De Brussels Manga convention gaat je niet in de koude kleren zitten

“Ik werd veel gepest toen ik jonger was, gewoon omdat ik niet zoals de anderen was,” zegt de 22-jarige Kori. “Toen ik naar mijn eerste bijeenkomst ging, vond ik eindelijk een gemeenschap die me aanvaardt zoals ik ben.” Kori houdt ervan om zich te verkleden in personages van Hypnosis Microphone.

Het zijn dit soort ervaringen – en nog belangrijker, de gedeelde liefde voor anime, manga en cosplay – die een gekostumeerde menigte naar Brussels Manga in Tour&Taxis hebben gelokt. Een van de aanwezige personages is Darkemyst, die al 17 jaar furry is. “Als ik mijn kostuum aantrek, kan ik zijn wie ik echt ben,” vertelt hij. “Het geeft me een gevoel van vrijheid dat ik niet krijg door gewone kleren te dragen in de gewone maatschappij. Hier kun je jezelf zijn en dat is een hele opluchting.”

Videos by VICE

De franstalige stem van Sacha uit Pokémon spreekt de menigte toe, een groep cosplayers komt in de stemming met een paar danspasjes en een Nederlandse vrouw verkoopt zwaarden. “Ik weet niet veel over anime,” zegt ze. “Het is gewoon mijn werk. Ik ga naar allerlei conventies in Europa en verkoop deze mooie zwaarden.”

Gian-Luca (22) is hier niet alleen voor zaken, maar ook voor het gemeenschapsgevoel dat cosplaying met zich meebrengt: “Ik werd vaak gepest op school, daardoor voelde ik me erg eenzaam. De cosplay gemeenschap is heel erg open en gastvrij voor nieuwe mensen. Dat is een van de redenen waarom ik het leuk vind. Ik voel me niet meer alleen.”

Volg VICE België ook op Instagram.