De bizarre redenen die worden verzonnen om meisjes te besnijden

Dit artikel is gemaakt in opdracht van Plan Nederland

Bij het woord ‘besnijden’ denk je misschien als eerste aan een besneden piemel, een ritueel waar vooral joodse jongens mee te maken krijgen. Het verwijderen van de voorhuid gebeurt vanuit religieuze overwegingen, en het ritueel is in de Nederlandse wet niet strafbaar; ook omdat deze ingreep geen (grote) medische gevolgen kent, en het seksleven van mannen er niet door in gevaar komt.

Hoe anders is dat met meisjesbesnijdenissen. Eerder deze week was het Zero Tolerance Day tegen meisjesbesnijdenis, ook wel Female Genital Mutilation (FGM) genoemd. Aandacht voor dit onderwerp is broodnodig, want wereldwijd zijn er nog altijd ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen, verspreid over landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, die slachtoffer worden van deze brute ingreep. Vrouwen die dit wordt aangedaan worstelen de rest van hun leven met lichamelijke, geestelijke en seksuele problemen.

De meeste slachtoffers zijn tussen de 0 en 15 jaar oud als ze worden besneden, en jaarlijks lopen meer dan 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Het gaat hier niet om het weghalen van een stukje overtollige huid, maar om een gruwelijke verminking: de schaamlippen en soms ook de clitoris worden deels of helemaal weggesneden met een (scheer)mesje, schaar of scherpe steen. In sommige gevallen wordt de vagina dichtgenaaid, waarbij een kleine opening wordt gemaakt om te menstrueren en te plassen. Dit wrede ritueel gebeurt zonder enige medische noodzaak en zonder verdoving.

Ook al zijn we wat beschaving betreft inmiddels een aantal eeuwen verder dan een tijd waarin vrouwen niet echt voor mensen werden aangezien, in landen als Mali, Egypte en Ethiopië worden er nog altijd verschrikkelijke ‘argumenten’ gebruikt om vrouwen te onderdrukken, te verminken, en om de seksualiteit van vrouwen te controleren. Als de pijnlijke daad van zichzelf al niet reden genoeg is om de petitie van Plan Nederland tegen meisjesbesnijdenis te tekenen, dan zijn deze idiote ideeën over waarom vrouwen besneden zouden moeten worden dat wel.

Besneden meisjes zouden kuiser en reiner zijn dan niet-besneden meisjes

Een vrouw die niet besneden is zou bijvoorbeeld te vies zijn om eten te maken voor een echtgenoot, want vrouwelijke geslachtsorganen worden gezien als onhygiënisch. Door het verwijderen ervan zou de vulva schoner zijn.

Door besnijdenis zou je een ‘echte vrouw’ worden

De besnijdenis wordt gezien als een overgangsritueel van meisje naar vrouw. Daarnaast wordt de clitoris in verschillende culturen gezien als een vrouwelijke penis, wat meisjes zou belemmeren in hun taken als vrouw, zoals trouwen en kinderen krijgen.

Vrouwen zouden in toom gehouden moeten worden om de seksuele moraal laag te houden

Onbesneden meisjes worden gezien als losbandig, en een vrouw die niet besneden is zou niet trouw kunnen zijn aan haar man. Om te voorkomen dat vrouwen plezier beleven aan seks, worden de geslachtsorganen verwijderd.

Een onbesneden vrouw maakt de man impotent

Mannen zouden, wanneer ze seks hebben met een onbesneden vrouw, impotent raken. Ook bestaat de hardnekkige overtuiging dat onbesneden meisjes losbandig en onhandelbaar zouden zijn en geen zonen kunnen krijgen. Het is door deze fabels voor een onbesneden vrouw moeilijk om een huwelijkspartner te vinden, wat weer een grote angst is voor veel ouders van meisjes.

Besnijdenis zou moeten volgens de religie

Veel ouders en lokale leiders weten niet dat het een culturele traditie is, die generatie op generatie wordt overgebracht – ze denken dat het een religieuze traditie is. Maar in geen enkele religie wordt genitale verminking goedgekeurd.

Besnijdenis zorgt ervoor dat meisjes langer maagd blijven en geen seks voor het huwelijk hebben

Het is een schande voor de familie wanneer een vrouw geen maagd meer is wanneer ze gaat trouwen. Het ritueel moet zekerheid bieden aan de man dat de vrouw geen seks voor het huwelijk heeft. Meestal wordt de vrouw dan weer open gemaakt op de huwelijksnacht.

Mali kent het hoogste aantal besnijdenissen: per dag 746. Daarom organiseert Plan Nederland publiekscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten om bewustzijn te creëren en meisjesbesnijdenissen te voorkomen. Met een petitie verzamelt Plan Nederland nu handtekeningen, die de organisatie wil aanbieden aan het Malinese parlementslid Fomba Fatoumata Niambali. Met de handtekeningen kan zij bij de regering aandringen om een wet tegen meisjesbesnijdenis in te voeren.

Jij kunt door het tekenen van de petitie je stem laten horen tegen meisjesbesnijdenis. In Mali worden per dag 746 meisjes besneden – dat zijn 746 redenen om vandaag te tekenen.