijnaam, zonder te weten dat ze concurrenten zijn: Kathleen runt een kleine boekenwinkel, terwijl Joe een grote supermarkt vol boeken heeft in dezelfde buurt.

De film gebruikt romantiek als excuus om te praten over de technologie die begin jaren 2000 het dagelijkse leven binnendringt. De situatie is de aanleiding van een hoop gesprekken tussen Kathleen en haar collega’s, die zich zorgen maken over de toekomst van hun winkel.



Love in Square Miles



Deze onlangs vrijgegeven Netflix Original volgt Sanjay Chatuverdi (Vicky Kaushal) en Karina D’souza (Angira Dhat), die elkaar ontmoeten via een zoekertje terwijl ze op zoek zijn naar een huis in Mumbai. De film schetst tussendoor ook de relatie tussen Karina en haar moeder, die nogal gespannen is als gevolg van het nakende huwelijk van de eerste. Het duo bereikt het kookpunt wanneer Karina tijdens een diner de tafel verlaat terwijl ze haar moeder doorsteekt dat ze “nooit zo wil worden zoals zij”.



The Incredible Jessica James

Vergeet de klassieke intrige van de romcom. The Incredible Jessica James opent met de breuk tussen Jessica (gespeeld door Jessica Williams) en haar ex, Damon (Lakeith Stanfield). We volgen Jessica terwijl ze haar plekje zoekt op de arbeidsmarkt, social media en een andere vent. Tussenin voert ze hopen gesprekken met andere vrouwen en meisjes over allerlei onderwerpen behalve mannen. *Spoiler*: de film eindigt met Jessica die voor haar vrienden kiest in plaats van een man en naar Londen verhuist voor nieuwe avonturen.

Easy is een serie die verschillende inwoners uit Chicago volgt en elke aflevering van een half uur lang een ander thema belicht. Eentje die het verdient om te volgen, alleen al omwille van de poging om het genre van de romantische komedie over een andere boeg te gooien. We krijgen realistische personages te zien die de ouderwetse formule man/vrouw + leugen (?) = romantisch verhaal openbreekt. Eén aflevering gaat over een lesbische romance, waardoor de Bechdeltest zelfs niet meer aan de orde is.

What If

What If vertelt ons het verhaal van Wallace (Daniel Radcliffe), een sentimentele loser, maar zoals veel mannen in romantische komedies ook gewoon een loser in het algemeen, die toevallig Chantry (Zoe Kazan) tegen het lijf loopt. Het klikt tussen de twee, ook al is Chantry verloofd. Binnen de kortste keren zijn ze de beste maatjes en lopen ze zich af te vragen of ze nu wel of niet met elkaar naar bed moeten.

Ondanks het vrij voorspelbare scenario, krijgt deze film punten omwille van de scène waarin Chantry het over haar carrièrekeuzes heeft, waardoor hij voor ons met glans voor de Bechdeltest slaagt. Nog meer punten omdat de makers erin slaagden om de fel besproken friendzone eens vanuit een respectvolle hoek te belichten.



She’s Gotta Have It (1986)

Toen deze film in de zalen kwam, deed hij stof opwaaien omwille van het beeld dat hij schept over zwarte vrouwen en vrouwelijke seksualiteit. She’s Gotta Have It was op veel vlakken een flink vernieuwende film voor zwarte vrouwen. We volgen het hoofdpersonage, Nola Darling, terwijl ze haar seksualiteit ontdekt en met drie mannen op date gaat, zonder aanstalten te maken om er met één van hen iets serieus van te maken. Nola voert een hoop gesprekken over onder andere de positie van vrouwen in de maatschappij en seksuele intimiteit, wat maakt dat hij de Bechdelteste met glans doorstaat.

Het enige minpunt is de verkrachtingsscene die regisseur Spike Lee besloot in de film te stoppen, zonder echt gegronde reden. In 2014 biechtte hij op dat deze passage het enige is waar hij in heel zijn carrière spijt van heeft — een fout die hij rechtzette in de serieversie die in 2017 verscheen.

The End Of The Fucking World is een serie van acht afleveringen van twintig minuten die de vlucht van twee tieners portretteert. James (Alex Lawther) is een zelfverklaarde psychopaat, Alyssa (Jessica Barden) een jonge rebel in volledige identiteitscrisis. Klinkt simplistisch, maar achter die clichés schuilen twee heel erg complexe persoonlijkheden die in combinatie met elkaar voor vonken en een hoop chaos zorgen.

Een duister doch grappig liefdesverhaal dat eens wat anders doet met de klassieke televisieromance tussen twee (erg) jonge personages die van hun complexe thuissituaties wegvluchten. De twee agenten die op zoek gaan naar de thuis weggelopen tieners zijn vrouwen en de Alyssa en haar moeder laten zich regelmatig gaan in scheldpartijen. Bechdeltest: met glans geslaagd!