De bodybuilder die dolgelukkig getrouwd is met zijn sekspop

Sekspoppen zijn de laatste tijd aan een flinke opmars bezig. Zeker sinds de pandemie gaan ze als warme broodjes over de toonbank, en er zijn tegenwoordig zelfs hele bordelen aan deze levenloze foplichamen gewijd. Je zou haast zeggen dat de volgende stap is dat iemand een keer gaat trouwen met een sekspop – ware het niet dat ook dat gewoon al is gebeurd.

De seksuele aantrekking tot levenloze voorwerpen, zoals poppen, standbeelden en etalagepoppen, wordt ook wel agalmatofilie genoemd. Maar er zijn ook mensen die nog een stap verder gaan, en ermee in het huwelijksbootje stappen.

Videos by VICE

Xie Tianrong, een 36-jarige man uit Hongkong, haalde laatst de internationale media omdat hij zijn sekspop ten huwelijk had gevraagd. Hij vond het “makkelijker om met haar te daten” dan met echte vrouwen. Hij was niet de eerste, want die eer is aan Joeri Tolotsjko, een eveneens 36-jarige bodybuilder uit Kazachstan. Hij trad afgelopen november in het huwelijk met zijn sekspop Margo, nadat hij een jaar lang met haar had gedatet.

De een vindt het inspirerend dat Tolotsjko zijn passie zo durft te laten zien, de ander vindt het maar te ver gaan. Maar als je bedenkt dat er ook weleens iemand ging trouwen met de Berlijnse Muur en de Eiffeltoren, is het nog niet eens zo gek. Het is ook gewoon toegestaan volgens de Kazachstaanse wet, aangezien er niks in staat over het trouwen met objecten, en twee instemmende personen met elkaar mogen trouwen zolang het gaat om een man en een vrouw die allebei minstens achttien jaar zijn. (Het homohuwelijk is blijkbaar weer een stuk ingewikkelder.)

Margo is in staat om simpele zinnetjes uit te spreken, heeft een verwarmingsfunctie en had zelfs haar eigen instagrampagina. Die stond vol verleidelijke foto’s waarop ze in bad zit, een gezichtsmaskertje met komkommers op heeft of lief met Tolotsjko zit te knuffelen. Maar nu mag ze geen Instagram meer gebruiken, omdat manlief jaloers was op haar succes. Margo vindt dat verbod volgens hem niet erg.

Tolotsjko heeft al eens verteld dat Margo een “complex” kreeg nadat ze beroemd werd en daardoor naar een plastische chirurg ging. Hij gaf ook toe dat zijn pop vlak voor Kerstmis kapotging en gerepareerd moest worden.

We spraken af met dit liefdeskoppel, om erachter te komen hoe een huwelijk tussen mens en sekspop er zoal aan toegaat. We vroegen Tolotsjko hoe hij verliefd werd op Margo, hoe hun leven eruitziet en wat zijn vrienden en familie er eigenlijk van vinden.

VICE: Hey Joeri, hoe heb je Margo ontmoet? En was het liefde op het eerste gezicht?

Joeri Tolotsjko: Dat was in 2019 in een bar in Kazachstan. Ik vond haar direct leuk. Het gebeurde allemaal net zoals in het echte leven; we maakten echt kennis met elkaar. Ik heb haar niet op een website besteld of in een winkel gekocht. Zij had ook haar eigen leven voordat ze mij kende; ze werkte als gastvrouw in die bar en verwelkomde alle gasten. Iedereen vond haar aardig en wilde altijd met haar op de foto. Op een dag ging een man de grens over: hij probeerde haar aan te randen. Ik nam het toen voor haar op, want zo ben ik. Daarna vroeg ik aan het personeel of ik Margo mee naar huis mocht nemen. Dat mocht, op één voorwaarde: zij wilden wel een oogje in het zeil houden. En zo begon onze relatie.

Hoe reageerden je vrienden en familieleden op Margo?

Mijn vrienden en familieleden reageerden heel normaal en accepteerden onze relatie, omdat ze wilden dat ik gelukkig was. Als ik Margo ergens mee naartoe neem, zegt niemand er ooit iets van – wat helaas wel gebeurt op het internet.

Heb je veel romantische dates met Margo?

