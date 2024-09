De beste tracks die in de moeilijkste week van het jaar uitkwamen

De eerste week van 2017 zit er bijna op. Wat een bevalling. Wie heeft ooit bedacht dat maandag wel een goede dag is om de genadeloze 2 januari-kater op te laten vallen? Gelukkig is er wel muziek uitgekomen die al het nieuwjaarsleed wat dragelijker maakt.

De track Monday Mellow van Juju & Jordash bijvoorbeeld, die niet alleen door de titel maar ook door het tempo heel toepasselijk is voor een week als dit. Of de lang vergeten mix die Oneohtrix Point Never in 2010 maakte voor FACT, die gelukkig weer geüpload is. De Beats In Space-special van Tim Sweeney is tot slot een perfecte manier om het eerste échte weekend van 2017 in te luiden. Tast toe.

1. Juju & Jordash – Monday Mellow

2. Skatebård – AGFACHROME RSX II

3. Patricia – Static Scene

4. Lunice – One Question

5. K-HAND – Dekmantel Podcast 103

6. Oneohtrix Point Never – FACT Mix 162

7. Tim Sweeney – BIS Best of 2016

