De blokkeerfriezen zijn veroordeeld tot flinke taakstraffen

Jeanne d’Arc stierf in 1431 een heroïsche martelaarsdood op een brandstapel in Rouen. Volgens sommigen is Jenny Douwes (Jenny d’Arc) uit Leeuwarden haar evenknie uit de eenentwintigste eeuw. Of je het daar nou mee eens bent of niet, een ding staat vast: de straf die Jenny kreeg staat een stuk minder sexy in de geschiedenisboeken dan die van Jeanne. De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde Jenny vandaag tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De reden: haar leidende rol in het blokkeren van demonstranten die vorig jaar op weg waren naar de Sinterklaasintocht in Dokkum om te protesteren tegen zwarte piet.

In totaal werden vanochtend 34 ‘blokkeerfriezen’ veroordeeld. De grootste groep kreeg een taakstraf van 120 uur, een paar figuren die vooraan reden in de blokkade kregen 180 uur en Jenny kreeg de hoogste straf.

240 uur taakstraf klinkt misschien een beetje abstract, maar als je gaat rekenen is dat dus echt best wel veel. Er gaan ongeveer 40 uur in een werkweek – als je zo’n harde werker bent als Jenny beweert zeker. Dat betekent dat deze vrouw zes volle werkweken lang gratis voor vadertje staat aan de bak mag. Ze kan dus meteen al haar vakantiedagen voor volgend jaar opnemen, om in die tijd ergens redbullblikjes uit een Friese berm te staan prikken. Omdat Jenny een eigen bedrijf heeft waar ze haar waarschijnlijk niet zes weken kunnen missen, is het aannemelijk dat Jenny één dagje in de week haar taakstraf gaat uitvoeren. Als je ervan uitgaat dat een werkdag acht uur duurt, en ze deze week begint, dan zou Jenny tot half juni volgend jaar elke week voor niks met de prikstok in de weer moeten. Dat is echt best wel klote. Of je dat terecht vindt doet er niet echt toe, want daar gaat de rechter over en niet jij.

Of Douwes en de andere blokkeerders daadwerkelijk vuil moeten prikken is trouwens niet zeker. Het zou ook best kunnen dat ze graffiti moeten verwijderen, moeten afwassen in een bejaardentehuis of onkruid moeten wieden. En misschien kunnen ze ook wel worden ingezet als verkeersregelaar, of schoorsteenveger. Hoewel de Friezen nog in hoger beroep kunnen, is de belangrijkste conclusie van de dag dat het in Nederland niet is toegestaan om een demonstratie te verhinderen, hoe hardwerkend, kinderlievend en Fries je ook zegt te zijn.