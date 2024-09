De capo van Napoli gaat de bak in omdat hij drugs kocht in Nederland

Gennaro de Tommaso, beter bekend als Genny de Verschrikkelijke, is deze week veroordeeld tot tien jaar cel voor het handelen in wiet en coke. Hij importeerde de drugs uit Spanje en Nederland en verhandelde het daarna in Napels.

Gennaro de Tommaso werd bekend in 2014, tijdens de Italiaanse bekerfinale tussen AS Roma en Napoli. De ultra’s van Napoli gooiden vuurwerk op het veld, waarna eerst de scheidsrechter en vervolgens Marek Hamsik met capo Gennaro de Tommaso in onderhandeling ging om de boel te sussen. Bij de ultra’s van Napoli was de vlam in de pan geslagen doordat kort voor de wedstrijd een van hen, de 26-jarige Ciro Esposito, was doodgestoken door supporters van AS Roma.

e se sostituissimo #DeGennaro in #finmeccanica con Gennaro De Tommaso, al secolo Genny a carogna? pic.twitter.com/5OgpdmqMoT — vicoZanetti (@VicoZanetti) April 8, 2015

Na de bekerfinale kreeg Gennaro de Tommaso een stadionverbod van vijf jaar opgelegd voor het verstoren van de wedstrijd. Dit keer valt de straf nog wat zwaarder uit voor de ultra. Hij is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De Italiaanse rechtbank heeft hem schuldig bevonden voor drugshandel op grote schaal en het opzetten van een criminele organisatie. De aanklager eiste eigenlijk achttien jaar cel.

Genny de Verschrikkelijke smokkelde samen met twee ooms en twee neven drugs vanuit Spanje en Nederland, dat meldt de Gazetta dello Sport. Voor de ultra’s van Napoli zal de gevangenisstraf van Gennaro de Tommaso overigens niet heel veel veranderen. Hij stond sinds de bekerfinale van 2014 onder huisarrest.