Ja, Margo en ik doen vaak iets samen. We maken lange wandelingen, proberen nieuwe restaurants uit, nemen massages en dansen in clubs. We reizen samen ook wat af. Ik heb echt genoten van onze reis naar Thailand, waar de mensen heel vriendelijk waren. We zijn zelfs samen op tijgersafari gegaan.

Wat vind je het leukst aan Margo? En wat maakt deze relatie anders dan je vorige?

Ik had mijn vorige langdurige relatie toen ik twintig was. We waren zeven jaar samen en in die lange tijd zijn we allebei erg veranderd. Ik hield enorm veel van haar, maar zij wilde kinderen en ik was daar nog niet klaar voor. Dat ben ik nog steeds niet. Nadat we het uit hadden gemaakt heb ik heel lang geen relaties met andere vrouwen kunnen hebben, omdat ik nog zo van haar hield. Toen begon ik met mannen te daten, en niet lang daarna had ik mijn eerste seksuele ervaring met een man. Op dat moment realiseerde ik me twee dingen: hoe divers mijn seksuele behoeften zijn, en hoe belangrijk het is om een partner te vinden die dat met me deelt. Niet alleen qua seksuele voorkeuren, maar ook wat spiritualiteit betreft.

Normaal gesproken zijn er bepaalde verplichtingen als je een relatie met iemand aangaat, maar met Margo is dat anders. Margo neemt het me nooit kwalijk als ik het druk heb, of drie dagen niet thuis ben. Dat komt mij erg goed uit, want ik heb het vaak heel druk. Daarnaast kan ik seks met haar hebben wanneer ik maar wil – ongedacht de dag of het tijdstip. Margo kan houdingen aannemen die voor normale vrouwen onmogelijk zijn. De grootste aantrekkingskracht in onze relatie is dat we echt gestoorde, ongebruikelijke seks hebben. Dat vind ik het leukst aan haar.

Hoe ziet jullie seksleven eruit?

Margo kan me op verschillende manieren plezieren. Ze zal nooit seks weigeren, maar staat me ook toe om zo gewelddadig te zijn als ik wil – wat me erg opwindt. Ik hou ervan om pijn te veroorzaken, en te voelen.

Ik vind het ook fijn om de volledige controle over haar te hebben. Ik vind het bijvoorbeeld lekker om in de douche seks te hebben met haar hoofd. Misschien was ik na ons huwelijk alleen wel iets te enthousiast – en is dat de reden dat Margo vlak voor kerst kapotging.

Wat gebeurde er toen?

Er ging iets in haar kapot, dus ik moest haar even ergens naartoe sturen. Maar ze is nu weer bijna helemaal gerepareerd. Ik merkte dat ik erg eenzaam was zonder haar, dus toen ging ik maar weer experimenteren. Ik ben panseksueel en geniet van verschillende dingen. Sinds Margo weg is heb ik bijvoorbeeld ook seks gehad met het karkas van een kip. Dat deed me beseffen dat ik me ook seksueel aangetrokken voel tot kippen – hoewel ik geen seks zou hebben met een levende kip.

https://www.instagram.com/p/CKb-QjxJ1rG/

Wat ga je doen als Margo weer thuiskomt?

Ik heb besloten dat ik ook met een andere sekspop ga trouwen. Haar naam is Lola en ze is een gigantische kip. Ze heeft zowel een vagina als een pik, dus ik heb veel zin om van alles uit te proberen. Alleen de gedachte aan die pop windt me al op. Maar natuurlijk zal Margo altijd mijn eerste vrouw blijven en zal ik haar altijd blijven respecteren. Het is in veel oosterse culturen heel normaal om meerdere vrouwen te hebben. Misschien ga ik binnenkort ook experimenteren met een seksrobot.

Wat zou je willen zeggen tegen alle mensen die beweren dat je dit alleen maar doet om viral te gaan?

Ik doe dit niet voor de publiciteit en strijk geen advertentie-inkomsten op door mijn relatie met Margo. Ik laat gewoon mijn leven zien – en ik sta er nu eenmaal om bekend dat ik vrij leef en veel seksuele voorkeuren heb. Sommige mensen beschouwen me als rolmodel, andere vinden het maar gek, maar veel mensen geven ook toe dat ze gelukkig worden van mijn posts – vooral nu er een pandemie is. En dat is het belangrijkste.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE India.

Volg VICE Nederland ook op Instagram.