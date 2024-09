De Britse fotograaf Daniel Castro Garcia kwam vorig jaar vijf weken naar Amsterdam om foto’s te maken van mensen die op de Wallen werkten. Toen het hem niet lukte om door te dringen in die gesloten gemeenschap, gooide hij het over een andere boeg: geen foto’s van de Wallen, coffeeshops, pittoreske bruggetjes of eindeloze grachten, maar portretten van mensen die hij tegenkwam in Amsterdam. Het resultaat was de serie I’m Still Here.