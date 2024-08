De beste startups worden opgezet door oude mensen, niet door jonge

We leven in een tijd van startups en ondernemers die met hun innovatieve initiatieven miljarden omzetten. En ook al zien we bij dergelijk succes jonge gezichten voor ons van Alexander Klöpping of Mark Zuckerberg – die hun bedrijven oprichtten toen ze voorin de twintig waren – de gemiddelde leeftijd van succesvolle entrepreneurs ligt aanzienlijk hoger. In ondernemers-paradijs Amerika is het gemiddelde met 42 jaar veel hoger dan je zou verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek van de MIT Sloan School of Management, dat daarmee ingaat tegen het populaire idee van dat Silicon Valley vooral door wonderkinderen geleid zou worden: twintigers die de universiteit niet hebben afgemaakt en in plaats daarvan een bedrijf zijn gaan opbouwen dat al snel miljarden waard werd.

Het onderzoek zet vraagtekens bij het idee dat jeugdigheid een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is. Dat idee is in zwang bij durfkapitalisten en de startup-gemeenschap.

“Als twee keer hetzelfde plan aan je wordt gepitcht, een keer door een heel jong persoon, en de ander door iemand van middelbare leeftijd, en verder zijn ze gelijkwaardig, dan kun je beter met de persoon van middelbare leeftijd in zee gaan als je mikt op succes,” zegt Pierre Azoulay, hoogleraar Entrepreneurship and Strategic Management aan MIT Sloan, tegen VICE Money.

“Het komt er op neer dat de snelst groeiende startups, de startups die voor de meeste banen zorgen, meestal opgericht zijn door oudere mensen,” zegt Azoulay.

Er wordt al decennia gezegd dat jonge mensen succesvoller zijn als ondernemers omdat ze creatiever zouden zijn, vasthoudender en “zich minder snel zorgen maken”. Dat idee is al helemaal hardnekkig in Silicon Valley, waar een paar van de succesvolste bedrijven — Facebook, Amazon en Apple — opgericht zijn door twintigjarige mannen. Steve Jobs was 23 toen hij Apple oprichtte, Mark Zuckerberg 20 toen hij Facebook begon.

Jonge mensen zijn eerder geneigd om iets compleet nieuws uit te proberen, zegt schrijver Mike Michalowicz in zijn boek The toilet paper entrepreneur. Hij is een belangrijke intellectuele drijvende kracht achter de startup-community, en bekend om zijn uitspraak: “Wees jong, wees gek, en zet een bedrijf op”. Dat de jeugd centraal wordt gesteld in de wereld van het ondernemen zie je ook terug in het prominente buddy-programma dat is opgezet door Peter Thiel, durfkapitalist en mede-oprichter van PayPal. Het programma geeft honderdduizend dollar weg aan veelbelovende ondernemers, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 23 en hun school niet hebben afgemaakt.

Maar de realiteit werkt toch anders dan dat. Van de 2,7 miljoen Amerikanen die tussen 2007 en 2014 een bedrijf hebben opgericht dat minstens een personeelslid had, was de gemiddelde leeftijd 42. Als je deze 2,7 miljoen bedrijven per sector opdeelt en focust op de techwereld, zijn de gemiddelde leeftijden van de oprichters van high-techwerk, durfkapitalist-bedrijven, en patentbureaus respectievelijk 43, 42 en 45.

Azoulay en zijn mede-onderzoeker Daniel Kim ontdekten bovendien dat ondernemers die al eerder hadden gewerkt in de sector waarin hun bedrijf specialiseerde, 125 procent succesvoller waren dan de mensen die nog nooit eerder in een gelijksoortig bedrijf hadden gewerkt.

“In theorie weten we wel dat een hogere leeftijd voordelen met zich meebrengt,” zegt Kim over het onderzoek. “Oudere mensen hebben meer ervaring, meer financiële middelen en meer sociale connecties, wat allemaal positieve invloed heeft op de kans op succes.”

Maar hoe zit het dan met de Zuckerbergs en Elon Musks in de wereld? Zijn zij gewoon uitzonderingen op de regel? Volgens Azoulay wel.

“Dat soort mensen is zeldzaam. Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs… het zijn allemaal heel bijzondere mensen. En bijzondere mensen doen bijzondere dingen, zetten succesvolle bedrijven op. Maar wat we hier hebben bewezen is dat in de meeste gevallen de leeftijd voor succes als ondernemer hoger ligt dan we dachten.”

