De beteuterdste man van 2017 leert ons belangrijke dingen over het leven

Vanmorgen kwam de president van Argentinië, Mauricio Macri, op bezoek in Amsterdam. Dat was op zich best saai – de president bezocht samen met zijn vrouw, koning Willem-Alexander en koningin Máxima het Anne Frank Huis, en er waren wat plechtigheden op de Dam georganiseerd, met netjes opgestelde erewachten en trompetten en shit. Er werd ook geprotesteerd door een handjevol demonstranten, maar dat was nauwelijks een smetje op het staatsbezoek op deze stralende lentedag.



Toch verliep het bezoek verre van vlekkeloos. Tijdens de inspectie van de erewacht zakte één van die erewachten door z’n hoeven. De jonge vent moest worden weggedragen en werd even verderop op de grond gezet, zodat hij kon bijkomen. Hij had de pech dat een camera van At5 het voorval haarscherp in beeld had, en zo de beelden van de állerbeteuterdste man ooit vastlegde. Kijk nou toch.

De treurende erewacht is nu al het aandoenlijkste beeld van 2017, maar we moeten niet louter medelijden hebben met deze onverschrokken held. Hij leert ons namelijk belangrijke dingen over diverse aspecten van het leven.

De beteuterdste man ever is het bewijs dat Nederlanders snel compleet in de war raken van weer

Behalve dat Nederlanders graag klagen over het weer, zijn ze sowieso al gauw totaal in rep en roer, als er ook maar iets van weersomstandigheden zijn. In de herfst ligt het treinverkeer dagen plat vanwege blaadjes op de rails, als het ’s winters sneeuwt staat binnen no-time Gerri Eickhof paniekerig in een microfoon te roepen dat de sneeuwschuivers elk moment uit kunnen uitrukken, en ’s zomers wordt er met angst en beven “gevreesd” voor een hittegolf.

Ook het voorjaar komt niet zonder gevaren, want de flauwvallende erewacht was volgens At5 “bevangen door de warmte”. Dit is Nederland in z’n zuiverste vorm: het is amper een week lente en bij het eerste zonnestraaltje stort er al ergens een goed getrainde militair in mekaar. Het is trouwens niet te hopen dat De Vijand deze video onder ogen krijgt, want dan weten ze meteen dat de zwakke plek van ons leger (namelijk: extreme weersomstandigheden zoals ‘een lentedag waarop je prima met een trui aan op het terras kan zitten’).

De beteuterdste man ever toont maar weer eens aan dat Het koningshuis het saaiste instituut ooit is

Het is zeer goed voorstelbaar dat de erewacht helemaal niet bevangen was door de warmte, maar door de oeverloze saaiheid van dit soort gedoe. Ik bedoel, wie wordt er nou écht opgewonden van symmetrisch opgestelde mannen in uniformen, wapperende vlaggen, volwassen mannen in pakjes die op trompetten toeteren, en een rijtje ministers en andere hotemetoten die stijf als een hark zo gewichtig mogelijk proberen te kijken? Ik sluit niet uit dat de erewacht ondertussen met zijn hoofd in een club op Ibiza was, waar hij werd gedaggerd door een rondgebilde vrouw die ondertussen een piña colada in zijn keelgat goot, en dat hij zo langzaam weg soeste, om vervolgens gewekt te worden door het geluid van de slapste pik in de geschiedenis van de muziek, Het Wilhelmus.

De beteuterdste man ever verdient ogenblikkelijk een standbeeld

Het is gebruikelijk dat iconische figuren pas na hun overlijden worden vereeuwigd in een standbeeld. Vaak worden onze helden afgebeeld in een stoere houding – op een steigerend paard of strijdbaar met een zwaard in hun hand.

Toch is het van groot belang dat juist deze jongen het liefst morgen nog in brons wordt gegoten, precies zoals hij daar zit, met zijn sippe gezicht en zijn Capri Sun, en op dezelfde plek, een monument op een monument. Wij zijn namelijk allemaal deze sippe soldaat. Soms wordt het ons allemaal eventjes te veel. Dan gaat het licht even uit en is alles wat je nodig hebt de steun van een vriend en een pakje vruchtensap.

De gevallen erewacht staat symbool voor iedereen die het eventjes niet meer trekt – op maandagochtenden, tijdens vergaderingen, bij je racistische schoonmoeder, etc. Een bronzen beeld van een beteuterde jongen die zit bij te komen van een flauwte is het krachtigste wapen tegen iedereen die denkt dat zwakte tonen een zwakte is. Deze jongen is de held van de menselijkheid.

Alle ellende was de beteuterdste man ever bespaard gebleven als er niet zo’n poeha zou zijn gemaakt van de komst van de president

Luister, president Mauricio had het ééécht niet erg gevonden als hij en zijn vrouw even tram 4 of 5 hadden moeten pakken, om daarna lekker met Willem en Máxima een fiets te huren en door de stad te fietsen – misschien nog even langs de Bloemenmarkt voor een bos typisch Hollandse toeristentulpen en een klompensleutelhanger. Maar nee! De halve stad moest zo nodig worden afgesloten en er moesten militairen ter aarde storten om het de president een beetje naar de zin te maken.

De beteuterdste man ever is een sociologische les over decorum, dat een dun vernis bleek

In de sociologie is veel geschreven over de rollen die we de hele dag spelen. Zo is gender niet iets wat je hebt of bent, maar wat je doet, schreef feminist Judith Butler. Socioloog Erving Goffman beschreef de hele sociale werkelijkheid als een aaneenschakeling van toneelstukjes. Zo’n ceremonie voor de president van Argentinië is er een perfect hoorcollegevoorbeeld van, omdat het bijna letterlijk een toneelstuk is. De Dam was het podium, de militairen en de erewachten de toneelspelers, de president en onze koning het publiek. De toneelspelers droegen hun kostuums – uniformen – en hun props – geweren – om indruk te maken op het publiek.

Eén ding was problematisch. Goffman schreef dat er in sociale situaties, net als bij toneel, bijna altijd een backstage is, waar de toneelspelers even uit hun rol kunnen stappen. Zo mogen gasten nooit in de keuken van een restaurant komen, omdat de serveersters daar, afgesloten van het publiek, even kunnen schelden op de asociale dikzak aan tafel 4. Die backstage was er niet op de Dam. De beduusde erewacht verviel uit zijn rol door op de grond te vallen, maar kon niet worden gered door gauw achter het gordijn te verdwijnen. En zo zat hij daar, midden op de Dam, als Bassie zonder schminck. Zijn statige witte handschoentjes had hij nog aan, zijn indrukwekkende geweer nog bij de hand, maar helaas was iemand – ongetwijfeld met de beste bedoelingen – zo’n lul geweest om zijn performance definitief te vernietigen door hem een Capri Sunnetje te geven.