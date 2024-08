De beste seksavonturen die ik beleefde in naam van de journalistiek

2017 was een lang en ondankbaar jaar. Hoewel ik me op persoonlijk vlak heb ontwikkeld – ik ben gaan samenwonen met mopshond Frank, ik heb Bitcoins gekocht en ik ben gestopt mannen te daten die hun vrienden ‘maatjes’ noemen – is het ook een jaar van ongekende ravage. De soort die je ver weg wilt stoppen en vergeten. Ik ben mensen van wie ik hield en mensen met wie ik samen wilde zijn kwijtgeraakt. Ik vond eindelijk een nieuwe therapeut, na tien jaar zoeken. Ik heb geleerd dat er geen non-chirurgische manier bestaat om mijn billen eruit te laten zien zoals ik zou willen. Ik slofte door de dagelijkse, oninteressante mini-tragedies die mijn leven vormgeven. Maar ik heb ook het geluk gehad een consequente bron van plezier en bevrediging te mogen hebben: mijn columns voor Broadly. (Oh en mijn vrienden en familie natuurlijk – de leukste die er bestaan).

Op de universiteit schreef ik een sekscolumn en ik blogde over seks na mijn studie, maar daar stopte ik noodgedwongen mee omdat online haters – zowel bekenden als onbekenden – me het gevoel gaven dat ik niet meer over dit soort onderwerpen kon schrijven zonder mezelf emotioneel te beschadigen. Maar in 2017, mijn schijt-aan-alles-jaar, kreeg ik een kans om er weer mee te beginnen. En iedere stap die ik daarin zette voelde ongelofelijk goed: nadenken over slecht vingerwerk, het dissen van emotioneel roekeloze daters, mijn poging om van kontseks te gaan houden. En dit zijn slechts een paar van de gekke avonturen die ik ben aangegaan in het belang van goede verhalen en onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van mijn favoriete columns van het jaar – de stukken waarvan ik denk dat ze tot de beste gesprekken hebben geleid, ook al schaamde ik me er misschien het meest voor. Bedankt dat jullie ze hebben gelezen! Hou vooral contact met me over onderwerpen die je graag zou terugzien in deze column via Twitter en Instagram (geen enkel onderwerp is te gek) en alsjeblieft, for fuck’s sake, heb veilige seks.



Ik gaf een sekscoach een week lang de volledige controle over mijn seksleven



Ik droeg vibrerend ondergoed tijdens m’n dagelijkse klusjes



Wat er gebeurde toen ik seks probeerde te regelen via LinkedIn

Ik broekzakbelde een Tinderdate die me negeerde, en dat pakte verrassend goed uit



De verzadigende vreugde van platonische naaktfoto’s sturen naar je vrienden