De bonte architectuur van Burger Kings langs de Nederlandse snelweg

Het leuke aan een gezonde levensstijl is dat je lekker vaak kan spijbelen. Ik doe dat het liefst in de Burger King. Niet zozeer om de krulfrietjes en onion rings, maar om de pareltjes van esthetiek die je daar tot je kan nemen – oké, ik doe het ook wel een beetje om de krulfrietjes en de onion rings. De unieke architectuur van de Burger King, en vooral dan zijn wegrestaurants, is een plezier voor het oog. De schoonheid in de lelijkheid zien, dat zou mijn lijfspreuk kunnen zijn. Het leek mij dan ook mijn burgerlijke plicht om de genialiteit te achterhalen van de wegwerparchitectuur van deze wegrestaurants. Met als gevolg dat ik de taak op mij nam, waarvoor nu al dank, om op veldonderzoek te gaan naar de meest (al dan niet) smaakloze Burger Kings van Nederland, zodat jij vanaf nu op een verantwoord ontworpen plek je Whopper naar binnen kan knallen.

Hieronder zie je mijn favoriete Burger Kings voor een nachtelijke stop of roadtrip. Voel je vrij om mijn argumentatie nog eens op te dreunen om eventueel indruk te maken op die woest aantrekkelijke lifter die je net hebt opgepikt waarmee je op date gaat in de Burger King.

Mijn conclusie is dat de Burger King een zeer eclectische architectuursmaak heeft. De vreettenten lopen qua vormgeving uit van ‘hyper fun’ naar gebouwen die volledig opgaan in de doods verlaten parkeerplaats waar ze op staan. Voor ieder is er werkelijk wat wils.

Burger King Foodstrip, A2, Knooppunt Holendrecht

Ik zou boeken kunnen schrijven over de foodstrip in Amsterdam Zuidoost, waarvoor architectenbureau cepezed het masterplan heeft gemaakt. Op deze vreetstraat in een wild architectonisch jasje staat onder andere mijn favoriete Burger King. De gele kroon is werkelijk een icoon, waarin voor mij absurditeit zich in genialiteit heeft vertaald. De foodstrip voelt aan als een soort kermisachtige attractie, waaraan alles ‘fun’ scheeuwt. Dat men stiekem ook heeft afgekeken bij the strip in Las Vegas valt niet te ontkennen. ’s Nachts wordt de volledige boogconstructie verlicht door leds, die de unieke vormen van de aanwezige restaurants nog eens extra benadrukken. Romantischer wordt fastfood gewoon niet.

Burger King Wormerland, A7, Afrit 2 Wormerland

Op de weg tussen Amsterdam en Purmerend tref je deze industriële parel aan. Aan de ene kant is deze glazen doos helemaal nu, maar aan de andere kant herken je er toch nog de klassieke Amerikaanse burgertent in. De afgeronde hoeken en de openheid van de constructie zorgen voor een geslaagde interactie tussen binnen en buiten. De perfecte plek om rustig een snelle hap te nemen met een prachtig uitzicht op de werkelijk schilderachtige A7. De natuur is niet enkel letterlijk aanwezig maar treffen we ook aan in de vormgeving van de speels zwevende luifel, die bepalend is in het ontwerp door HRH Architecten. Het roestvaststaal zou geïnspireerd zijn op de rijbanen van een snelweg – daar wil je immers continu aan herinnerd worden tijdens je burger – en misschien ook wel op het werk van Frank O Gehry.

Burger King A13 Oost – Delfgauw

Onderweg naar Rotterdam ontdekte ik dit complex en ik dacht meteen aan een zandkasteel. Deze dynamisch gestapelde torenstructuur torent boven het klein beetje omliggende groen en pronkt met het logo van de Burger King. En dat is er niet zomaar een, maar een heuse King Drive. Het speelse stapelwerk is blijkbaar enorm uitnodigend, want naast de geliefde burgertentbezoeker fungeert de parkeerplaats ook als camping voor vrachtwagenchauffeurs die verdreven zijn uit het Rotterdamse. Hajé Restaurants wil hier binnenkort ook een ‘speelhal’ toevoegen, dus nog een extra reden om gauw eens af te zakken naar Delfgauw.

Burger King Ekkersrijt

Volgens de recensies op eet.nu is de Burger King Ekkersrijt de naam ‘fast-food’ niet waardig: het tempo zou er net wat lager liggen dan je ervan verwacht. Maar eigenlijk is dat helemaal niet erg, want dan kun je langer genieten van het ronde paviljoen met grijsblauwe gevelaankleding met een soort visschubbenachtige textuur. De grote centrale glaspartij trekt je als architectuurliefhebber naar zich toe. De grote glazen entree zorgt voor het nodige daglicht om het interieur extra te benadrukken – of je witgele frietjes. De keuken is bekleed met een kunststof keukenvloer van Q-Flooring, dé hygiënische en duurzame gietvloer voor de horeca (heb ik van horen zeggen). Spreekt dit je allemaal niet zo aan, verderop zit de IKEA. Daar kom je sowieso aan je trekken op het gebied van architectuur/design en voor een goedkope, snelle hap.

Burger King Nederweert, A2, Afrit Meiberg

Het architectenbureau Caetshage is onder andere verantwoordelijk voor de transformatie van de vestiging van Burger King in Nederweert. Op weg naar Eindhoven kruis je het pad met dit exemplaar. Het architectenbureau heeft als moto “verder denken dan de standaard” en “samen werken om uw droom te realiseren.” Ik vraag me dan wel af wat hier dan precies de droom van de Burger King was. Het grauwe bouwwerk voelt aan als een treurige verlaten plek – de perfecte locatie voor schimmige zaakjes. Een langwerpig complex met geen overbodige versiersels, enkel een speels dakraam om de eentonigheid te doorbreken en een inkijkje te bieden in een triest kantoortje. Minimalisme ten top? De rode lichtstrook werkt wel, want je ziet direct dat je hier te maken hebt met een rechttoe rechtaan plek voor de snelle hap.

