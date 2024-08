De beste spots om je geliefde ten huwelijk te vragen op Dour

Er bestaan coole en niet-zo-coole plekken om iemand ten huwelijk te vragen. Of je het super cliché maakt tijdens de pauze van een groot sportevenement, cringe AF in een winkelcentrum of je innerlijke romanticus naar boven haalt op een verlaten strand (tussen de mossels en zeeslakken), dit unieke moment – als je gelooft in onvoorwaardelijke liefde – vol van regeltjes, krijgt zijn eigen spice naargelang de voorkeuren van hen die de vraag stellen.

Persoonlijk voel ik mezelf te jong om iemand een ring aan de vinger te schuiven. Ik zie nog vele jaren van losbandigheid, zotte avonden, emotional damage en relaties met losse eindjes voor me voordat ik me ‘tot in de eeuwigheid’ aan iemand vastbind. Toch denk ik er soms over na. En hoe meer ik erover denk, hoe meer ik vind dat deze traditie in de toekomst gedemystificeerd moet worden. Misschien kunnen we dan normaal praten over iets zo ouderwets als het huwelijk. Niet dat ik ertegen ben, maar de klassieke relaties van voor het jaar 2000 waren niet noodzakelijk inclusief of gezond. Dus in plaats van het heilig te maken, moeten we het misschien gebruiken als een grappige manier om onze liefde te betuigen.

Dus stelde ik mezelf de vraag: “Van alle mogelijke huwelijksaanzoeken; wat is er niet te serieus of the cheesy maar wel memorabel genoeg door de feestelijke en muzikale aard van de situatie?” Zonder enige twijfel was EEN FESTIVAL het eerste wat me te binnen schoot.

En wat beter dan op je knieën te gaan en elkaar liefde en trouw te beloven dan op een van de grootste muziekfestivals in België? Ik heb het natuurlijk over DOUR. Op het eerste zicht lijkt deze gekke cocktail van slaaptekort, eindeloos feesten, afterparties om van te dromen, Aïki noodles en bier, dubieuze persoonlijke hygiëne en “DOUUUUUREUUUUUH” niet onmiddelijk de meest sexy mix voor een huwelijksaanzoek. Maar toen ik met de organisatoren sprak, vertelden ze mij dat er sinds de oprichting van het festival al meerdere malen iemand ten huwelijk is gevraagd op het terrein. Daarom besloot ik naar het festivalterrein te gaan om enkele ideeën op te doen van de beste spots om je geliefde ten huwelijk te vragen op Dour in 2022. Die zijn hier, speciaal voor jullie, verzameld.

De eerste, de beste kans

Het is onnodig om een eeuwigheid rond de pot te draaien. Na een uur koekeloeren waar je je auto kan parkeren, of twee uur openbaar vervoer – waarbij je beseft dat je je slaapzak hebt vergeten – heb je het waarschijnlijk helemaal gehad met wachten. Een van de eerste dingen die je tegenkomt op Dour is de gigantische brug die de parking met het festivalterrein verbindt. Hier ervaar je een eerste contact met het festival, een eerste blik op het reusachtige DOUR logo bij de mainstage en de verschillende podia. Het lijkt misschien nogal haastig, maar hier op je knie gaan en prematuur je ring tevoorschijn halen kan toch voor een geweldig festival nadien zorgen. Moeten anticiperen op het moment van je aanzoek is stressvol, dus kun je evengoed dat nare onderbuikgevoel vermijden. En is het antwoord nee, dan is het een goed moment om weg te lopen naar het dichtstbijzijnde optreden dat net begonnen is.

Dour mon amour!

Ja, deze is gemakkelijk, schattig én romantisch. Want zelfs al geloof je niet in de liefde, is het toch leuk om dit moment te onthouden. Je zult er je kinderen, kleinkinderen … of de kinderen van je broer over vertellen omdat je last minute toch besloot om je kar te keren en de rest van je leven single te blijven.

Betrapt!

Om deze in scène te zetten heb je een partner nodig bij de vrijwilligers. Niet moeilijk want het zijn vaak coole mensen, of ze worden snel pissed, of hebben er precies meer zin in dan jij (in het festival, niet je geliefde, of misschien beide).

