De Canadese ijshockeycompetitie waar ze elkaar elke wedstrijd de hersens in slaan

In de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL wordt gemiddeld 0,3 keer per wedstrijd gevochten. In de LNAH vechten de spelers gemiddeld meer dan vier keer per wedstrijd.

Sportbonden voeren druk uit op de LNAH om het aantal matpartijen terug te schroeven. VICE Sports volgde Laval Prédateurs tijdens de playoffs. Het team heeft er moeite mee zoveel gevechten te tonen als het publiek wil, terwijl ze ook proberen te spelen om een hoger niveau te halen.

