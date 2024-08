De cast van ‘Game of Thrones’ is net zo teleurgesteld in dit seizoen als jij

Nog één aflevering te gaan en het laatste seizoen van Game of Thrones zit erop. Ik geloof dat iedereen het erover eens is dat het eh, nou ja, niet echt een erg goed seizoen is. Vooruit, de laatste paar aflevering hadden zo hun momenten; de Slag om Winterfell, Tyrions emotionele afscheid van Jaime, elke seconde dat Peter Dinklage te zien was. Maar helaas werden al deze goede dingen teniet gedaan door gehaaste verhaallijnen, vermoeiende vechtscènes en koffiebekers. Oh, en wie heeft er bedacht dat het leuk zou zijn om alle figuranten de hele tijd in hens te steken?

Verhaallijnen die in vorige seizoenen urenlang werden uitgediept, zoals Jaime’s mislukte relatie met Brienne, worden nu razendsnel van tafel geveegd. Euron Greyjoy? Vermoord door de Kingslayer in een van de slechtste gevechten sinds Dorne. Zelfs de grootste onthulling van het seizoen, Daenerys’ die zich plotseling ontpopt als Mad Queen, voelde gehaast. En dat terwijl de serie hier al sinds 2016 op zinspeelt. Waar is de tijd gebleven dat er een volledige aflevering werd gewijd aan het oversteken van een brug gebleven?

Natuurlijk hebben we het hier over Game of Thrones, en dus waren de verwachtingen onredelijk hoog toen het seizoen begon. Maar het is lastig om niet teleurgesteld te zijn – en het lijkt erop dat de cast van de serie dat ook is.

Afgelopen weekend verscheen er een bijzonder filmpje op YouTube: drie ondraaglijke minuten lang zie je sterren uit Game of Thrones in interviews enthousiasme veinzen over het nieuwe seizoen. Best geinig dat zulke goede acteurs niet op een geloofwaardige manier kunnen spelen dat ze het een leuk seizoen vinden.

Aanschouw de getormenteerde grijns van Emilia Clarke als haar gevraagd wordt of ze blij is met hoe de serie afliep. Zie je ‘m? Het is dezelfde grimas die we allemaal op ons gezicht hadden toen ze de valonqar-voorspelling over Cersei verneukten. Of toen we beseften dat Brans langverwachte ontmoeting met de Night King er vooral om draaide dat hij een tijdje onder een boom in de verte zat te turen.

https://twitter.com/wildtargaryen/status/1125884083127582721

En dan is er nog het fragment met Dinklage, de man die deze slappe pik van een seizoen bijna volledig in z’n eentje heeft gedragen met zijn acteertalent. Zelfs hij kan niets van enthousiasme opbrengen als hij over het einde van de serie praat.

Is it just me or does this clip of Peter Dinklage talking about the Game of Thrones finale look like a hostage video? pic.twitter.com/vQXZnqKWaA — Ellie Hall (@ellievhall) May 13, 2019

Halen de acteurs een geintje uit? Misschien. Komen de clips zwaarder over omdat ze uit context zijn geplaatst? Totaal. Maar dit zijn niet de enige voorbeelden van mopperende Game of Thrones-acteurs.

Nikolaj Coster-Waldau, die Jaime Lannister speelt, gaf in principe aan Vanity Fair toe dat het hele subplot tussen hem en Brienne extreem gehaast aanvoelde:

Als je hoofd nog steeds duizelt van Jaime’s beslissing om seks met Brienne te hebben en haar daarna te verlaten, heeft Coster-Waldau deze sympathieke woorden voor je: “We zijn eraan gewend om een heel seizoen te hebben om een punt te bereiken. Nu gebeurt er ineens heel snel heel veel.” De acteur zegt dat ook hij veel details voor zichzelf moest invullen.

En kijk eens wat Conleth Hill, de acteur die Varys speelt, te zeggen had in een recent interview met Entertainment Weekly:

Was je teleurgesteld dat je vorig jaar geen laatste scène met [Aidan Gillen, die Littlefinger speelde] had?

Ik was erg teleurgesteld dat ik geen slotscène met hem had. Ik was teleurgesteld dat ik geen reactie op zijn dood kon acteren. Dat gevoel had ik het afgelopen seizoen sowieso, dat mijn personage steeds meer aan de kant werd geschoven, dat ze zich meer op andere personages richtten. Dat is prima, want het is nou eenmaal hoe een serie met meerdere personages werkt. Maar het was wel een beetje frustrerend. Over het algemeen vond ik het overweldigend positief en briljant, maar je zou kunnen zeggen dat de laatste paar seizoenen niet mijn favoriet waren.

Toen de interviewer hem vroeg hoe het publiek zich zou voelen over de laatste aflevering, klonk Hill niet bijster enthousiast. “Ik heb geen idee,” zei hij. “Ik weet niet eens hoe ik me voel.”

We hebben nog een aflevering te gaan en dan is Game of Thrones voor altijd voorbij – tenminste, tot de onvermijdelijke spinoffs en prequels. Laten we hopen dat Weiss en Benioff ons dit onevenwichtige seizoen kunnen doen vergeten met een prachtige finale. Dat hebben het in elk geval eerder gedaan.