Verstop de ring in een zak die niet al te diep is, maar zorg dat het niet opvalt. Vraag je partner in crime om te doen alsof die je gestekt heeft met iets illegaal, om dan de ring tevoorschijn te halen terwijl jij veinst alsof je koud zweet hebt.

Kleine tip, neem geen illegale dingen mee naar het festival – de kans zit erin dat het fout gaat als je partner de verkeerde zak doorzoekt.

Betrapt deel II

Zoek een flik om je te helpen bij dit trucje. Het idee erachter is hetzelfde als bij de vorige, maar met een grotere wow-factor, zou ik zeggen. Belangrijk is dat je de ring in de juiste zak hebt zitten.

Opgelet: steek de ring niet in je voorste broekzakken. Die zijn nogal moeilijk te bereiken wanneer je handboeien om hebt. Trust me, ik ben het gewoon.

Een kleine detour langs het Rode Kruis voor je hartproblemen

We kunnen niet genoeg benadrukken: zorg goed voor jezelf en je dierbaren tijdens festivals. Er zijn heel wat redenen waarom je voorzichtig moet zijn: watertekort, zonnesteek, slaaptekort, te veel moshpits, een overdosis aan heel wat dingen …

Gelukkig staat het Rode Kruis klaar om bijstand te verlenen van verschillende aarden; zowel fysiek als mentaal. Met een beetje geluk, de juiste mensen en het juiste moment – buiten de piekuren (tijdens concerten van de meest bekende artiesten of op de laatste uren van de nacht) – kun je hulp vinden bij deze mensen voor je aanzoek. Roep je partner en doe alsof je ziek bent, installeer je op een brancard – lekker comfy – en zeg dat je hart abnormaal veel pijn doet. Terwijl je dit veinst, haal je de ring tevoorschijn. Kijk naar je geliefde en zeg: “Het doet zo’n pijn aan m’n hart dat we niet voor eeuwig verbonden zijn.” Hoe gênanter, hoe beter.

Een puntzak liefde met een cheesy sausje, alstublieft

Dit is zeker het goedkoopste huwelijksaanzoek van het festival, maar toch. We weten allemaal hoe moeilijk het is om te eten op Dour. Te weinig tijd tussen twee concerten door, studenten – of gewoon brakker – budget (iedereen kent wel het standaardmenu van ravioli uit blik met een Cara Pils voor minder dan €3) en weinig eetlust; festivals zijn niet noodzakelijk culinair hoogstaand.

Maar in feite, waarom niet. Met al de rommel die je in je maag duwt, lijkt een pak friet wel een godenmaaltijd om je geliefde mee te verleiden. Waarom dan geen supplementje ‘wil je met me trouwen’ om dat saaie pakje frieten om te toveren in de beste maaltijd van je leven?

Een PMD huwelijksaanzoek (Perfect Marriage Deal)

Je bent het misschien ook beu om de goody two shoes van de groep te zijn die al z’n vrienden eraan herinnert dat ze hun afval moeten scheiden. “Blikjes in de blauwe zak, bio-afval in de oranje.” We snappen het.

Je partner begrijpt je wel. Om te showen dat die slimmer en verantwoordelijker is dan de rest, zal die je dan ook niet uitschelden voor je gezaag bij de eerste trashrun van jullie groepsuitje. Fix een nieuwe vuilniszak en vraag je geliefde om dat ene blikje Tropico – dat je toevallig bent vergeten – in de zak te gooien. De verrassing op de bodem van de zak is ecologisch en leuk!

Tip: vermijd dure ringen want deze manier om iemand ten huwelijk te vragen werkt bitter weinig. Als het niet werkt en het universum werkt dus niet met je mee, zoek dan het positieve aan de situatie: je ring is al goed gesorteerd!

P.S.: in welke zak gooi je een trouwring?

Kun je me de shampoo even aangeven, schattie?

Je hebt de lijst concerten heilig gevolgd, jij en je partner zijn absoluut kapot en jullie stinken voor de dood. Je droomt maar van een iets voor je slapen gaat: een frisse douche. Voor zover ik weet, doucht de gemiddelde festivalganger zich gemiddeld een keer tijdens de vijf dagen van een festival. Kies dus voor het juiste moment.

