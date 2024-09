De brandveilige fakkel heeft nog een lange weg te gaan

Een fakkeltje op zijn tijd is belangrijk voor ultra’s. Naast spandoeken, choreo’s en gezang hoort de fakkel tot het vaste arsenaal van fanatieke supporters, zowel bij voetbal- als bij hockeyhooligans. Maar sportbonden zijn minder blij met de pyrotechnieken. De bonden delen boetes uit die per jaar in de miljoenen lopen voor clubs.

De clubs staan daardoor vaak tussen de bonden en de supporters in. Ze zijn gedwongen de boetes te betalen, maar willen hun supporters vaak ook te vriend houden. Behalve in Nederland dan, waar met stadionverboden gestrooid wordt, in de hoop het pyrogebruik zo te stoppen. Bij de Deense club Bröndby IF zijn ze een tijdje terug zelf op zoek gegaan naar een oplossing. De club is met vuurwerktechnicus Tommy Cordsen aan de slag gegaan om een ongevaarlijke fakkel te ontwikkelen.

Binnenkort wordt er met de tweede versie van deze brandvrije fakkel geëxperimenteerd. De resultaten daarvan zullen worden voorgelegd aan de EU en verschillende voetbalbonden. Bröndby hoopt dat de veilige fakkel komend seizoen al in de stadions te zien is. Dat klinkt allemaal goed en het initiatief is sowieso te prijzen, maar het is de vraag of supporters wel op de veilige fakkels zitten te wachten.

De fakkel rookt volgens Bröndby zo’n negentig procent minder dan normale fakkels en geeft slechts “70 tot 75 procent van de lichtsterkte”. Lasse Baure van de supportersvereniging van Bröndby is daarom ook zeer kritisch. “Het heeft geen zin om een product op de markt te brengen waar supporters niet op zitten te wachten,” zegt hij. Daarom wordt er nu gekeken of het licht van de nieuwe fakkels verbeterd kan worden.

Brondby IF tegen Hertha BSC in het Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, met fakkels zoals we die nu kennen. (Foto: Imago)

Een ander probleem kan zijn dat de nieuwe fakkels niet verboden zijn. Dat klinkt misschien gek, maar zo werkt het wel. “Het gaat er in de supporterswereld ook een beetje om dat je laat zien meer te durven dan de tegenstander, dat je ook wat illegaals durft,” legt Bauer uit. Bröndby werkt nauw samen met de supporters om te zorgen dat ze wel enthousiast worden van het product. Daar heeft de club immers zelf ook belang bij.

Pyrotechnieken zijn verboden in het Deense voetbal, maar de supporters van Bröndby maken er veel gebruik van in het stadion. Dat leerden de supporters van Hertha BSC bijvoorbeeld vorig jaar in de Europa League. De club wil met de nieuwe fakkels zorgen dat het zowel geen dure boetes meer krijgt als de supporters te vriend houden. De techniek zal alleen nog flink wat stappen moeten zetten voordat de tribunes van Bröndby veilig in de hens staan.

