De Canadese politie stuurde potentiële moordgetuigen berichten

Vorige week stuurde de politie van Ontario, Canada (OPP), een bericht rond naar iedereen die in de buurt was van een moord. De politie hoopt zo meer informatie in te winnen waardoor ze de dader kunnen pakken. De moordenaar zou zelfs één van die ontvangers kunnen zijn. Toch is het voorstelbaar dat mensen zich afvragen waarom ze zomaar een sms van de politie krijgen.

De OPP probeert vaart in een onderzoek te brengen. Ze willen de moordenaar vinden van John Hatch, een 65-jarige lifter. De man werd op 14 december 2015 dood gevonden bij Erin, Ontario. De dag ervoor werd hij voor het laatst gezien buiten Ottowa, 500 kilometer verderop.

De OPP heeft nu aangekondigd dat ze een “nieuwe onderzoekstechniek” gaan gebruiken: ze verzamelden met toestemming van een rechter de telefoonnummers van iedereen die in het gebied was waar Hatch voor het laatst levend gezien is. Iedereen die in de buurt was waar Hatch voor het laatst gezien is, krijgt een tekstbericht. Ze worden daarin naar een website van de politie geleidt. Als zij die instructies volgen, krijgen zij een reeks van vragen om te beantwoorden.

Volgens David Fraser, advocaat digitale privacy, noemt men die techniek een “tower dump”—het opvragen van informatie van iedereen die op een bepaald moment verbonden was met een telecommunicatietoren. Als de politie deze techniek vaker gaat gebruiken, kunnen de toekomstige toepassingen onbedoelde gevolgen hebben, zegt Fraser.

“Er moet nu ergens een lijn getrokken worden,” vertelde Fraser. “Gaan we dit straks gebruiken na een gevecht in een stripclub? Stel je voor dat je op de bank zit met je echtgenoot als je telefoon afgaat. Dat je wederhelft je aankijkt en zegt, ‘De politie vraagt zich af of je bij een stripclub was, heb je daar iets gezien?’”

Een woordvoerder van de OPP was op het moment van schrijven niet beschikbaar voor commentaar.

Vorig jaar oordeelde een rechtbank in Ontario dat een grote ’tower dump’ tegen de grondwet was. Die dump vroeg voor gedetailleerde informatie van meer dan 100.000 mensen. De rechter van die zaak heeft richtlijnen gesteld voor toekomstige ’tower dumps’. Hij pleitte voor zo min mogelijk vrijgegeven documenten en minimale privacy-inbraak bij onderzoeken.

“[De OPP] moet zeker weten dat zij de wet en alle bepalingen over rechtelijk toezicht goed volgen. Ze moeten zeker zijn dat ze in deze zaak adequaat handelen en de veiligheidsmaatregelen goed opvolgen,” zei Minister van Openbare Veiligheid, Ralph Goodale woensdag tegen verslaggevers bij het Canadese Lagerhuis.

De OPP verklaarde in een persbericht dat ze alleen de telefoonnummers van de providers hadden ontvangen, geen namen of adressen. Verder zeiden ze dat hun aanvraag van een beperkt kader was.

“Waar je op bepaalde momenten bent is persoonlijke informatie—alleen zegt onze grondwet wel dat privacybelangen overschreden kunnen worden bij groot algemeen belang,” legt Fraser uit. “Natuurlijk is het oplossen van een moord in het algemeen belang en het lijkt er op dat [de OPP] maatregelen heeft genomen om de indringendheid van het onderzoek te minimaliseren.”