Er zijn twee opties. Optie 1: Het is 4 uur ‘s ochtends en jullie zijn de enigen die de afterparty willen skippen en proper naar bed willen (boeh, plooiers). Je neemt het voortouw en vertelt je geliefde dat je gaat douchen en dat ze zich snel bij je mogen vervoegen. Je kleedt je snel uit en verstopt alles wat zou kunnen opgevat worden als ‘exhibitionisme’ moest iemand anders de doucheruimte binnenkomen voor je partner arriveert. Als niemand het moment verpest door een derde wiel te zijn voor jou en je partner, dan is dit een magisch aanzoek.

Optie twee: Je doucht in aparte cabines, naast elkaar, traditiegewijs. Jij wast eerst je wilde haren, en wanneer je klaar bent en je geliefde om de fles Head and Shoulders vraagt, haal je de ring tevoorschijn. Perfect voor mensen die niet goed presteren onder druk, of introverten die oogcontact liever vermijden.

Trouwen is zoals berekenen hoeveel toiletpapier je nodig hebt, als je de foute keuze maakt, ben je gescheten

Ik denk dat de titel voor zich spreekt, dus hoef ik geen woordspelingen of flauwe grapjes meer te maken (ik deed het toch, hehe).

Een mooi teken van zelfvertrouwen en volwassenheid is weten dat je in een relatie stapt met iemand die vooruit plant en weet wat ze nodig hebben in het leven. Net zoals in een dixie waar het toiletpapier schaars en kostbaar is en je moet anticiperen hoeveel je nodig zal hebben, is het leven van een echtpaar op dezelfde criteria gebaseerd. Anticipatie, planning, schatting en uitvoering.

Ik raad je aan om deze drie velletjes papier bij te houden als aandenken aan je liefde. Ik ben trouwens geen expert op (kak)gebied, maar ik niet dat een alcoholstift echt goed is voor je kont. Ik laat het je nog weten.

Voor mensen met een shitty smaak

Er gebeurt veel in de toiletten van Dour, dat weet iedereen. Zeker wanneer je ziet wat er allemaal in de wc-pot ligt… Je kunt afspreken met je vrienden aan de toiletten, een plasje gaan doen, een pauze nemen tussen twee concerten, liters warm bier uitkotsen… Maar met een beetje fantasie, skills die de beste afleveringen van Art Attack waardig zijn en een paar kaarsen, bloemen en een diffuser voor etherische olie, tover je dit krot snel om tot een altaar van eeuwige liefde.

Als je je de volgende keer afvraagt waarom de rij van het toilet zo lang is, kun je je misschien wel inbeelden dat het mogelijk is dat iemand die smoorverliefd is dit kleine, half-cute, half-vieze ritueel heeft voorbereid. Een beetje genade in de wereld, please.

Ga voor publieke spots voor meer zichtbaarheid

Als je geen vrienden hebt of het geld niet hebt om je huwelijksaanzoek door een professional te laten filmen, probeer dan een gesponsord podium of een atypische scène met klein publiek.

In het algemeen moeten festivals elk hoekje filmen voor hun aftermovie. Dus als je op de juiste plek op het juiste moment bent, wordt je aanzoek misschien wel gefilmd en opgenomen in de aftermovie van dat jaar. Een beetje slordig, maar wel efficiënt.

Nog een kleine tip: Sta in het midden van het publiek of voor de DJ. Dat zijn de beste spots om te filmen en dus ook om jezelf in beeld te krijgen.

De sleutel naar je hart

Iedere vriendengroep kent wel die ene persoon die al hun spullen altijd kwijtraakt. De organisatie van Dour is daarop voorzien met hun vele lockers om je dierbare spullen in op te bergen.

Elk lockertje heeft een nummer. Zorg ervoor dat je eentje vindt die overeenkomt met de belangrijkste datum in jullie relatie, zoals de dag van jullie eerste kus, jullie ontmoeting, of de dag waarop jullie besloten die kuthond te adopteren die je elke dag wakker blaft en van droomt om te laten inslapen. Of jullie gedeelde bankrekeningnummer. Leg daarin een romantische foto van jezelf en de beroemde verlovingsring. Verrassing gegarandeerd.

