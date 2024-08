De burgemeester van Staphorst kreeg gisteravond een zakje coke voor z’n kiezen

Staphorst is een gemeente middenin de Biblebelt die precies 16.971 inwoners telt. Het staat bekend om haar prachtige omgeving, molens, oorlogsmonumenten en haar aloude kerkelijkheid. Het is een vredige gemeente waar het leven fatsoenlijk en normaal is, het inkomen modaal. Er wordt gevoetbald, de slager wordt wekelijks bezocht en kinderen gaan netjes naar school.

Inmiddels kennen we het ook als een plek waar door jongeren zorgwekkend veel drugs wordt gebruikt. Het is zelfs zo zorgwekkend, dat de Jongerenraad de burgemeester een zakje cocaïne (!!!) overhandigde om het probleem op de kaart te zetten.

Wat is er allemaal aan de hand?

Gisterenavond ontving burgemeester Theo Segers het witte envelopje van onder andere Klaas-Jan Boessenkool en Niels Ubak, leden van de Jongerenraad. De raad houdt zich bezig met allerlei zaken zoals ketenbeleid, een alcoholplan, woningen en andere gaapzaken, maar het eerste grote onderwerp waar ze korte metten mee wil maken is ~ drugs ~. Want een dealer bellen voor een snuif is makkelijker dan alcohol kopen in Staphorst, zo blijkt.

De cijfers:

Vier procent van de 774 jongeren geeft aan wekelijks drugs te gebruiken. Dat zijn dertig jonge mensen. DERTIG!!!!! Dit lijkt misschien eigenlijk niet zo heel veel, maar dit is wel veel, volgens de raad. Softdrugs, harddrugs, de hoeveelheid, dat maakt niet uit, er woekert paniek in Staphorst. Van de 774 zijn er ook nog dertig jongeren die af en toe drugs gebruiken. Zestig jongeren in Staphorst gebruiken bijna niet. Maar ook zij zijn “de drempel dus al over”, merkt de Meppelercourant op. ALARM!

Er is iemand die Lubbert Talen heet. Dat is op zich al nieuwswaardig, maar Lubbert Talen is óók de fractievoorzitter van de SGP, de grootste in Staphorst. En hij is flink geschrokken van deze ontwikkeling, “want als je hier vroeger drugs gebruikte, lag je als eerste uit de groep.” Blijkbaar zijn de tijden godsgruwelijk veranderd.

Terug naar het zakje coke. We zullen nooit weten in welk donker steegje in Staphorst Klaas-Jan Bloessenkool angstig heeft staan verkleumen, wachtend op de schimmige dealer die hem op een Aerox tegemoet zou komen rijden, om hem vervolgens het verboden middel te geven. Maar wat we wel weten is dat het vanaf nu symbool staat voor paniek in Staphorst, een tijd waarin het drugsprobleem onder jongeren nog nooit zo groot was.