De bezoekers van Woo Hah! tarten iedere modegod op Aarde en ver daarbuiten

Mensen die na een regenbui zeggen dat dit “de pret niet mag drukken”, of een opmerking maken over dat jouw mensenlichaam niet is gebouwd van suiker, hebben vrijdagmiddag duidelijk niet met hun wegwerptentje en halve inboedel in de rij gestaan voor de ingang van Woo Hah! Minuten voor de toegangspoorten open gingen, zette een sadist ergens boven de regenkraan ook wagenwijd open. De regen kwam als regen uit de hemel zetten, en de wanhoop in de ogen van honderden hiphopfans – stuk voor stuk geboren ruim nadat de euro werd ingevoerd – was zelfs fysiek te voelen als je gewoon wel met een dak boven je hoofd zat.

Dit schouwspel, in combinatie met een natuurgebied wat direct dreigde te veranderen in een enorme modderpoel, is een straf van de modegoden. Heb je ooit met een Balenciaga-schoen in de blubber gestaan? Ik kan je vertellen dat ze daar niet voor zijn gemaakt. Bijna reden om het hele festival af te lasten.

Maar Woo Hah! zou Woo Hah! niet zijn als alle bezoekers zich niet razendsnel herpakten om droge outfits aan te trekken om zelfs op een natte zandvlakte te stijlen op de moeders van alle modegoden.

Onze fotograaf Roos Pierson maakte foto’s van ze: