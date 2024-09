De biseksuele fantasieën van een horlogemaker uit Taiwan

Pigo Lin uit Taiwan maakt niet alleen horloges, maar ook erotische kunst. In zijn avonduren werkt hij dagelijks aan kleurrijke, cartooneske illustraties waar hij al zijn verlangens in kwijt kan. Hij post zijn tekeningen regelmatig op zijn behoorlijk populaire instagrampagina. Zijn werk heeft een flinke dosis popsurrealisme en mixt anime en guro, de Japanse rebelse gorekunst.

In Lins Private Jet spuiten bijvoorbeeld stralen van vloeistof uit de borsten en vagina van een vrouwelijke astronaut die door de ruimte zweeft. Lin speelt ook met de beelden van Pokémon door een bijna menselijke Pikachu uit een jonge kerel zijn broek te laten schieten.

Pikachu Ball

Ook in Handjob maakt Lin gebruik van een flinke portie seksuele humor. Een gigantische vrouwelijke hand bedient een hefboom, die de plaats inneemt van de penis van een naakte man die op een bed ligt.

“Ik vind erotica een interessant onderwerp,” vertelt Lin aan The Creators Project. Hij begon erotisch getinte illustraties te maken in 2015 toen hij geïnspireerd raakte door Japanse strips van Toshio Saeki en Suehiro Maruo, de Japanse meesters van erotische kunst.

Private Jet

“Ik gebruik erotiek om naar mijn eigen leven te kijken en ik illustreer om mijn verlangens te tonen,” gaat hij verder. “Eigenlijk is mijn kunst puur en simpel.”

Handjob

Lin houdt van elk aspect van seks. Zijn werk gaat echter niet alleen over zelfstandigheid en bevrijding, het gaat over alle mogelijke vormen van seks. De illustraties zijn voor Lin een manier om zijn fantasieën te ontdekken.

“Ik geef toe dat deze werken mijn verlangens tonen,” schrijft hij. “Eerlijk gezegd wil ik al deze dingen ook écht doen.”

Shake your hands, be a friendly gesture

Alhoewel Lins carrière als erotisch illustrator nog maar net begonnen is, heeft hij zijn werken al verschillende keren mogen tentoonstellen. Hij wil nog niet verklappen of hij zijn werk zal verzamelen in een boek, maar hij verkoopt wel al originele exemplaren op zijn website.

Eye Mask

Crystal Ball

Share is one of my virtues

Klik hier voor meer van Pigo Lin’s werk.