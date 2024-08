De ‘Black Girl Gamers’ vechten voor een betere plek in de gamewereld

Dit artikel verscheen eerder bij Broadly US .

“Ik was net zoals de rest. Ik kreeg een Super Nintendo, dan een PS1, dan een PS2, de PS3 heb ik geskipt, om dan te switchen naar Xbox. Ik ben ook wel into PC gamen,” zegt Jay-Ann Lopez, de oprichter van Black Girl Gamers (BGG).

BGG is een safe space voor gekleurde vrouwelijke spelers, die ondertussen al 1000 leden uit heel de wereld heeft aangetrokken sinds de oprichting in 2016. In die tijd, zegt Lopez, is het tot een gemeenschap geworden waarin deelnemers elkaar steunen en aanmoedigen, terwijl ze games zoals Overwatch, Until Dawn of Slender spelen.

Auteur en blogger Lopez zegt dat ze Black Girl Gamers opzette “om egoïstische redenen, eerlijk gezegd”.

“Ik had niet veel vrouwen of mannen of vrienden in mijn feed waarmee ik kon spelen. De mensen waar ik wel mee speelde, maakten grapjes die ik niet bepaald apprecieerde als vrouw, of als gekleurde vrouw,” vertelt ze.

De wereldwijde publiek dat games speelt, is naar schatting 2,6 miljard mensen groot – en het worden er steeds meer. Maar de vertegenwoordiging van gekleurde mensen laat veel te wensen over. Protagonisten van kleur zijn zeldzaam in games, en als ze wel bestaan, passen ze meestal in stereotiepe rollen zoals de gespierde sidekick of de drugdealende hustler.

Toen Lopez voor het eerst haar ontevredenheid uitte over de online comments die ze kreeg als gamer, werd ze uitgesloten. “Mensen zeiden tegen me dat ik terug naar de keuken moest gaan – anderen betwijfelden of ik wel een echte gamer was, omdat ik een meisje ben,” zegt ze. “Wanneer ik stream, laten mensen domme comments achter over kippen. Sinds ik mijn gedachten vaker op Twitter zet, krijg ik vaak het N-woord te horen van anonieme trolls. Ik was voor een lange tijd gestopt met online gamen.”

Lopez streamt op Twitch hoe ze Master X Master speespeelt. Screenshot via Twitch channel BlackGirlGamers

Maar Lopez liet zich niet kisten – en ze wist dat veel andere vrouwen van kleur zich ook zo voelden. In de BGG-Facebookgroep posten gamers artikelen, streams en interessante gamingnieuwtjes. De leden streamen regelmatig ook zelf op het BGG Twitchkanaal, of uploaden streams op YouTube.

Het is duidelijk dat de ethos van Lopez’ groep het goed doet bij veel vrouwen van kleur – het is een aangename verademing van het racisme en seksisme van online trolls die haat spuwen op gamefora en -platformen. “Veel leden zijn werkelijk blij om bij ons te zijn,” zegt Lopez. “Ze voelen meteen een connectie met andere mensen, en vinden zo leuke spelers om mee te spelen.”

Dingen zijn nu aan het veranderen, zegt Lopez, maar niet noodzakelijk voor het slechtere. Bedrijven beseffen nu: ethnic diversity sells, en daarom wilt iedereen een stukje van die diverse taart door er meer aandacht aan te geven in hun games.

“Ze doen het gewoon voor het geld. Het is dus belangrijk om de games te steunen die al met diversiteit bezig waren voor deze hele ‘diversity’-trend,” vertelt Lopez.

Mensen van kleur zijn historisch gezien altijd ondervertegenwoordigd in de gamingindustrie. Uit een rapport van de International Game Developers Association (IGDA) blijkt dat maar 3% van de niet-witte ontwikkelaars hoge functies bekleden, tegenover 23% bij hun witte collega’s. Verder zeiden 26% van de gekleurde ontwikkelaars minder dan €12.600 per jaar te verdienen, tegenover 17% van de witte mensen.

Zelfs met de beste bedoelingen lopen ontwikkelaars het risico niet-witte personages te creëren die gebaseerd zijn op gedateerde stereotypen en clichés – en door het gebrek aan diversiteit is er veel minder kans dat er een zwarte collega is die ze op zo’n fout kan wijzen.

“De hoofdpersoon is altijd zo’n ruwe, gehavende, witte man. Dat ben ik echt zat,” zegt Lopez. “Er moet gewoon meer diversiteit zijn: we leven op een volledige planeet met veel verschillende mensen, niet in witland.”

Een stem geven aan ondervertegenwoordigde minderheden in gaming is een cruciale stap in de juiste richting. Daarom is Lopez geld aan het verzamelen op Patreon om TheBlackGirlGamers.com te starten, een gaming website die zij ziet als “de hub, het HQ, het waypoint” van gaming content voor gekleurde vrouwen.

Groepen zoals BGG vullen een belangrijk hiaat in gaming, maar Lopez zegt dat zulke platforms niet alles kunnen veranderen: ook grotere bedrijven moeten aandacht geven aan de behoeften van mensen van kleur. “Vrouwen van kleur zijn heel vaak niet de protagonist, maar gewoon opties. Wij hebben verhalen nodig die vanuit ons perspectief verteld worden. Ik denk dat we daarom onze mond moeten opentrekken en onze meningen moeten uiten. Het is belangrijk om iedereen te tonen dat we hier zijn, en we iets te zeggen hebben. We hebben een impact op jullie markt.”