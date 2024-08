De bonte figuren die je bij het grootste treinstation van Italië ziet

Op 29 oktober 2009, om 16.44 uur om precies te zijn, nam fotograaf Niccolò Berretta zijn allereerste foto op treinstation Roma Termini – het grootste station van Italië. Sindsdien heeft hij talloze mensen vastgelegd die hij daar tegenkwam, zoals forenzen, daklozen, toeristen en andere kleurrijke figuren.



Die foto’s heeft hij nu gepubliceerd in het boek Stazione Termini, Lookbook 2009-2021, dat vanaf april ook in het buitenland te krijgen is. Op de omslag zie je een portret van een man met een wit hemd, die voor Beretta het hele project belichaamt. “Het lijkt net alsof hij een tijdreis heeft gemaakt,” zegt hij. “Het contrast tussen hem en de mensen op de achtergrond staat precies voor hoe ik het heb meegemaakt.”

In eerste instantie vond Berretta het wat ongemakkelijk om op wildvreemde mensen af te stappen, maar na een tijd raakte hij er wel aan gewend. “Soms vragen ze of ik geld voor de foto wil,” vertelt hij. “Op dat moment moet ik daar gewoon om lachen. Maar wie weet, misschien is het voor later wel een goed businessplan.”

Tijdens de pandemie is Berretta gewoon doorgegaan met dit project en aangezien zijn portretten in het boek niet op chronologische volgorde staan, zie je hier en daar ineens mensen met mondkapjes opduiken. Er zitten ook mensen tussen die hij meerdere keren heeft gefotografeerd en bevriend met hem zijn geworden.

Onder hen bevindt zich een taxichauffeur, die geen vergunning heeft en ’s ochtends altijd voor het station staat om klanten te zoeken. “Hij vertelde dat pas jaren nadat ik hem had ontmoet,” zegt Berretta. “Na een tijd hielp hij me ook om onwillige mensen over te halen om toch op de foto te gaan, door ze uit eigen zak een kopje koffie aan te bieden.”

Berretta heeft zijn project inmiddels een vervolg gegeven bij station Garibaldi in Napels, waar het hem een stuk makkelijker afgaat: van de eerste veertien mensen die hij aansprak gingen er dertien akkoord om op de foto te gaan. Maar ondanks dat hij in Rome vaker wordt afgewezen, blijft hij ook daar nog stug doorgaan met fotograferen. Je kunt hem volgen op zijn Instagrampagina.

