Brayden Hofman uit Ontario, Canada, werd geboren met een hersenverlamming, waardoor zijn ledematen minder goed functioneren. Toen hij twaalf was, ging hij voor het eerst met zijn vader naar de sportschool. Nu is hij achttien en wil hij een van de eerste professionele bodybuilders in een rolstoel worden. VICE Sports liep een dag met Braydon mee om zijn reis te volgen.

