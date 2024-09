De boys en girls van ‘Goys and Birls’ pauzeren het internet met een gloednieuw kunstmagazine

Dat onafhankelijke magazines meer zijn dan versiering op je koffietafel, is ondertussen al bekend. In een wereld waar informatie en kunst online voor het grabbelen ligt, smachten we meer dan ooit naar een fysieke gids die ons door de diepe krochten van het net kan leiden. In die zoektocht naar authenticiteit, stelt het kunstcollectief ‘Goys and Birls‘ zaterdag de eerste editie van NXS voor, een kunstmagazine waarin jonge kunstenaars onze liefde op en voor het internet omzetten in woord en beeld.



Alle afbeeldingen door en met dank aan Goys and Birls, NXS

De Franse Juliette Lizotte richtte samen met Monika Grūzīte uit Letland en de Duitse Florian Mecklenburg ‘Goys and Birls’ op. “We zijn samen afgestudeerd en startten de studio op om samen te werken, elkaar te steunen en de harde wereld buiten school onder ogen te komen,” vertelt Juliette aan Creators. “NXS is ons eerste grote project. We wilden een onderzoeksplatform oprichten dat een stem geeft aan jong talent en actuele onderwerpen zoals de impact van digitalisering op ons leven behandelen.”



Als grafisch ontwerpers van de 21e eeuw, moeten kunstenaars onvermijdelijk nadenken over concepten zoals digitalisering, technologie en online kunst. De eerste editie van NXS heet daarom ook ‘Cyber-Sensuality’.” We ervaren onze realiteit via machines, we slapen met onze telefoon of sexten in het openbaar,” vertelt Juliette aan Creators. “Menselijke aanrakingen worden vervangen door virtual reality-ervaringen en we kunnen onze seksuele fantasieën botvieren op het internet. Met de eerste editie van NXS willen we vooral het debat openen over hoe technologie een belangrijke rol speelt in liefde, sensaties en verlangen.”

Onafhankelijke kunstmagazines worden steeds populairder en in de digitale wereld van nu is een fysiek blad belangrijker dan ooit. Bovendien is er niets zo lekker bij de geur van koffie op zondagochtend dan de geur van glanzend, vers bedrukt papier. “Vandaag de dag verlangt men steeds meer naar fysieke interactie met objecten,” vertelt Juliette. “Daarbij wilden we onze content tastbaar maken.” NXS wil dus alleen boeiende verhalen vertellen, het is ook een testament voor jong creatief talent. “We zetten zo de tijd stil. Als je je werk online zet, verdwijnt het na verloop van tijd. Dit is het interessante aan een fysieke publicatie: je creëert iets dat blijft en dat je binnen een paar jaar opnieuw kan bekijken.”



De meerwaarde van NXS zit ook in de manier waarop het tot stand kwam. Het magazine groeide op een organische manier. “We vroegen eerst twee kunstenaars om iets te doen met cybersensualiteit. Vervolgens mochten andere kunstenaars hier weer op ingaan. Ze konden hun voorgangers aanvullen, in vraag stellen of bekritiseren,” vertelt Juliette. Het onderscheid tussen een zeer dystopische of juist utopische visie op de technologische wereld is echter zeer snel gemaakt. “Daarom is het zeer belangrijk dat we een open gesprek beginnen over liefde in tijden van technologie. Het magazine is dus geen kritiek op noch een hulde aan digitalisering.”

Omdat een magazine cureren niet niets is, zijn de boys en girls van ‘Goys en Birls’ nu al volop aan het brainstormen over de volgende editie van NXS. “We hebben al een idee voor het volgende thema,” verklapt Juliette aan Creators. “We willen focussen op hoe onze identiteit gecreëerd wordt via de online wereld. We focussen op verschillende onderwerpen, zoals online transformaties, avatars en hoe figuren als Trump in de online wereld geproduceerd worden en aan macht winnen.”



Net zoals bij de eerste editie, zullen de volgende edities ingehuldigd worden met een feestje. “Het feest zaterdag is eigenlijk een verlenging van de publicatie. Met screenings en performances willen we woorden omzetten in geestverruimende ervaringen,” zegt Juliette. En dat geestverruimende mag je letterlijk nemen. Vanaf 12 uur kun je namelijk genieten van psycho-stimulerende slushie-ijsjes, lezingen, screenings, nog meer drankjes en ecstatische performances.



