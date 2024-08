De campagnefilm van Appelsap is er weer eentje om je vingers bij af te likken

Het leukste aan Appelsap is natuurlijk Appelsap zelf. Er gaat weinig boven het Flevopark intrekken met de brandende zon en een lekker briesje, om daar de hiphop-iconen van morgen in levenden lijve te aanschouwen of – als je daar zin in hebt – de hele dag met je gat op het gras naar mooie mensen te kijken. Maar voordat het zo ver is, komt jezelf verheugen op het Amsterdamse festival gemakkelijk op de tweede plaats in een top tien ‘Wat is er zo leuk aan Appelsap?’ Dat doen we ieder jaar onder andere met een gelikte campagnevideo, en dit jaar is het er weer eentje om je vingers bij af te likken.



In de film die werd geregisseerd door Rogier Smalhout van Appelsap en geproduceerd door HALAL transformeren jonge Nederlandse hiphophelden naar iconische rappers uit het verleden en heden. Ze stappen als het ware een albumhoes binnen, waardoor jong en oud oorverdovend hard samenkomen. Je ziet hoe Leafs het motto Get Rich or Die Tryin’ omarmt, hoe Mairo Nawaz meefluit met Birds in the Trap, en dat SMIB de nieuwe N.W.A. zijn. De Berlijnse Vitali Gelwich schoot volledig analoog foto’s van de artiesten. Bekijk de film hierboven zelf eens.