P.S. omdat ik niemand heb aan wie ik deze ring kan geven, koos ik willekeurig voor 2 februari 1943, de datum van het einde van de Slag om Stalingrad. Vraag me niet waarom.

Het pakje sigaretten

Doe alsof je een pakje sigaretten op de grond vindt met daarin een laatste sigaret om te roken. Haal je beste toneelspeler naar boven en wees verrast dat er een ring in zit.

Hoe toevallig is het dat je al op de grond op je knieën zat om dan je lief ten huwelijk te vragen? Disclaimer: deze techniek werkt alleen als jij of je partner rookt als tante Annie wiens longen het allang hadden moeten opgeven. Wie zou er anders geïnteresseerd zijn in een pakje goedkope Spaanse L&M’s gevonden op de festivalgrond?

Een hapje liefde

Als je bekend genoeg bent om toegang te krijgen tot de catering, als je van de technische dienst bent of de eigenaar van Dour, dan is deze tip voor jou.

Niet iedereen mag er zomaar binnen, maar de catering is een plek om tot rust te komen, voor gesprekjes, een verloren zone in the middle of nowhere, die ons weer in contact brengt met het normale leven: lekker eten.

Waar beter om iemand een huwelijksaanzoek te doen dan in het hol van Pluto door ze normaal eten aan te bieden, warm (of koud, afhankelijk van wat je zelf lekker vindt, maar in ieder geval niet lauw zoals alles op de camping), kwaliteitsvol, niet met ingrediënten waarvan je de oorsprong niet kent of die mogelijks een gevaar zijn voor je gezondheid. Met een beetje geluk kun je zelfs een van je favoriete artiesten zien passeren als een beloning voor jullie verbintenis.

De mainstage: go big

Het lijkt mogelijk utopische en onwaarschijnlijk dat er ook maar een moment van rust zou zijn aan de mainstage, zeker met de line-up van dit jaar in het achterhoofd. Maar als de groten op dit podium hebben opgetreden, dit grasveld hebben betreden, een hele generatie jongeren die snakten naar een feestje meegekregen, waarom jij dan niet?

Dit is wat we bedoelen met go big. Fake bloemen, een tafelkleed met hartjes, post-its in hartjesvorm – voor minder dan 10 euro te vinden in elke goedkope winkel die indirect kinderen uitbuit in China – the good stuff.

Vind je soulmate

Jaar na jaar vinden mensen nieuwe manieren om elkaar terug te vinden op festivals. Het terrein is te groot, je batterij is bijna leeg en je aandachtsspanne is niet altijd optimaal om elkaar terug te vinden.

Daarom ontmoeten veel mensen elkaar op de iconische locaties van het festival: de grote letters van DOUR en de containers van de liefde. Verlies je geliefde opzettelijk terwijl je onder deze reusachtige totems staat, stuur een sms met de tekst “Mijn konijntje, ik ben je kwijt, ontmoet me bij XXXXX” en wacht daar, knielend met de ring en enkele bloemen. Hopelijk is je partner in de tussentijd niet ingepalmd door iemand beter dan jij.

Kleine natte bonussen van het jaar

We kunnen het niet genoeg herhalen: blijf gehydrateerd en koel. Het wordt dit jaar heter dan ooit tevoor, de opwarming van de aarde is geen grap. Dus, om een zonnesteek en hitteberoerte te voorkomen, zoek je beter koelere oorden op. Dour bracht daarom baden en jacuzzi’s naar het kampeerterrein (voor de VIP’s). Efficiënt en gezond. Er is zelfs een waterglijbaan waar je op je buik in wat zeep kunt naar je geliefde toesnellen als je liever niet in de DM’s van de zoveelste mislukking wilt sliden.

Maar geniet vooral van het moment: terwijl een aanzienlijk aantal huwelijken gedoemd is om in een scheiding te eindigen, verdient 100% van de Dour-festivalgangers alle liefde van de wereld.

