De beste romantische komedies op Netflix die de Bechdeltest halen

De eerste warme dagen van het jaar verdwenen net zo snel als ze kwamen; dus als je je plannen om op het terras te zitten hebt ingewisseld voor een avond Netflix en chill op de bank, dan is dit lijstje voor jou.

Of dat chillen nou seks inhoudt, of masturberen, of Ben & Jerry’s eten (of alledrie, als je geluk hebt), je kijkt het liefst iets dat de de moeite waard is. En omdat een film dat eigenlijk al gauw niet meer is als er geen enkele scène in zit waarbij twee vrouwen het hebben over iets anders dan een man, hebben we een lijstje gemaakt van romantische komedies die je nu op Netflix kunt zien, die de Bechdeltest wél doorstaan. Een film doorstaat die test als: 1) er minstens twee vrouwen inspelen wier naam je kent, die 2) met elkaar praten, over 3) iets anders dan een man.

Videos by VICE

How to Lose a Guy in 10 Days

Deze klassieker opent met een scène die de Bechdeltest meteen haalt. Journalist Andie Anderson (Kate Hudson) heeft net een (waarschijnlijk redelijk problematisch) artikel geschreven met de titel How to: Bring Peace to Tajikistan. Helaas voor haar, werkt ze bij een glossy. “Het is briljant, echt ontroerend,” zegt haar collega, “maar het gaat nooit in Composure Magazine komen.” In de rest van de film is het overigens lastig om een scène te vinden die niet draait om de spelletjes die Andie en Benjamin Barry (gespeeld door Matthew McConaughey) met elkaar spelen, maar het begon in ieder geval goed.

Love Per Square Foot

In Love Per Square Foot volg je Sanjay Chaturvedi (Vicky Kaushal) en Karina D’Souza (Angira Dhar) die elkaar ontmoeten in Mumbai via een advertentie in de krant. De film volgt ook de relatie tussen Karina en haar moeder en de spanning die Karina’s huwelijk oplevert. Hun getroebleerde relatie bereikt een kookpunt wanneer Karina tijdens het avondeten wegstormt en roept: ‘Ik wil niet zoals jou worden’. Het zijn deze scènes die ervoor zorgen dat Love Per Square Foot de test haalt.

The Incredible Jessica James

The Incredible Jessica James heeft niet het gangbare plot van de gemiddelde romcom. De film opent aan het einde van de relatie tussen hoofdrolspeler Jessica James (gespeeld door Jessica Williams) en haar ex Damon (Lakeith Stanfield). We zien hoe Jessica zich door werk, social media (waaronder Tinder) en een break-up met een andere man probeert te navigeren – maar ondertussen voert ze talloze gesprekken met vrouwen over andere dingen dan mannen. Spoiler: de film eindigt met Jessica die haar vrienden boven een man verkiest en naar London verhuist om nieuwe dingen te ontdekken.

Gooische Vrouwen

In Gooische Vrouwen volgen we Cheryl Morero (Linda de Mol), Anouk Verschuur (Susan Visser), Claire van Kampen (Tjitske Reidinga) en Rolien Grootheeze (Lies Visschedijk) en hun perikelen als huisvrouwen in Het Gooi. Met vier vrouwelijke hoofdpersonages zou je verwachten dat deze film de Bechdeltest wel zou moeten doorstaan, en dat blijkt gelukkig zo te zijn. Waar ze het vooral wel veel over hebben? Kleding, plastische chirurgie en zelfhulpboeken, maar toch.

Jenny’s Wedding

Jenny’s Wedding gaat over een lesbische vrouw, gespeeld door Katherine Heighl, wier verloving met haar vriendin Kitty (Alexis Bledel) en een inspirerend gesprek met haar vader haar doen besluiten om eindelijk uit de kast te komen tegenover haar ouders. Zij reageren, zoals ze verwacht had, niet heel goed op het nieuws. De hoofdpersoon moet zien te dealen met haar moeder – die haar smeekt haar seksuele geaardheid voor zich te houden – terwijl ze een bruiloft plant met haar partner met wie ze vijf jaar samen is. Jenny’s Wedding scoort 10 punten in de Bechdeltest.



She’s Gotta Have It (1986)

Van de representatie van zwarte vrouwen tot het bespreken van de nuances van vrouwelijke seksualiteit, She’s Gotta Have It was op veel manieren een baanbrekende film voor vrouwen. In het plot volgen we protagonist Nola Darling terwijl ze haar seksualiteit verkent en drie mannen datet, en niet van plan is om met een van hen exclusief te zijn. Nola voert meerdere gesprekken met vrouwen over andere dingen dan mannen, en de film voldoet daarmee aan de Bechdel-criteria.

Aan de andere kant heeft regisseur Spike Lee ervoor gekozen een behoorlijk problematische verkrachtingsscene in de film op te nemen, geïnspireerd op bell hooks‘ essay Whose Pussy Is This?. In 2014 noemde Lee de scene de enige keus in zijn carrière waar hij spijt van had.

Volg Broadly op Facebook en Instagram.